Chú ngựa vằn chấm bi "không giống ai" khiến cộng đồng mạng phát sốt

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 11:00 AM (GMT+7)

Ai cũng biết ngựa vằn thường có màu da là những sọc đen trắng, nhưng trường hợp của chú ngựa vằn Tira thì lại hoàn toàn ngoại lệ.

Chú ngựa vằn Tira khi mới sinh có một màu lông chấm bi vô cùng đặc biệt (Ảnh: Frank Liu)

Khác biệt hoàn toàn so với đồng loại, Tira khi mới sinh đã mang một bộ lông màu tối với lốm đốm các chấm bi màu trắng, và chỉ có một vài sọc nhỏ quanh chân.

Được đặt theo tên của Antony Tira, một hướng dẫn viên ở vùng Maasai Mara của Kenya, người đầu tiên phát hiện ra nó vào thứ Sáu tuần trước, chú ngựa này trở nên nổi tiếng khi tình cờ được lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia Frank Liu.

“Tôi cảm thấy mình như vừa mới phát hiện một sinh vật hoàn toàn khác vậy,” ông Liu cho biết, “Chú ngựa thật đẹp và nổi bật giữa những con ngựa vằn khác. Tôi không thể rời mắt khỏi nó trong suốt quá trình quan sát.”

Tira, hiện chưa đầy 2 tuần tuổi, nên vẫn phải bám đuôi mẹ của mình. Cũng có những thành viên bầy đàn khác ở xung quanh nó, nhưng dường như chúng không bận tâm đến chú ngựa này quá nhiều.

Tira mới 2 tuần tuổi nên vẫn phải bám đuôi mẹ mình (Ảnh: Frank Liu)

Theo tiến sĩ Brenda Larison, chuyên gia về ngựa vằn và giáo sư trợ giảng tại Đại học Califronia, Los Angeles, màu lông độc đáo mà Tira có được là do đột biến gene.

“Sự biến đổi đặc biệt này là khá hiếm, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn xuất hiện,” Tiến sĩ Larison giải thích, “Tôi đã chứng kiến một số trường hợp tương tự trong những năm qua.”

“Nhưng đây là lần đầu tiên một con ngựa vằn như Tira được phát hiện ở vùng Maasai Mara,” ông Liu cho biết, “Vì vậy Tira đang được rất nhiều sự chú ý.

Ban đầu, chỉ có mình tôi với một chiếc xe khác. Nhưng sau khoảng nửa tiếng, có hàng tá phương tiện khác ào ạt đổ xô đến từ mọi hướng. Đó là khi tôi quyết định đã đến lúc nên để Tira ở lại một mình.”

Trra hiện đang tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới (Ảnh: Frank Liu)

Do màu sắc khác thường của Tira sẽ khiến chú ngựa khó ẩn náu hơn so với những con khác, nên mọi người đều hy vọng rằng chú ngựa bé nhỏ này vẫn sẽ an toàn và khỏe mạnh.

Những sọc vằn vện trên cơ thể giúp loài ngựa vằn an toàn trước các loài động vật ăn thịt, do chúng thường khiến những kẻ săn mồi bối rối, lóa mắt và không thể xác định được con mồi cụ thể.

Nhưng hiện tại, Tira cũng chẳng phải lo lắng nhiều, vì chú ngựa đang có rất nhiều người để ý và theo dõi từ khắp nơi trên thế giới.