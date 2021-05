Cua đồng xay sẵn đắt khách ngày nóng, chỉ 60.000 đồng/kg liệu có an toàn?

Thứ Bảy, ngày 15/05/2021 13:32 PM (GMT+7)

Mỗi kg cua đồng sau khi bỏ yếm, bỏ mai và xay nhuyễn chỉ có giá chỉ từ 60-80.000 đồng/kg đang trở thành loại thực phẩm đắt khách ngày nóng. Tuy nhiên, nhiều người cũng đang lo ngại về chất lượng loại cua này.

Cua đồng là một trong những món ăn dân dã và gắn bó với những bữa ăn hàng ngày được nhiều người yêu thích trong mùa hè. Vì vậy, mới vào đầu hè nhưng tại các chợ truyền thống hay chợ mạng, cua đồng là loại thực phẩm được săn đón nhiều nhất.

Ngoài cua đồng tươi sống nguyên con được bán tại các chợ với giá từ 150-180.000 đồng/kg, người tiêu dùng khá bất ngờ khi cua đồng xay sẵn được bán tràn lan trên chợ mạng với giá rẻ chỉ bằng ½ thậm chí là 1/3 loại cua tươi sống.

Cua đồng xay sẵn được bán rầm rộ trên chợ mạng với giá chỉ từ 59.000 đồng/kg.

Rao bán cua đồng xay sẵn trên chợ mạng, chị Phan Thị Phương, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đây là loại cua đồng được sản xuất từ 100% cua tươi tự nhiên, đã bỏ mai, bỏ yếm, xay nhuyễn. Mỗi kg cua đồng bao gồm 1 túi thịt cua giã nhỏ và 1 túi gạch cua, có giá 59.000 đồng/kg.

“Mỗi kg được mình chia làm 4 túi. Mỗi bữa nấu 1 túi, chỉ 15.000 đồng là được bát canh đầy thịt cua mát lành mà bổ. Giá rẻ nên mùa hè tôi bán thích lắm, mỗi ngày đi 40-50kg là bình thường, chưa kể đổ sỉ cho các mối và các cửa hàng bún”, chị Phương cho biết.

Khi được hỏi về nguồn gốc của loại cua này, chị Phương không ngần ngại cho biết, đây là cua đồng tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, không phải cua nuôi hay cua miền Bắc. Do nhu cầu của thị trường miền Bắc vào mùa hè đối với cua đồng khá cao nên chị nhập về bán.

Theo chị Phương, cua xay sẵn chị bán đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hạn sử dụng 12 tháng và rất tiện lợi khi chế biến. Đặc biệt vẫn đảm bảo độ thơm ngon không khác gì cua đồng tươi sống.

Mỗi kg cua đồng xay sẵn nguyên chất kèm gạch cua được bán với giá từ 60-80.000 đồng/kg.

Là người rất thích ăn canh cua nấu mùng tơi và mướp hương nên chị Phan Thanh Loan, trú tại Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy (Hà Nội) thường ra chợ mua cua về tự sơ chế với giá 180.000 đồng/kg mặc dù thấy nhiều người bán cua đồng xay sẵn với giá chỉ từ 80.000 đồng/kg.

Theo chị Loan, mỗi kg cua đồng nguyên con, khi bỏ mai, yếm thì chỉ còn 0,6kg. Tính ra, mỗi kg cua xay phải mất gần 2kg cua nguyên con nhưng lại có giá chỉ 80.000 đồng nên chị rất băn khoăn, lo ngại về chất lượng, nguồn gốc loại cua xay này.

“Năm nào tôi cũng thấy khu chợ chung cư nhà tôi có người rao bán cua xay sẵn với giá chỉ 80.000 đồng/kg, giá rẻ bằng nửa cua nguyên con. Trong khi đó, cua xay sẵn lại bỏ mai, yếm rồi. Thấy rẻ nhưng tôi không dám mua vì sợ không phải cua đồng xịn hoặc không còn tươi ngon”, chị Loan cho hay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khanh, đại diện đơn vị sản xuất cua đồng xay sẵn có địa chỉ tại ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành (Đồng Tháp), cho biết mỗi tháng mùa hè, đơn vị này cung cấp ra thị trường từ 20-30 tấn cua đồng xay sẵn và 100% đều là cua đồng tự nhiên.

Ông Khanh cho hay, trước đây, cua ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) rất nhiều và giá chỉ vài nghìn đồng/kg. Người dân thường mua về rồi xay ra cho cá trê ăn, cứ 2kg cua mới được 1kg cá trê thành phẩm.

Thấy nguồn cua dồi dào và rẻ, ông Khanh bắt tay vào xây dựng nhà máy, đầu tư máy móc để sản xuất cua xay sẵn, cung cấp cho thị trường cả nước vào năm 2009.

Được biết, loại cua xay sẵn này là cua được thu gom ở các tỉnh ĐBSCL vào mùa lũ với giá rẻ.

“Từ tháng 8 đến tháng 10 là mùa lũ, lượng cua tự nhiên ở các tỉnh ĐBSCL rất nhiều và rất rẻ. Tôi đứng ra thu mua với giá chỉ từ 15-20.000 đồng/kg. Có ngày bên tôi mua được từ 30-50 tấn cua. Sau khi mua về, bên tôi sẽ tiến hành sơ chế, bỏ yếm, bỏ mai, lấy gạch, xay nhuyễn và cấp đông trong kho lạnh và phân phối cho thị trường trong nước với giá chỉ từ 50-60.000 đồng/kg ”, ông Khanh nói.

Về chất lượng và độ an toàn của cua xay sẵn, ông Khanh cho rằng, toàn bộ quá trình sơ chế cua đều làm bằng máy móc, kể cả khâu lấy gạch cua. Cua nguyên con cũng được bảo quản ở nhiệt độ -30 đến -40 độ C, cua xay sẵn được bảo quản ở kho lạnh -18 đến -22 độ C, được mạ băng, bảo quản đóng bao bì để tránh cháy lạnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Hiện nay, mỗi tháng bên tôi cung cấp ra thị trường từ 20-30 tấn cua xay sẵn. Hầu hết các cửa hàng thực phẩm hay siêu thị cũng đều bày bán mặt hàng này nên người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm có đầy đủ thông tin, nguồn gốc xuất xứ trên bao bì”, ông Khanh thông tin.

Cua đồng là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng được nhiều người yêu thích nhưng phải biết chế biến và bảo quản đúng cách.

Theo các chuyên gia, cua đồng là thực phẩm giàu canxi, protein và các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong 100g cua ăn được có tới 5.040mg canxi, 12,3% protein; 3,3% lipit; 2,0% gluxit và hàm lượng chất sắt (Fe) trong cua đồng cũng cao hơn nhiều loại thực phẩm, có tới 4,7mg%. Từ cua đồng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng.

Tuy nhiên, cua đồng sau khi chế biến phải được bảo quản đúng cách bởi các chất có trong cua đồng rất dễ bị biến đổi thành chất có hại cho sức khỏe nếu không được bảo quản đúng cách.

Nguồn: http://danviet.vn/cua-dong-xay-san-dat-khach-ngay-nong-chi-60000-dong-kg-lieu-co-an-toan-5020211...Nguồn: http://danviet.vn/cua-dong-xay-san-dat-khach-ngay-nong-chi-60000-dong-kg-lieu-co-an-toan-50202115513334181.htm