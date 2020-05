 KIA Sedona thế hệ mới sẽ có thêm phiên bản bốn chỗ cao cấp

KIA Sedona thế hệ mới sẽ có thêm phiên bản bốn chỗ cao cấp

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Thế hệ hiện tại của Kia Sedona (Kia Carnival) đã có sẵn các biến thể 7 chỗ, 8 chỗ, 9 chỗ và 11 chỗ. Những ở thế hệ mới, Kia Sedona thậm chí sẽ có một biến thể 4 chỗ siêu sang trọng, giúp nó tiệm cận được cả những dòng xe sang.

Kia Sedona (hay còn có tên gọi khác là Carnival tại thị trường Hàn Quốc) thế hệ tiếp theo (tên mã là Kia KA4) hứa hẹn dài hơn và rộng hơn trước. Mẫu xe MPV sẽ mới tăng kích cỡ chiều dài lên 5.155 mm, lên rộng 1.955 mm, cao 1.740 mm và trục cơ sở 3.090 mm.

Ngoài ra, để mở rộng tập khách hàng, Kia Sedona còn dự định sẽ ra mắt thêm phiên bản 4 chỗ ngồi vô cùng sang trọng. Một nguồn tin từ Kia Motors đã tiết lộ rằng từ lâu đã có một lượng lớn khách hàng quan tâm đến cấu hình 4 chỗ này. Đó là những CEO, thành viên ban quản trị, giám đốc điều hành doanh nghiệp.​

Nội thất của của phiên bản 4 chỗ này hứa hẹn sẽ vô cùng tiện nghi và thoải mái. Sẽ có các ghế doanh nhân với phần tựa cổ, kê tay rộng rãi, đi cùng là bậc đệm chân thoải mái. Cạnh đó là những khu vực điều khiển điều hòa, ánh sáng đa dạng... Nhờ đó, các khách hàng yêu thích V-Class hay Lexus LM nhưng chưa đủ kinh phí, có thể cân nhắc mua biến thể 4 chỗ của Sedona này.

Kia cũng sẽ trang bị cho Sedona bảng đồng hồ kỹ thuật số hay hệ thống thông tin giải trí là một màn hình cỡ lớn. Tuy nhiên, Kia vẫn chưa tiết lộ chi tiết về cấu hình của phiên bản này.

Sedona thế hệ mới sẽ có nền tảng mới dựa trên Optima và Sorento mới. Điều này hứa hẹn rằng thiết kế Sedona 2021 sẽ thừa hưởng nhiều từ 2 mẫu xe đàn anh. Mũi xe sẽ trông sắc nét hơn và đèn hậu trở nên ấn tượng hơn. Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED và đèn hậu LED.

Nội thất cũng có thể có diện mạo hoàn toàn khác so với phong cách cabin của Kia trong vài năm qua. Cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng lớn là những trang bị hứa hẹn sẽ có trên xe.

Về động cơ, nhiều khả năng sử dụng động cơ tương tự như Sorento. Đó là động cơ dung tích 2.5L tăng áp , cho công suất 277 mã lực, động cơ hybrid tăng áp 1.6 L tạo ra 227 mã lực. Ngoài ra còn có phiên bản cập nhật của động cơ tăng áp diesel CRDi 2.2 L mạnh 199 mã lực.

Kia Sedona mới sở hữu nhiều tính năng an toàn như hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống túi khí và camera lùi. Thuộc danh sách những mẫu xe cỡ lớn đạt chuẩn 5 sao an toàn hàng đầu, Kia Sedona liên tiếp nhận các giải thưởng an toàn uy tín như JD Power APEAL Awards, 2017 Top Safety Pick, 5-Star Safety Ratings NHTSA. Tại thị trường Việt Nam xe được lắp ráp tại nhà máy của THACO Trường Hải và được phân phối với 3 phiên bản với giá bán từ 1,1 đến 1,429 tỷ đồng.

