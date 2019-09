Giải cứu gà giá rẻ: Cách nào?

Doanh nghiệp liên kết với nông dân trong chuỗi chăn nuôi an toàn Tại hội nghị thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gia cầm mới đây, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nêu rõ thúc đẩy sản xuất gia cầm phải theo quy hoạch, không phát triển tràn lan. Theo đó, chú trọng chăn nuôi an toàn sinh học, tránh để phát sinh dịch bệnh trên gia cầm. Bộ trưởng Cường cũng lưu ý cần phát triển các chuỗi sản xuất khép kín, hướng đến các mô hình trang trại thay vì nông hộ như hiện nay; phát triển các sản phẩm chế biến nhằm tránh các rào cản đối với các quốc gia có hàng rào kiểm dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm cao; tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn, có chứng nhận chất lượng; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã có sản phẩm gia cầm đi các thị trường thế giới mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm. Tám tháng, nhập gần 100.000 tấn thịt gà Theo Cục Chăn nuôi, tám tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hơn 98.000 tấn thịt gà. Giá nhập khẩu trung bình các sản phẩm thịt gà dao động 0,8-1 USD/kg, chủ yếu là đùi, cổ, cánh, chân.