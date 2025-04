Xpander và Soluto: Xe cho người bắt đầu, gia đình hay khởi nghiệp?

Trong bối cảnh ô tô ngày càng trở thành phương tiện thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, việc lựa chọn một chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng, ngân sách và phong cách sống là một quyết định quan trọng. Mitsubishi Xpander và KIA Soluto là hai mẫu xe nổi bật trong phân khúc của mình, mỗi chiếc lại mang đến những giá trị và ưu điểm riêng biệt. Bài viết này tập trung vào việc phân tích kỹ thuật, và khai thác những góc nhìn sâu sắc từ người tiêu dùng và chuyên gia, giúp bạn có cái nhìn toàn diện và chi tiết nhất.

Mitsubishi Xpander: "Xe gia đình" lý tưởng và những trải nghiệm lái đặc biệt

Mitsubishi Xpander đã nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc trong phân khúc MPV tại Việt Nam nhờ vào không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ và tính năng an toàn vượt trội. Đặc biệt, mẫu xe này đáp ứng tốt nhu cầu của các gia đình lớn hoặc những người có nhu cầu di chuyển dài, mang theo nhiều hành lý và người.

Anh Trường, một chủ xe Xpander chia sẻ: "Chúng tôi đã sử dụng Xpander hơn hai năm và tôi cảm thấy rất hài lòng về chiếc xe này. Ngoài không gian rộng rãi, Xpander còn rất tiết kiệm nhiên liệu và dễ điều khiển trên mọi loại địa hình. Đặc biệt, khi gia đình tôi đi du lịch, xe rất thoải mái cho cả ba hàng ghế, không ai cảm thấy mệt mỏi trong suốt chuyến đi dài".

Với động cơ MIVEC 1.5L, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 141Nm, Xpander hoàn toàn đáp ứng nhu cầu di chuyển mạnh mẽ và linh hoạt trên mọi cung đường. Bên cạnh đó, chiếc xe này còn được trang bị các tính năng an toàn hiện đại như camera 360 độ, cảm biến lùi, hệ thống phanh ABS/EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL, và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA.

Tuy nhiên, một điểm yếu của Xpander là số lượng túi khí vẫn còn hạn chế với chỉ 2 túi khí phía trước, khiến nhiều khách hàng và chuyên gia cảm thấy chưa đủ để bảo vệ tối đa hành khách trong trường hợp xảy ra va chạm​.

Theo chuyên gia ô tô, anh Nguyễn Tâm nhận định: "Xpander là sự lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình thường xuyên đi xa hoặc cần không gian thoải mái. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý, khoảng sáng gầm cao giúp di chuyển dễ dàng trong các điều kiện địa hình khó khăn. Tuy nhiên, việc trang bị an toàn cần được nâng cấp, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng yêu cầu tính năng bảo vệ cao hơn".

KIA Soluto: Lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu và các doanh nghiệp khởi nghiệp

Nếu Mitsubishi Xpander đáp ứng nhu cầu của gia đình hoặc người di chuyển nhiều, KIA Soluto lại là một sự lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm một chiếc xe có giá thành hợp lý, tiết kiệm chi phí và dễ dàng vận hành trong đô thị. Với mức giá khởi điểm từ 386 triệu VND, Soluto mang đến cho người tiêu dùng một chiếc sedan hạng B tiết kiệm nhưng không thiếu các trang bị cơ bản cần thiết cho việc di chuyển hàng ngày.

Chị Lan, chủ xe KIA Soluto tại TP.HCM cho biết: "Mình chọn Soluto vì nó phù hợp với nhu cầu đi lại trong thành phố của mình. Xe nhỏ gọn, dễ lái và giá cả lại hợp lý. Đặc biệt, khi tôi dùng xe cho công việc dịch vụ, Soluto giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí, mà vẫn đảm bảo đủ các tính năng cơ bản như điều hòa tự động và hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng".

Soluto được trang bị động cơ Kappa 1.4L, công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 132Nm, đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển trong thành phố và đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Soluto chính là khả năng vận hành không mạnh mẽ như các đối thủ trong phân khúc, chẳng hạn như Toyota Vios hay Hyundai Accent. Bên cạnh đó, xe chỉ được trang bị 2 túi khí và các hệ thống an toàn cơ bản như ABS, EBD. Do đó, những khách hàng đòi hỏi cao về tính năng an toàn có thể tìm kiếm các lựa chọn khác trong phân khúc​.

