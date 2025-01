Xe điện đạt mức an toàn 5 sao của ANCAP nhiều hơn xe xăng

Theo thống kê của Tổ chức đánh giá xe mới của Úc (ANCAP), xe điện có chỉ số an toàn cao hơn so với xe xăng, nhưng sự chênh lệch không quá lớn. Cụ thể, trong số 57 mẫu xe điện do ANCAP thử nghiệm, chỉ có 6 mẫu xe không đạt điểm an toàn tối đa. Trong khi đó, với 117 mẫu xe xăng được thử nghiệm, có 18 mẫu xe không đạt điểm tuyệt đối. Xét theo tỷ lệ, số xe điện không đạt 5 sao là 11%, trong khi con số tương ứng của xe xăng là 15%.

Bà Carla Hoorweg - Giám đốc điều hành ANCAP nhận định rằng sự chênh lệch về mức độ an toàn giữa xe điện và xe xăng không quá đáng kể.

Theo Carcroops, có nhiều lý do để xe điện được đánh giá an toàn cao hơn xe xăng. Đầu tiên, có thể dễ dàng nhận thấy rằng hầu hết các mẫu xe điện hiện nay đều là mẫu mới được trang bị công nghệ an toàn hiện đại hơn. Thêm vào đó, đa số xe điện được thử nghiệm thuộc phân khúc giá cao, vốn được trang bị đầy đủ các tính năng bảo vệ an toàn khi va chạm.

Hiện tại không có mẫu xe điện nào tại Úc và New Zealand bị đánh giá 0 hoặc 1, hay 2 sao. Mức điểm thấp nhất là 3 sao, chỉ có duy nhất một mẫu bị hạng này là Jeep Avenger. Còn 4 sao thuộc về các mẫu xe như BMW i4, Hyundai Kona Electric, Fiat 500e, Opel Mokka và Citroen C4 (hai mẫu xe cuối chỉ bán tại New Zealand).

Ngược lại, nhóm xe xăng bao gồm nhiều mẫu xe giá rẻ, khó đạt tiêu chuẩn ANCAP. Một số cái tên có thể kể đến như: Mahindra Scorpio, MG5 (0 sao), Suzuki Swift (1 sao), Hyundai i30 Sedan, MG3, Jeep Gladiator và Jeep Wrangler (3 sao). Điều này đã kéo điểm an toàn trung bình của nhóm xe xăng xuống.

ANCAP là một phần của hệ thống các chương trình đánh giá an toàn xe toàn cầu, ra đời năm 1993. Trước đó, chương trình NCAP đầu tiên được Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ giới thiệu vào năm 1979. Hiện nay, các tổ chức như ANCAP (Úc), JNCAP (Nhật Bản), Euro NCAP (châu Âu) và ASEAN NCAP (Đông Nam Á) đều sử dụng thang điểm an toàn 5 sao để đánh giá và khuyến khích các hãng xe phát triển sản phẩm với mức độ an toàn cao hơn.