Xe bán tải cỡ lớn Chevrolet Silverado ZR2 chính thức xuất hiện

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 09:00 AM (GMT+7)

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của dòng xe Ford F-150 Raptor vừa được hãng xe Chevrolet tung ra phiên bản nâng cấp với tên gọi Silverado ZR2 đi kèm loạt trang bị đầy ấn tượng.

Năm 2017 đánh dấu kỷ niệm 100 năm của dòng bán tải Chevrolet, thông qua sự kiện này trên toàn cầu, và tại thị trường Mỹ hãng đã ra mắt thế hệ mới của chiếc bán tải cỡ lớn Silverado. Đây cũng chính là chiếc bản tải cỡ lớn có doanh số tốt thứ hai và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc Ford F-150, Toyota Tundra và Nissan Titan.

Mẫu xe Chevrolet Silverado ZR2 với hàng loạt tính năng tiện dụng. Dù tại Việt Nam thì ZR2 chưa thật sự phổ biến. Nhưng tại đất nước của bán tải - Mỹ, nếu nhà Ford có phiên bản Raptor hầm hố thì nhà Chevrolet có cái tên ZR2 cũng dữ dội không kém. Xuất hiện lần đầu triển lãm Detroit 2018 (Mỹ), hãng Chevrolet đã giới thiệu phiên bản thế hệ mới nhất của chiếc bán tải cỡ lớn Silverado thế hệ mới.

Phiên bản Chevrolet Silverado nguyên mẫu.

Biến thể độc đáo giúp khách hàng toàn cầu tham khảo phong cách "độ chính hãng" của Chevrolet thị trường Mỹ. Sau phiên bản Colorado ZR2 2020 sở hữu nhiều trang bị và phong cách thiết ké ấn tượng, mới đây General Motors vừa trình làng thêm phiên bản ZR2 cho dòng bán tải Chevrolet Silverado. Phiên bản này sẽ được dùng để cạnh tranh tại giải đấu đua xe địa hình sa mạc "Best in the Desert Racing" diễn ra tại Laughlin Desert Classic vào tháng này.

Cụ thể, chi tiết cụm đèn chiếu sáng được thiết kế mới tăng phần mạnh mẽ thêm cho chiếc xe. Đèn định vị ban ngày được tạo hình thành chữ V nằm ngang thay thế cho hai dải đèn định vị như phiên bản trước. Ngoài ra, cụm đèn hậu cũng được thiết kế mới, đi kèm hệ thống ống xả kép được bố trí hai bên. Nếu ở đối thủ F-150 hãng Ford đã sử dụng chất liệu nhôm trên phần thân xe thì ở hãng Chevrolet vẫn tiếp tục sử dụng chất liệu thép và hợp kim để tạo nên toàn

Về tổng quan, điều thay đổi dễ thấy nhất chính là phần đầu và đuôi xe được thiết kế lại mang phong cách hiện đại, hầm hố và tương lai hơn. Ngoại hình của Chevrolet Silverado ZR2 nổi bật với nước sơn đỏ/ đen cùng bộ tem đậm chất "dân chơi". Đầu xe nâng cấp ốp, cản, đèn. Thùng xe có thêm cặp bánh sơ cua off-road và một số trang bị an toàn.

Hạng mục mà chiếc Silverado tham gia là 1200 Stock (gần nguyên bản). Do đó chiếc xe cũng chỉ được nâng cấp nhẹ, bị hạn chế nhiều trong việc nâng cấp hệ thống treo, sàn xe underbody, các trang bị hỗ trợ đua. Chiếc Silverado ZR2 này chỉ được trang bị "sương sương" bộ lốp off-road 35 inch, nâng cấp hệ thống treo sau (shock skids), thêm các ốp/ hộp bảo vệ Bộ chuyển đổi tự động (transfer case), hệ thống lái, bộ vi sai và sàn trước của xe. Phiên bản Offroad của Silverado ZR2 này còn được nâng cấp hệ thống treo với giảm xóc Multimatic Dynamic Suspensions Spool Valve (DSSVTM).

Về động cơ thì mẫu xe này sử dụng cấu hình LT Trail Boss để đi thi off-road. Điều này có nghĩa là xe sẽ sử dụng động cơ V8 6.2L có công suất 420 mã lực. Đi cùng là hộp số tự động 10 cấp. Sau khi thử thách ở giải đua xe địa hình sa mạc "Best in the Desert Racing" diễn ra tại Laughlin Desert Classic vào tháng này, Chevrolet Silverado ZR2 có thể sẽ được ra mắt và trưng bày tại triển lãm Sema ở Las Vegas.

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe bán tải cỡ lớn Chevrolet Silverado chưa có mặt và phân phối chính hãng như người đồng hương Ford F-150 Raptor những tại thị trường Mỹ dòng xe này là một trong những chiếc bán tải được ưa chuộng và được rất nhiều khách hàng quan tâm.