Honda CR-V và Honda Civic thắng lớn tại Grand Prix ASEAN NCAP 2024

Cụ thể, vào hôm 29/5/2024, Công ty Honda Motor Châu Á thông báo vinh dự nhận các giải thưởng về An toàn tại Grand Prix ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á) 2024 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Theo đó, Honda đã giành chiến thắng ở các hạng mục Giải thưởng bao gồm: Bảo vệ An toàn tốt nhất cho Người lớn (AOP) cho mẫu xe Honda CR-V và Xe sedan xuất sắc nhất dành cho mẫu xe Honda Civic. Ngoài ra, Honda còn giành được thêm hai giải thưởng phụ, thể hiện cam kết của Công ty trong việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho phương tiện giao thông trong khu vực Đông Nam Á: Xếp hạng 5 sao trên tất cả các mẫu xe và Xếp hạng 5 sao cao nhất liên tiếp trong giai đoạn 2021-2023.

Đặt an toàn là giá trị cốt lõi trong việc phát triển sản phẩm của một công ty sản xuất phương tiện di chuyển toàn cầu, Honda luôn ưu tiên cung cấp không chỉ các tính năng an toàn bị động mà còn nỗ lực trang bị các tính năng an toàn chủ động tiên tiến nhất. Trong số đó, đặc biệt phải kể đến là công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING trang bị trên tất cả các phiên bản của các dòng xe Honda nhằm mang lại sự an toàn tối đa và bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi bộ và các phương tiện xung quanh. Nhờ vậy, các mẫu xe của Honda đã được đánh giá cao tại ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024.

Đầu tiên, CR-V thế hệ thứ 6 được trao giải Hiệu suất An toàn tốt nhất ở hạng mục Bảo vệ An toàn cho Người lớn (AOP) với số điểm cao nhất. Thế hệ trước đó cũng nhận nhiều giải thưởng danh giá tại các quốc gia Đông Nam Á như: Xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng ASEAN NCAP Xuất sắc 2018 và giải Mẫu xe SUV tốt nhất về Bảo vệ An toàn cho trẻ nhỏ (COP) tại hạng mục Hiệu suất An toàn cho sự cố 2018.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 được Honda Việt Nam giới thiệu vào tháng 10/2023 với hai tuỳ chọn động cơ Hybrid và xăng truyền thống với khả năng vận hành mạnh mẽ mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu, cùng những thay đổi toàn diện nhằm đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho Khách hàng nhờ duy trì những giá trị nổi bật: “Vận hành thể thao vượt trội – Công nghệ tiên tiến – Tiện nghi, Thoải mái tối đa”. CR-V được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành êm ái nhưng vô cùng mạnh mẽ, cùng các tính năng an toàn chủ động và bị động giúp bảo vệ hành khách trên xe cũng như người xưng quanh ở mức độ cao nhất. Tại Việt Nam, Honda CR-V hoàn toàn mới vinh dự nhận được 2 giải thưởng uy tín về “Xe của năm”.

Bên cạnh đó, tại Lễ trao giải Grand Prix ASEAN NCAP, Civic thế hệ thứ 11 cũng được chọn là Xe sedan xuất sắc nhất dựa trên tổng điểm về hiệu suất an toàn. Điểm này được tính toán từ đánh giá của các hạng mục gồm: Bảo vệ An toàn cho Người lớn (AOP), Bảo vệ An toàn cho Trẻ nhỏ (COP), Hỗ trợ an toàn (SA) và An toàn cho người đi xe máy (MS). Tổng số điểm của Civic là cao nhất, trở thành mẫu xe xuất sắc nhất trong phân khúc sedan.

Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 2/2022, Honda Civic thế hệ thứ 11 nhận được sự quan tâm đặc biệt cho một mẫu xe mang phong cách thể thao, tối giản, tập trung vào người lái khi mang đến cảm giác tuyệt hảo và phấn khích sau vô lăng, đi cùng nhiều trang bị công nghệ và các tính năng an toàn vượt trội. Đầu năm 2024, Honda Civic vinh dự nhận Danh hiệu “Xe được yêu thích nhất” phân khúc xe gầm thấp giá từ 750 triệu – 1 tỷ VND tại Lễ công bố Danh hiệu “Xe của năm 2024” do cộng đồng người sử dụng xe ô tô Otofun tổ chức, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp mẫu xe vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để chiến thắng trong phân khúc cho Danh hiệu uy tín này.

Không chỉ vậy, Honda còn giành thêm 2 Giải thưởng Xuất sắc khác, bao gồm "Xếp hạng 5 sao liên tiếp trên tất cả các mẫu xe giai đoạn 2021-2023". Mặc dù các tiêu chí mới đã được cập nhật, Honda vẫn tiếp tục nỗ lực duy trì Xếp hạng 5 sao ASEAN NCAP tương ứng trên các mẫu xe. Bên cạnh đó, giải thưởng "Xếp hạng 5 sao cao nhất (2021-2023)" đã được trao cho 5 mẫu xe chủ lực của Honda, gồm: BR-V, Civic, CR-V, HR-V và WR-V.

Kết quả này khẳng định sự đóng góp của Honda trong việc cung cấp những phương tiện giao thông an toàn nhất, hướng đến mục tiêu của Công ty là “Không có tử vong do va chạm giao thông” liên quan đến xe máy và ô tô Honda trên toàn thế giới vào năm 2050. Honda sẽ tiếp tục cam kết nâng cao tính an toàn và tiện nghi cho các phương tiện của mình.

Tổng hợp Giải thưởng của Honda tại Chương trình Grand Prix ASEAN NCAP 2024:

Hạng mục Giải thưởng Mẫu xe/ Công nghệ Hiệu suất an toàn tốt nhất AOP Bảo vệ an toàn tốt nhất cho người lớn CR-V 2023 Mẫu xe xuất sắc nhất Xe sedan xuất sắc nhất Civic 2021 Xếp hạng 5 sao trên tất cả các mẫu xe (2021-2023) Civic, BR-V, HR-V & CR-V Xếp hạng 5 sao liên tiếp giai đoạn 2021-2023 Civic, HR-V, BR-V, WR-V & CR-V

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]