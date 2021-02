Cỗ chay cháy hàng ngày rằm tháng Giêng

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021 14:32 PM (GMT+7)

Nhiều người có xu hướng đặt những mâm cỗ chay để thắp hương ngày rằm đặc biệt là ngày rằm tháng giêng. Vào ngày này, các nhà hàng nấu món chay làm không hết việc.

Vài năm trở lại đây các cửa hàng kinh doanh chuyên đồ chay được nhiều thực khách quan tâm, đặc biệt là vào ngày rằm, mồng một. Rằm tháng giêng năm nay rơi vào ngày giữa tuần, vì ít thời gian nên nhiều người lựa chọn giải pháp đặt cỗ chay.

Mâm cỗ chay với hàng chục món được nhiều người đặt để cúng rằm tháng Giêng

Với những thực đơn đa dạng như gà chay hấp, nem, giò lụa, đậu chiên xù, nấm kho, nộm, rau xào, xôi vò hạt sen, chè, canh…, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm thu hút nhiều người với giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/mâm.

Chị Phạm Thị Hòa (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Năm nay, Rằm tháng Giêng diễn ra vào ngày thường, tôi không có đủ thời gian làm bữa cơm cúng được nên chọn giải pháp đặt cỗ chay trên mạng, là một số món ăn làm sẵn, đơn giản, để thắp hương. Tôi quan niệm, quan trọng là sự thành tâm, kính lễ chứ không phải làm nhiều món cầu kỳ."

Tương tự, chị Phan Thanh Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chia sẻ: “COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, rằm tháng giêng năm nay gia đình tôi cũng không mời họ hàng, không làm lớn như những năm trước mà chỉ mua một số món chay làm sẵn về cúng”.

Anh Nguyễn Quang Anh, nhân viên một nhà hàng chay trên đường Kim Mã cho biết: “Cận những ngày Rằm đặc biệt là ngày Rằm Tháng Giêng, cửa hàng tôi làm không xuể, có những đơn hàng đặt cận ngày cửa hàng phải từ chối.

Năm nay, do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều gia đình "nghỉ Tết" kéo dài, ở nhà ăn rất nhiều đồ ăn ngấy. Do vậy, nhà hàng làm các mâm cỗ với số lượng món ít, giá bình dân từ 500.000 đến 700.000 đồng/mâm. Nếu những mâm cỗ truyền thống năm ngoái có giá tiền từ 1 triệu đồng trở lên bao gồm 8 - 10 món thì các mâm cỗ rằm năm này chỉ gồm 5 món”.

Các nhà hàng nấu món chay làm không hết việc trong những ngày rằm, mồng một

Các món nhẹ nhàng phổ biến như: Nem rau nấm có giá 120.000 đồng/hộp; diếp cuốn bỗng rượu tôm thịt giá 150.000 đồng/đĩa, chuối kho sả nghệ giá 90.000 đồng/đĩa, nấm kho tiêu với giò 90.000 đồng/đĩa, rong biển cháy tỏi ớt 50.000 đồng/đĩa,…

“Vì đồ chay khá cầu kì so với đồ mặn, đòi hỏi phải cắt tỉa cẩn thận qua nhiều công đoạn thì mới có thể thành phẩm được nên một mâm cỗ chay cửa hàng làm trong một tiếng đến hai tiếng với 4 - 5 người làm. Trung bình, vào dịp ngày rằm mỗi ngày cửa hàng nhận 15 – 20 đơn đặt hàng.

Cũng do COVID-19 kéo dài nên lượng khách đặt cỗ giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, số tiền đặt cỗ trung bình một mâm cũng giảm hơn. Do đó, chúng tôi đã đưa ra nhiều gói dịch vụ, menu đồ ăn có các mức giá hợp túi tiền”, chủ cửa hàng chay khu chợ Nghĩa Tân cho biết.

Theo các nhà hàng, combo mang về sẽ là món không bị ảnh hưởng chất lượng khi để lâu hơn, những combo này sẽ dễ bày, được bày trí đẹp và xu hướng truyền thống nhiều hơn. Khách hàng chỉ mất khoảng 5-10 phút làm nóng lại thức ăn là có thể có hoàn thành một mâm cỗ chay.

Không chỉ những mâm cỗ chay nấu sẵn được săn lùng mà những nguyên liệu chay cũng đắt khách không kém.

Các món chay làm sẵn tại siêu thị cũng được nhiều khách hàng lựa chọn trong ngày rằm

Các hệ thống siêu thị lớn cũng bày bán nhiều sản phẩm đồ chay với giá khá rẻ. Cụ thể nem chay dao động từ 58.000 - 74.000 đồng/kg; há cảo chay 62.000 - 66.000 đồng/kg, gà chay 70.000 - 100.000 đồng/con; giò nạc, giò bò, giò nấm: 60.000 - 100.000 đồng/kg; cá, tôm chay dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/kg…

Theo đại diện các siêu thị, những ngày gần đây sức tiêu thụ thực phẩm chay tăng từ 20 - 25% so với ngày thường, nguyên nhân là bởi người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng thuần chay organic (hữu cơ) qua đó giảm bớt lượng đường, mỡ trong máu. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất quảng bá sản phẩm, qua đó chiếm lĩnh thị trường, tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị đang đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá từ 5 - 20% thực phẩm chay.

