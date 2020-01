Bán muối, mía ngày Tết: Vốn ít, lãi tiền triệu mỗi ngày

Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 16:00 PM (GMT+7)

Người Việt vẫn luôn quan niệm rằng mua muối, mía đầu năm để lấy may. Chính vì vậy, chỉ với số vốn ít ỏi, kinh doanh hai mặt hàng này có thể giúp các tiểu thương thu tiền triệu mỗi ngày, đặc biệt là ngày mùng một Tết.

Người Việt ta vẫn luôn quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, với ý nghĩa: vị mặn của muối giúp xua đuổi tà ma và mọi điều kém may mắn trong năm cũ để mang lại nhiều may mắn, sự ấm cúng, no đủ trong năm mới.

Không những thế, muối còn có ý nghĩa mang đến sự mặn mà trong tình cảm gia đình, vợ chồng hòa thuận, cha mẹ - con cái gắn bó hay thậm chí là cả các mối quan hệ làm ăn. Bởi vậy, mua muối về treo trong nhà như là một thủ tục không thể thiếu trong những ngày đầu năm, giúp mang lại may mắn cho gia đình.

Bên cạnh quan niệm dân gian về muối, mía cũng được xem là biểu tượng may mắn trong năm mới, nhiều gia đình thường dựng các cành mía bên cạnh bàn thờ thắp hương trong suốt dịp Tết.

Chính vì vậy, kinh doanh muối, mía được nhiều người xem là công việc làm thêm mang lại thu nhập khủng trong những ngày Tết.

Bán muối thu tiền triệu mỗi ngày Tết

Tận dụng lợi thế nhà ở khu vực phố cổ Hà Nội, chị Tú Linh (Hàng Nón) cho biết, bắt đầu từ đêm giao thừa, chị thường bày bán các túi muối và cây mía lộc trước cửa nhà. “Người đi xem pháo hoa ở bờ hồ rất đông, khi về họ thường đi bộ qua các khu phố cổ. Lúc này họ thường mua luôn những túi muối, cây mía lộc lấy may cho cả năm, nên dù bán giá cao gấp 2,3 lần họ vẫn mua mà không so đo nhiều”, chị Linh chia sẻ.

Theo đó, trước Tết, chị Linh thường mua sẵn khoảng 10 - 20 kg muối với giá 5.000 đồng/kg, đồng thời mua các túi nhỏ màu đỏ xinh xắn để đựng ở Hàng Mã, giá khoảng 1.000 đồng/túi. Sau đó, trong mỗi túi nhỏ chị cho một lượng khoảng 2gam muối, tính ra chi phí cho mỗi túi muối chưa đến 1.500 đồng, chị bán giá 20.000 đồng/túi trong đêm giao thừa, các ngày khác bán 10.000 đồng/túi.

Mía lộc được nhiều người mua với niềm tin mang lại may mắn cho gia đình

Tương tự, với mỗi cây mía lộc chị Linh mua ở chợ đầu mối giá khoảng 3.000 – 5.000 đồng/cây, chị mua khoảng 100 – 200 cây bán trong dịp Tết. “Đêm giao thừa tôi bán 60.000 đồng/cây mía, những ngày khác thì để giá 30.000 đồng/cây thôi”, chị Linh cho biết.

Theo chị Linh: "May mắn nhà tôi ở vị trí khá đắc địa, nên ngay trong đêm giao thừa, tôi bán từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng đã lãi khoảng 2 - 3 triệu đồng. Các ngày còn lại tôi lãi khoảng 1 - 1,5 triệu đồng. Thường đến mùng 6 Tết đi làm trở lại thì tôi nghỉ không bán nữa".

Cũng tận dụng nhà gần một ngôi chùa trên đường Phố Huế (Hà Nội), anh Phan Anh cứ mỗi dịp Tết đến lại bày bán các túi muối may mắn trước cửa nhà. “Tôi thường bày bán từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều, vốn bỏ ra để kinh doanh thì rất ít, tính ra chỉ khoảng 1.000 đồng/gói muối, bán ra từ 10.000 – 20.000 đồng/gói, chỉ hơi mất công ngồi bỏ muối vào túi thôi. Đầu năm mọi người đi lễ chùa nhiều nên mỗi ngày tôi bán được khoảng 100 - 200 túi muối, lãi khoảng 1-1,5 triệu/ngày. Tôi thường bán qua rằm tháng giêng thì nghỉ”, anh Phan Anh cho biết.

“So ra thì giá đắt hơn mua túi muối thông thường, nhưng những ngày này chẳng ai so đo vài đồng cả, vì chủ yếu họ mua để lấy may. Hơn nữa, một túi muối xinh xinh giá 10.000 – 20.000 đồng cũng không phải số tiền lớn, phù hợp với khách hàng từ các em học sinh đến các bác lớn tuổi. Bỏ ra chút tiền đổi lại niềm tin may mắn, tài lộc, bình an đến với gia đình thì ai cũng hồ hởi mua thôi”, anh Phan Anh chia sẻ.

