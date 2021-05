Sống thoải mái trong căn nhà mình không sở hữu trong suốt 23 năm

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 13:39 PM (GMT+7)

Một người đàn ông ở New York, Mỹ, đã sống thoải mái trong căn nhà không phải của mình suốt 23 năm qua và sẽ còn tiếp tục như vậy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Căn nhà người đàn ông ở suốt 23 năm nhưng chỉ trả tiền gốc và lãi tháng đầu tiên.

Theo Daily Mail, 3 chủ sở hữu căn nhà từng cố gắng buộc Guramrit Hanspal, 52 tuổi, phải bàn giao nhà, nhưng bất thành.

Người đàn ông mua căn nhà ở Kenmore, bang New York, Mỹ, vào năm 1998 với giá 290.000 USD. Số tiền mua nhà được ngân hàng cho vay và người đàn ông có trách nhiệm trả tiền gốc và lãi mỗi tháng.

Người đàn ông chỉ trả một lần với số tiền 1.602,37 USD, sau đó tuyên bố vỡ nợ. Đến năm 2000, Hanspal chính thức bị tịch thu nhà, nhưng người đàn ông này vẫn quyết ở lại căn nhà.

Để không bị đuổi khỏi nhà, Hanspal đã khởi kiện 3 lần, tuyên bố phá sản 7 lần. 3 chủ sở hữu căn nhà trong 23 năm, gồm ngân hàng Washington Mutual, ngân hàng Chase và mới nhất là tập đoàn bất động sản Diamond Ridge, đã theo đuổi cuộc chiến pháp lý kéo dài với Hanspal.

3 căn nhà có 3 phòng ngủ từng được người đàn ông mua trả góp vào năm 1998.

Người đàn ông này được phép tiếp tục ở lại căn nhà theo quy tắc phá sản ở Mỹ. Quy định cho phép người vỡ nợ tạm thời không bị tịch thu tài sản cho đến khi các tranh chấp được giải quyết.

Năm 2018, tập đoàn Diamond Ridge từng đề xuất đưa cho Hanspal số tiền 20.000 USD để người đàn ông này tự nguyện rời đi. Nhưng không thành công. Thay vào đó, Hanspal tiếp tục nộp đơn phá sản vào năm 2018 và 2020.

Diamond Ridge đã mua lại căn nhà từ ngân hàng Chase. Tập đoàn đã mất 150.000 USD chi phí theo đuổi vụ kiện và 50.000 chi phí liên quan đến bất động sản.

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa biết phải làm thế nào”, đại diện tập đoàn, Max Sold, nói với tờ The New York Post. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các phiên tòa nhiều lúc không thể diễn ra, làm cản trở nỗ lực yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nguồn: http://danviet.vn/song-thoai-mai-trong-can-nha-minh-khong-so-huu-trong-suot-23-nam-5020215513401...Nguồn: http://danviet.vn/song-thoai-mai-trong-can-nha-minh-khong-so-huu-trong-suot-23-nam-5020215513401982.htm