Tôm hùm Alaska, cua Hoàng đế, bào ngư nhập khẩu giá siêu rẻ đổ bộ dịp Tết

Thứ Năm, ngày 21/01/2021 17:16 PM (GMT+7)

Thị trường đang chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt dòng hải sản “nhà giàu” nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam với giá rẻ chỉ bằng ½ so với những năm trước đây.

Trước đây, tôm hùm Alaska, cua hoàng đế hay bào ngư, cá tuyết, ốc vòi voi… đều là những loại hải sản cao cấp dành cho giới thượng lưu bởi giá trị mỗi loại lên đến vài triệu đồng/kg.

Không những thế, muốn mua hàng tươi sống, người tiêu dùng đều phải tìm đến các đơn vị kinh doanh hải sản nhập khẩu lớn và đặt hàng trước mới có.

Tuy nhiên, trong năm 2020, các loại hải sản này ồ ạt đổ bộ về Việt Nam và được rao bán tràn lan khắp các cửa hàng hải sản lớn nhỏ và ngập tràn trên chợ mạng với giá rẻ chưa từng có.

Tôm hùm Alaska có thời điểm chỉ còn 850.000 đồng/kg.

Thay vì 2,2-2,5 triệu đồng/kg cua hoàng đế đang bơi như trước đây thì hiện nay, giá loại cua khổng lồ này chỉ còn khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/kg, giá cua hoàng đế đông lạnh hoặc ngộp cũng chưa đến 1 triệu đồng/kg.

Ngoài ra, tôm hùm Alaska cũng giảm giá 50% chỉ còn từ 550-830.000 đồng/kg; bào ngư Hàn Quốc giảm giá từ 1,8 triệu đồng/kg xuống chỉ còn từ 900.000 đồng/kg, thậm chí các cửa hàng nhỏ còn bán lẻ theo con với giá chỉ từ 29.000 đồng/con.

Người tiêu dùng được tiếp cận với nhiều loại hải sản nổi tiếng thế giới với giá rẻ.

Một trong những lí do khiến các mặt hàng này ồ ạt đổ bộ về Việt Nam là do các hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA) chính thức có hiệu lực giúp người tiêu dùng hưởng lợi.

Theo ông Robert Greenan- Phó Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM cho biết, năm 2020, xuất khẩu hải sản Alaska sang Việt Nam đạt 19 triệu USD, tăng 125% so với năm 2019, bất chấp những thách thức từ dịch Covid-19.

Bào ngư được coi là loại hải sản của giới "siêu giàu" thì nay cũng được rao bán với giá chỉ từ 29.000 đồng/con.

Cua hoàng đế cũng giảm giá đến 50%, chỉ còn 1,3-15 triệu đồng/kg.

Trong cam kết của Hiệp định EVFTA, Việt Nam sẽ bỏ gần 1 nửa số dòng thuế cho hàng hóa từ EU, sau 7 năm sẽ tăng lên 91,8% và sau 10 năm sẽ xóa bỏ thuế quan khoảng 98,3% dòng thuế. Như vậy, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội mua các sản phẩm mang thương hiệu châu Âu ngay tại Việt Nam với giá tương đương.

Giá giảm, sức mua tốt, nhờ đó mà trong năm 2020, hàng loạt các doanh nghiệp ồ ạt nhập khẩu các mặt hàng này về bán, người tiêu dùng trong nước cũng có cơ hội tiếp cận mặt hàng cao cấp này với giá rẻ.

Dự kiến vào dịp Tết, nhiều doanh nghiệp sẽ tăng cường nhập khẩu các loại hải sản cao cấp này về phục vụ nhu cầu mua sắm làm quà biếu hay thiết đãi khách vào những ngày đầu năm mới.

Nguồn: http://danviet.vn/tom-hum-alaska-cua-hoang-de-bao-ngu-nhap-khau-gia-sieu-re-do-bo-dip-tet-50202121117175644.htm