Chuyên gia ô tô, Đặng Cường, chia sẻ: "KIA Soluto là chiếc xe tuyệt vời cho những ai lần đầu tiên sở hữu ô tô. Nó không quá đắt, lại có đầy đủ những tính năng cần thiết. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe với động cơ mạnh mẽ hoặc tính năng an toàn cao cấp, Soluto có thể chưa phải là sự lựa chọn tối ưu."

So sánh doanh số và đối thủ cạnh tranh

Doanh số của Mitsubishi Xpander luôn là một điểm mạnh của mẫu xe này. Trong tháng 2/2025, Xpander đã bán ra 1.053 xe, đạt mức tăng trưởng 30,3% so với tháng trước và 64,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù doanh số của Xpander giảm mạnh vào tháng 12/2024 với chỉ 808 xe, nhưng mẫu xe này vẫn duy trì được vị thế vững vàng trong phân khúc MPV, lọt vào top 10 xe bán chạy nhất​.

KIA Soluto mặc dù không đạt được doanh số cao như các đối thủ mạnh như Vios hay Accent, nhưng vẫn duy trì ổn định với lượng xe bán ra vào khoảng 450 xe trong tháng 2/2025. Với mức giá cực kỳ cạnh tranh, Soluto thu hút khách hàng tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm, lý tưởng cho những người mới bắt đầu hoặc các doanh nghiệp khởi nghiệp cần xe dịch vụ.

So với các đối thủ cạnh tranh, Toyota Vios và Hyundai Accent vẫn là những cái tên dẫn đầu phân khúc sedan hạng B. Vios, với mức giá từ 458 triệu VND, luôn duy trì được vị thế của mình trong top bán chạy. Accent cũng là một đối thủ mạnh mẽ với thiết kế thể thao và động cơ mạnh mẽ hơn Soluto​.

Không thể không nhắc đến Honda City, một trong những đối thủ đáng gờm của các mẫu xe như Toyota Vios, Hyundai Accent, và KIA Soluto trong phân khúc sedan hạng B. Honda City nổi bật với thiết kế trẻ trung, động cơ mạnh mẽ và trang bị an toàn cao cấp. Mẫu xe này được trang bị động cơ 1.5L, công suất 118 mã lực và mô-men xoắn 145Nm, mang lại hiệu suất vận hành ấn tượng hơn so với Soluto.

So sánh giữa hai mẫu xe

Tiêu chí Mitsubishi Xpander Kia Soluto Giá bán 560 triệu VND (MT) 386 triệu VND (MT) Kích thước 4.595 x 1.750 x 1.750 mm 4.300 x 1.700 x 1.460 mm Động cơ MIVEC 1.5L, 115 mã lực Kappa 1.4L, 94 mã lực Mô-men xoắn 141 Nm 132 Nm Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) 7,10/8,60/6,20 6,7-8,3 (Trong thành phố) Số chỗ ngồi 7 5 Doanh số 1.053 xe (Tháng 2/2025) 450 xe (Tháng 2/2025) Trang bị an toàn 2 túi khí, ABS, EBD, Camera 360 2 túi khí, ABS, EBD Khuyến mãi Hỗ trợ lệ phí trước bạ 50%, phiếu nhiên liệu, bảo hiểm Khuyến mãi tùy theo đại lý Màn hình giải trí 9-inch, Apple CarPlay/Android Auto 7-inch, Apple CarPlay/Android Auto Đặc điểm nổi bật Không gian rộng rãi, gầm cao, trang bị an toàn tốt Giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu, dễ lái

Xpander hay Soluto?

Chuyên gia ô tô, anh Hữu Vinh nhận xét: "Nếu bạn cần một chiếc xe phục vụ cho gia đình hoặc các chuyến đi xa, Mitsubishi Xpander chắc chắn là sự lựa chọn phù hợp. Nó mang lại không gian rộng rãi, tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn, dễ lái trong đô thị và có giá thành hợp lý, KIA Soluto là sự lựa chọn không thể bỏ qua".

Có thể thấy rằng Xpander và Soluto mỗi xe đều có thế mạnh riêng biệt. Xpander là lựa chọn tuyệt vời cho gia đình hoặc những người thường xuyên di chuyển xa, trong khi Soluto lại là lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu hoặc sử dụng trong dịch vụ. Sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của khách hàng.