Kỳ tích: Sống sót khi thang máy rơi từ tầng 75 xuống mặt đất

Thứ Bảy, ngày 27/09/2014 08:22 AM (GMT+7)

Những câu chuyện hy hữu về người may mắn sống sót khi gặp sự cố thang máy.

Tai nạn thang máy là một trong những tai nạn đô thị đáng báo động nhất hiện nay khi hằng năm, con số người chết không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, trong những sự cố khủng khiếp đó vẫn có những người rất may mắn sống sót và câu chuyện của họ trở thành những kỳ tích.

Betty Lou Oliver

Betty làm việc tại tầng thứ 80 của tòa nhà Emprite State, New York. Ngày 28/07/1945, do sương mù dày đặc, chiếc máy bay ném bom B-52 đã đâm vào tầng 79 của tòa nhà được coi là cao nhất Thế giới lúc bấy giờ.

Khi đó, Betty đang đi kiểm tra các thang máy tại tầng 75. Sau vụ tai nạn, Oliver bị bỏng nặng và may mắn sống sót trong khi 14 người khác đã tử nạn.

Các nhân viên cứu hộ có mặt kịp thời và ngay lập tức đưa cô vào thang máy mà không hề biết rằng, dây cáp đã bị hỏng ngay sau vụ tai nạn.

Khi họ vừa bước vào thang máy, do dây cáp bị đứt nên Oliver và các nhân viên cứu hộ đã rơi từ tầng 75 xuống tới tầng hầm. May mắn một lần nữa lại mỉm cười với Oliver. Cô sống sót lần thứ hai dù thương tích rất nghiêm trọng.

Chỉ năm tháng sau đó, cô quay trở lại với công việc chính của mình là một nhà điều hành thang máy trong tòa nhà.

Oliver mất ngày 24/11/1999. Cho tới nay, Oliver vẫn là người giữ kỷ lục Guinness vì là người sống sót khi thang máy rơi từ tầng 75 xuống mặt đất.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay và thang máy thảm khốc năm 1945

Người đàn ông bị mắc kẹt 41 giờ trong thang máy

Nicholas White đã có những giây phút khó quên trong cuộc đời mình vào tối thứ 6, trong tháng 10/1999. Ông đã may mắn sống sót 41 giờ trong thang máy của một tòa nhà chọc trời ở Manhattan. Sau đó, White đã kiện công ty quản lý tòa nhà với số tiền 25 triệu USD dù ông biết mình chỉ có thể nhận được một phần nhỏ của số tiền đó.

Nữ tu sĩ 85 tuổi sống sót sau bốn ngày bị mắc kẹt

Vào tháng 4/2011, một nữ tu sĩ sống trong 04 ngày đêm vì bị mắc kẹt trong thang máy. Bà là Margaret Geary, 85 tuổi chỉ có một thanh kẹo cần tây và một chai nước để trải qua bốn ngày "tồi tệ" nhất trong cuộc đời

Ảnh minh họa

Đạo diễn thoát chết khi thang máy rơi tự do từ tầng 8

Đạo diễn David M. Rosenthal

Vợ nam diễn viên Josh Charles và đạo diễn David M. Rosenthal là hai trong số 14 người sống sót trong thang máy tại khách sạn Gramercy Park ở Manhattan. Một nhóm các diễn viên và đạo diễn đã bước vào thang máy sau khi tham dự bữa tiệc ra phim.

Nhưng thật không may, chiếc thang máy gặp sự cố và rơi tự do từ tầng 8 xuống tầng 2 của khách sạn với cánh cửa mở toang. "Hầu hết các hành khách được một hốt hoảng và la hét ầm ĩ trong thang máy". Một nhân chứng cho biết. Rất may mắn là không có ai bị thương.

Cậu bé 17 tuổi may mắn thoát chết

Một cậu bé 17 tuổi đã may mắn thoát chết khi thang máy rơi từ tầng 5 của tòa nhà Bronx, New York năm 2006. Cậu bé cho biết, cậu đi thăm một người bạn ở tầng 5 của tòa nhà, khi cậu bước vào thang máy và nhấn nút đi xuống, cậu nghe thấy một tiếng nổ chát chúa vang lên.

"Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết trong thang máy này", cậu sợ hãi cho biết. Rất may mắn, cậu bé chỉ bị vài va đập nhẹ vào đầu và tinh thần khá hoảng loạn.

Dennis Palmer

Ngày 07/12/2002, Palmer đi kiểm tra hệ thống thang máy trong một nhà thờ. Ông đã đi lên tầng trên cùng của tòa nhà và phát hiện các trục dây cáp đã bị hư hại. Tuy nhiên, trong quá trình khắc phục, vô tình sợi dây cáp đứt và chiếc thang máy rơi tự do khoảng 30 feet (9 mét) xuống tầng hầm. Vụ tai nạn tới bất ngờ và đột ngột khiến Palmer dù đã lường trước nhưng vẫn không thể không tránh khỏi các thương tích nặng nề.

"Tôi bị gãy xương cổ, bàn tay bị đè nát và bị gãy cả hai chân. Họ tìm thấy tôi trong một đống đổ nát dưới tầng hầm. Rất may mắn, tôi vẫn còn sống". Palmer kể lại lần chết hụt khủng khiếp trong cuộc đời mình.

Trong suốt 4 tháng đầu năm, ông phải ngồi xe lặn và phải dùng biện pháp vật lý trị liệu trong 10 tháng tiếp theo. Ba ngón tay của Palmer chỉ có khoảng 40% cám giác. Còn lại, các ngón tay trỏ và ngón tay cái, cổ tay và khuỷu tay của ông mất cảm giác hoàn toàn.

"Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn khi các bộ phận cơ thể không được như trước đây. Nhưng ít ra tôi còn có thể sống sót so với những người xấu số khác". Palmer chia sẻ.

Người đàn ông sống sót khi thang máy rơi từ độ cao 8 mét

Theo New York Times và Wall Street Journal, một vụ tai nạn thang máy rơi tự do từ tầng thứ 5 của tòa nhà Bel Canto, tại Broadway và W. 67th St vào năm 2011 đã không cướp đi sinh mệnh của ai.

Rất may mắn, người đàn ông bên trong chỉ bị thương và vẫn bảo toàn được mạng sống. Danh tính của người đàn ông không được tiết lộ với báo giới.

Nguồn: http://khampha.vn/cuoc-song-do-day/ky-tich-song-sot-khi-thang-may-roi-tu-tang-75-xuong-mat-dat-c...Nguồn: http://khampha.vn/cuoc-song-do-day/ky-tich-song-sot-khi-thang-may-roi-tu-tang-75-xuong-mat-dat-c29a229255.html