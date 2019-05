Chevrolet Trailblazer và Colorado, những cái tên vàng trong làng xe cùng phân khúc

Thứ Tư, ngày 29/05/2019 15:23 PM (GMT+7)

Hai sự lựa chọn “đáng tiền” trong phân khúc SUV 7 chỗ và bán tải cỡ trung.

Xe Chevrolet Sự kiện:

Đến từ Mỹ, dòng SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer mang phong cách thiết kế mạnh mẽ, thanh thoát với nhiều đường nét góc cạnh cực kỳ nam tính. Nổi bật nhất chính là phần đầu xe sở hữu cụm lưới tản nhiệt hai tầng nối liền cụm đèn pha, mang lại một diện mạo hiện đại đồng thời toát lên vẻ ngoài khoẻ khoắn, rắn rỏi đậm chất SUV.

Chevrolet Trailblazer sở hữu khoảng sáng gầm xe 221mm và sử dụng nền tảng khung gầm rời (body on frame) có cấu trúc vững chắc, bền bỉ tối ưu, cho khả năng đi off-road vượt địa hình khó. Hỗ trợ đắc lực cho khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt của Trailblazer chính là động cơ dầu Duramax danh tiếng của Chevrolet, có công suất lên đến 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 440Nm, cân bằng tối ưu giữa hiệu suất, độ mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Chevrolet Trailblazer còn đa dạng phiên bản cho người dùng lựa chọn, bao gồm: 4x2 MT (1 cầu số sàn), 4x2 AT (1 cầu số tự động) và 4x4 AT (hai cầu số tự động).

Về nội thất, Chevrolet Trailblazer với bố cục gọn gàng, chỉn chu. Trên phiên bản cao cấp được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm giải trí kích thước 8 inch, tích hợp hệ thống Chevrolet MyLink thế hệ mới, có khả năng kết nối điện thoại thông minh, thêm tính năng thoại hay ra lệnh bằng giọng nói hiện đại. Vô lăng thiết kế ba chấu bọc da dễ cầm nắm, tích hợp nhiều nút bấm tiện lợi khi sử dụng. Cụm đồng hồ hỗ trợ dạng analog thiết kế thể thao, hiển thị trực quan, tích hợp màn hình LCD nhỏ chính giữa cung cấp nhiều thông số thiết thực cho người lái.

Trailblazer còn là mẫu SUV rất thích hợp để phục vụ gia đình hay chạy dịch vụ nhờ vào không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và thoải mái. Toàn bộ ghế được bọc da êm ái. Ghế người lái và ghế hành khách bên cạnh chỉnh điện. Hàng ghế thứ ba có thể linh động gập phẳng xuống để tăng không gian chuyên chở hàng hoá. Trần xe rộng rãi cho cả những khách hàng có vóc dáng to cao.

Về an toàn, ngoài những trang bị cơ bản như: chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), khởi hành ngang dốc (HSA), hỗ trợ xuống dốc (HDC), Trailblazer là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến chỉ có trên những dòng xe cao cấp như: cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo xe lệch làn đường.

Ngoài những điểm mạnh về động cơ, thiết kế và trang bị an toàn, Chevrolet Trailblazer còn có ưu điểm là sở hữu giá bán tốt trong phân khúc. Giá bán của Trailblazer khởi điểm chỉ từ 885 triệu đến 1,066 tỷ đồng cho phiên bản hàng đầu. Ngoài ra, 3 phiên bản của Trailblazer đều được giảm giá cực mạnh lên đến 100 triệu đồng so với giá niêm yết, mức giá sau khi giảm chỉ còn 785 – 825 – 966 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, chính vì thế Trailblazer trở nên cực kỳ hấp dẫn đáng để cân nhắc lựa chọn hàng đầu khi có nhu cầu mua xe SUV 7 chỗ.

Khi nhắc đến các dòng xe bán tải cỡ trung tại thị trường Việt Nam thì cái tên Colorado là một lựa chọn không thể bỏ qua. Tương tự "người anh em’’ SUV Trailblazer, Colorado cũng mang phong cách thiết kế cuốn hút đầy mạnh mẽ vốn có của các dòng bán tải mang thương hiệu Mỹ.

"Nội lực’’ của Colorado là khối động cơ dầu Duramax danh tiếng dung tích 2.5L tăng áp công nghệ VGT mạnh 181 mã lực và 440Nm. Nhờ hiệu suất vượt trội, Colorado tự tin trở thành mẫu bán tải mạnh mẽ không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào trong phân khúc. Bên cạnh đó, Colorado còn có khả năng vận hành linh hoạt, đa dụng nhờ vào nền tảng khung gầm vững chắc.

Ngoài thiết kế cá tính, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành ấn tượng, Colorado còn mang một điểm cộng ở giá bán với mức giá khởi điểm từ 624 đến 819 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất, đây là mức dễ dàng tiếp cận hơn rất nhiều so với các mẫu bán tải cùng phân khúc. Đặc biệt, Colorado là mẫu bán tải thường xuyên được giảm giá với nhiều chương trình ưu đãi. Hiện tại Chevrolet Colorado đang được ưu đãi lên đến 30 triệu đồng.

Người tiêu dùng Việt có rất nhiều lựa chọn khi mua Colorado với tổng cộng 6 phiên bản từ thực dụng với phiên bản 2.5L 4x4 MT hay trang bị hàng đầu với 3 phiên bản cao cấp 2.5L 4x4 AT gồm: ‘’LTZ’’, ‘’High Country’’ hay ‘’Storm’’ mới.

Colorado sở hữu nội thất rộng rãi và hiện đại với cụm động hồ thiết kế mang phong cách thể thao mạnh mẽ, hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động và nội thất bọc da cao cấp. Colorado còn được trang bị rất nhiều hệ thống an toàn như: cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo xe lệch làn đường, hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS), hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) hay hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và camera lùi.

SUV Trailblazer và bán tải Colorado là hai dòng xe mang vẻ đẹp ở ngoại hình, trang bị nhiều tiện nghi an toàn hiện đại trong phân khúc, bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ từ động cơ dầu Duramax danh tiếng. Đây là lựa chọn tốt trong tầm giá và không thể bỏ qua.