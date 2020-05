Xe SUV Land Cruiser 12 năm tuổi máy dầu rao bán gần 2 tỷ đồng

Xe SUV Land Cruiser 12 năm tuổi máy dầu rao bán gần 2 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Đa số xe Toyota Land Cruiser dòng 200 Series (J200) tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng, có rất ít xe được đưa về Việt Nam thuộc phiên bản máy dầu hàng hiếm đang được rao bán gần 2 tỷ đồng.

Hiện tại trên thị trường xe cũ, rất khó để bắt gặp một chiếc Toyota Land Cruiser 200 Series bản máy dầu được rao bán dưới dạng xe đã qua sử dụng. Vì đa số Land Cruiser máy dầu thế hệ 200 Series ra đời từ năm 2008 cho đến nay được các chủ nhân giữ lại, hoặc được người yêu Land Cruiser săn lùng. Không giống các phiên bản máy xăng, phiên bản máy đầu của Land Cruiser được người dùng yêu thích bởi tính kinh tế cao.​

Land Cruiser đã và đang là bạn đồng hành của nhiều người trên toàn thế giới và theo nhiều lối sống khác nhau. Nó là một chiếc xe chuyên chở người và vật dụng, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển của mọi người. Trên thực tế, đã có không ít những chiếc Land Cruiser 40 Series vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến ngày nay, sau khoảng thời gian 50 năm kể khi chúng được sản xuất.​

Toyota Land Cruiser máy dầu mang thiết kế ngoại thất tương tự như các phiên bản máy xăng. Xe vẫn duy trì chung một kích thước dài x rộng x cao lần lượt: 5.170 x 1.980 x 1.930 (mm) với các phiên bản máy xăng do cùng sử dụng chung một nền tảng khung gầm (body on frame).​

Nội thất Toyota Land Cruiser cung cấp chỗ ngồi cho 7 người với 3 hàng ghế rộng rãi được bọc da cao cấp. Phiên bản máy dầu này được trang trí ốp gỗ, ghế bọc da, vô lăng đa chức năng bọc da nhưng không tích hợp nhiều nút bấm, trang bị điều hòa tự động 2 vùng tự động độc lập với cửa gió cho hàng ghế thứ 3, cốp sau đóng mở bằng điện,… Nhìn chung, nội thất của Land Cruiser bản máy dầu chỉ đáp ứng cho tiện nghi vừa đủ dùng với các nhu cầu sử dụng cơ bản. Đổi lại, xe có độ bền bỉ và tin cậy cực cao, khó hỏng hóc vặt khi sử dụng về lâu về dài.​

Hơn 60 năm kể từ khi được ra đời cho đến nay, dòng Land Cruiser đã mang lại nhiều danh tiếng cho thương hiệu xe Toyota. Lịch sử phát triển của Land Cruiser tượng trưng cho chất lượng, độ bền và độ tin cậy cho hãng xe Nhật Bản. Trong suốt quá trình phát triển qua nhiều thế hệ, Land Cruiser vẫn luôn được thiết kế để vận hành bền bỉ trong những điều kiện khắt nghiệt nhất, từ cái lạnh ở nước Nga hay cái nóng của khu vực Trung Đông. Có một câu nói tâm huyết về Land Cruiser: ‘’Where there were NO ROADS, there was LAND CRUISER’’.​

Mẫu xe Toyota Land Cruiser được trang bị khối động cơ V8 dung tích 4.5L turbo (mã 1VD-FTV), cho công suất tối đa 260 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 650Nm có được tại dải vòng tua rất thấp từ 1.600 - 2.600 vòng/phút mang lại sức kéo tối ưu. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (4WD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT).

Theo nhà sản xuất, động cơ 4.5L này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 10,5 lít/100km. Động cơ dầu mang mã 1VD-FTV này của Toyota còn được sử dụng trên xe sang Lexus LX phiên bản “450d” máy dầu được bán ở một số thị trường khác như Nga.

Chiếc Toyota Land Cruiser máy dầu hàng hiếm này đang được chào bán với mức giá khoảng 2 tỷ đồng, một mức giá không hề rẻ nếu so sánh giá bán loanh quanh dưới 1,4 tỷ đồng ở các dòng xe SUV 7 chỗ cỡ trung, nhưng đừng quên Land Cruiser là một dòng xe SUV cỡ lớn.​

Dẫu vậy mức giá 2 tỷ đồng này của Land máy dầu đã qua sử dụng chỉ bằng một nửa so với lựa chọn “đập hộp” Land Cruiser đời 2020 đang được phân phối chính hãng với giá bán 4,030 tỷ đồng sử dụng máy xăng V8, dung tích 4.6L.

