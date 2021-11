Đang ăn hải sản cắn phải "hạt sạn" to đùng, sung sướng khi vớ bẫm khoản tiền lớn

Phát hiện vật thể lạ, những người này cảm thấy ngỡ ngàng nhưng khi biết giá trị thật thì òa lên vì vui sướng.

Mua ốc ngoài chợ về luộc, đang ăn cắn phải vật lạ

Giữa tháng 9, một người phụ nữ họ Trần ở thị trấn Bạng Phụ, tỉnh An Huy (Trung Quốc) chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip kể về việc cô đang ăn ốc thì cắn phải vật thể lạ, không ngờ đoạn clip sau đó được chia sẻ chóng mặt.

Trong video, cô Trần cho biết mới đây cô ghé qua cửa hàng hải sản để mua một ít ốc xà cừ về luộc ăn. Khi đang ăn, cô bất ngờ cắn phải một vật rất cứng mà không phải là vỏ ốc. Nhả vật thể lạ ra bàn tay để quan sát, cô Trần thấy đây là một hạt tròn màu nâu sẫm rất đẹp, giống như những viên ngọc trong bộ phim "7 viên ngọc rồng" nổi tiếng. Khi nhìn kỹ, vật này lại phản chiếu một chút ánh sáng, khá kỳ dị.

Vì thắc mắc không biết đây là vật thể gì nên cô đã quay video và đăng tải lên mạng để hỏi bạn bè xem có ai đoán được hay không. Ngay lập tức, bài đăng này thu hút sự chú ý. Nhiều người chỉ ra rằng vật mà cô Trần cắn phải chính là ngọc ốc xà cừ, hay còn được gọi là ngọc trai hồng. Nó là một trong những loại ngọc hiếm nhất và có giá trị nhất trên thế giới vì không thể nuôi cấy nhân tạo mà chỉ có thể tìm trong tự nhiên. Cứ khoảng 50.000 con ốc xà cừ mới có một con tạo ra được ngọc ốc xà cừ như vậy.

Một chuyên gia đá quý đã liên hệ với cô và xác nhận đây chính là ngọc trai hồng. Viên ngọc này nặng tầm 2,6 carat. Có chuyên gia sẵn sàng mua nó với giá 50.000 nhân dân tệ (tương đương 176 triệu đồng) nhưng cô Trần đã từ chối, cho biết hiện chưa muốn bán.

Ăn hải sản cắn phải "hạt sạn" to đùng, 2 cô gái sung sướng khi ra thanh toán

Hồi tháng 5 năm nay, một tình huống bắt được “kho báu” trong lúc đang ăn hải sản khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, sự việc xảy ra tại một nhà hàng ven biển ở Trung Quốc. Hai cô gái nọ ra biển chơi nhưng cảm thấy đói bụng nên đã vào một nhà hàng gần đó để gọi đồ ăn.

Kết quả là đang ăn, một người phát hiện thấy trong miệng có sạn nên có phần bực tức. Ngay sau đó, cô nhả viên sạn ra nhưng khi nhìn xuống thì không khỏi ngạc nhiên khi đó là một viên trân châu.

Cô gái này ngay lập tức chuyển từ tâm trạng cáu kỉnh sang hoan hỉ, nhưng lại lo chủ nhà hàng biết được sẽ đòi lại.

Hai cô gái ăn ý vội đứng lên đi thanh toán tiền rồi lập tức rời khỏi nhà hàng. Cả hai đều cảm thấy vô cùng may mắn, không ngờ tới việc đi ăn lại vô tình tìm được viên trân châu đáng giá.

Mua ốc táo về ăn, bất ngờ đổi đời nhờ một vật thể lạ

Tháng 2 năm nay, anh Monthian Jansuk (40 tuổi, là tài xế xe tải) có mặt tại một khu chợ gần nhà thuộc tỉnh Chonburi (Thái Lan). Tại đây, anh mua về một con ốc táo giá 50 baht (khoảng gần 40.000 đồng) và một túi cá tươi, ngao và tôm.

Khi về nhà, anh và vợ là chị Wasana (44 tuổi) tiến hành luộc ốc và chế biến số cá, tôm, ngao để cả nhà cùng ăn.

Trong lúc dùng bữa, con trai anh Monthian Jansuk đã cắn trúng một vật cứng và lớn nên nhả vội ra. Ban đầu vợ và con trai đoán là trứng ốc sên, nhưng anh Jansuk có linh cảm khác. Đó là một viên ngọc hình tròn, cứng, có màu da cam rất đẹp. Anh đem sang hàng xóm và được xác nhận đây là một viên ngọc trai Melo cực hiếm trên thế giới.

Anh Jansuk liên lạc với The Gem and Jewelry Institute of Thailand (một tổ chức địa phương về bảo tồn ngọc quý Thái Lan) và nhận được chứng chỉ xác thực. Họ xác nhận viên ngọc trai là hàng thật 100% và nặng khoảng 65,57 carat.

Ngọc trai Melo được hình thành trong vỏ của loài ốc sên biển Melo, đặc biệt, loại ngọc này không thể cấy nhân tạo mà chỉ có trong tự nhiên nên càng quý hiếm. Tỷ lệ tìm thấy của nó rất thấp nên có giá trị cao..

