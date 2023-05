Nam thanh niên nhận cái kết bi thảm khi tự tin khoe tửu lượng “như thần” trên sóng livestream để câu views

Cụ thể, anh chàng nói trên có nickname Tam Thiên Ca tên thật là Vương Phong, 34 tuổi, sống ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Được biết, tối ngày 15/5 Vương Phong đã livestream khoe tửu lượng của mình. Anh chàng nói trên sóng trực tiếp rằng, bản thân uống rượu như thần, hoàn toàn không biết say.

Để chứng minh mình không khoác lác, ngay trong livestream ngắn của mình, Vương Phong đã uống gần 4 chai rượu.

Nam thanh niên uống liên tục 4 chai rượu khiến cơ thể sốc dẫn đến ngộ độc và đột tử sau đó. Ảnh: Ettoday

Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau đó, Vương Phong được tìm thấy đã chết, nguyên nhân được xác định là do ngộ độc rượu.

Một người họ Triệu xưng là bạn của Vương Phong cho biết: "Hôm đó không biết Vương Phong đã uống trước hay chưa, trong buổi livestream, tôi thấy anh ấy đã uống gần 4 chai (khoảng 2 lít rượu), 3 chai đầu tiên Vương Phong không nôn nên mới uống tiếp chai thứ 4, nào ngờ xảy ra bi kịch".

Anh chàng nói thêm: "Tôi là bạn tốt của Vương Phong, không ngờ anh ấy lại ra đi bất ngờ như vậy. Vương Phong kết thúc buổi livestream lúc 1h sáng ngày 16/5. Đến 13h, người ta phát hiện anh ấy đã đi về cõi tiên, không còn dấu hiệu của sự sống, nguyên nhân tử vong là ngộ độc rượu”.

Vào ngày hỏa táng (20/5) vừa qua, anh Triệu đăng tải một đoạn video thương tiếc Vương Phong có nội dung: "Hôm nay tôi đến gặp bạn lần cuối và chúc bạn có một hành trình tốt đẹp! Cầu mong ở cõi thiên đường sẽ không còn những buổi livestream vắt kiệt sức người, không còn những màn PK đối kháng tàn nhẫn, cũng không còn thứ rượu gây chết người".

Chia sẻ này của anh Triệu đã gây chú ý, khiến nhiều người sững sờ, tìm kiếm thông tin, vụ việc còn nổi lên hot search của nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc.

Dưới bài đăng của người đàn ông họ Triệu cư dân mạng Trung Quốc đã để lại dòng bình luận:

“Livestream mà, uống nước lọc không được sao? Ai biết được? Uống quá nhiều rượu rồi đột tử, đau lòng".

"Bán mạng để kiếm tiền thực sự không đáng đâu".

“Đúng là thực trạng nhức nhối, chỉ vì vài ba cái view và sự nổi tiếng hão huyền”.

Việc uống bia rượu quá mức gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, khó lường. Đặc biệt là uống khoe tửu lượng, thay vì uống chừng mực, có kiểm soát, người uống phải uống gấp một lượng lớn bia rượu trong khoảng thời gian ngắn. Điều này có thể gây ra ngộ độc do cơ thể không kịp đào thải, thích ứng nên có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Với các trường hợp ngộ độc bia rượu, trường hợp nhẹ thì gây ảnh hưởng đến nhịp thở, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, trường hợp nặng có khả năng dẫn đến hôn mê và tử vong.

Chuyên gia khuyến cáo: "Khi uống một lượng lớn bia rượu, bên cạnh việc bị rối loạn hành vi do say có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh như việc mất kiểm soát khi lái xe thì khả năng ngộ độc là rất cao. Uống nhiều, uống gấp mà cơ thể chưa kịp giải được thì nồng độ cồn trong máu tăng lên nhanh. Trường hợp nạp lượng bia rượu trong thời gian ngắn như viêc khoe tửu lượng, hay so tài tửu lượng có thể gặp bất tỉnh hoặc những tổn thương khó hồi phục, thậm chí đột tử".

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-nhan-cai-ket-bi-tham-khi-tu-tin-khoe-tuu-luong-nhu-than-tren-song-livestream-de-cau-views-a576119.html