Vừa ra mắt Hyundai Accent 2024 đã được đại lý giảm giá gần 20 triệu đồng

Đứng trước thông tin thuế trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước được giảm 50% từ ngày 1/8 tới nên nhiều khách hàng đang có tâm lý chờ sang tháng 8 mới mua xe. Chính vì thế để thúc đẩy doanh số bán hàng, nhiều đại lý Hyundai đang đưa ra chính sách giảm giá đối với tất cả các phiên bản Hyundai Accent 2024 vừa trình làng.

Cụ thể, dưới đây là bảng giá các phiên bản Hyundai Accent 2024 tại đại lý ở thời điểm đầu tháng 7/2024:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá đại lý (triệu đồng) Mức chênh lệch (triệu đồng) Hyundai Accent 1.5 MT 439 430 -9 Hyundai Accent 1.5 AT 489 478 -11 Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt 529 516 -13 Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp 569 550 -19

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo, trên thực tế các đại lý có thể có những chính sách giá khác nhau.

Ngoài việc giảm giá trực tiếp thì nhiều đại lý cũng đưa ra những khuyến mãi tặng kèm phụ kiện như thảm trải sàn, thảm táp lô, bọc vô lăng... tuy nhiên các khuyến mãi này không được quy đổi ra tiền mặt.

Hyundai Accent 2024 là phiên bản nâng cấp toàn diện của mẫu Sedan B mà điểm nhấn chính là việc chuyển từ động cơ 1.4L sang động cơ Smartstream G, dung tích 1.5L mới, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Với sức mạnh mới này, Accent 2024 đã xóa khoảng cách đối với các đối thủ.

Bên cạnh đó, ngoại thất của Accent 2024 cũng được cải cách với dải LED định vị được kéo hết chiều ngang, lưới tản nhiệt mở rộng cũng làm ngoại hình của mẫu sedan B của Hyundai trông thể thao hiện đại hơn. Trong khi đó, nội thất của xe cung được cải tiến với vô lăng 2 chấu mới được bọc dạ, đồng hồ tốc độ LCD 4,2 inch và màn hình giải trí 8 inch.

Ngoài ra, hệ thống an toàn trên Accent 2024 cũng được nâng cấp với việc bổ sung: Hệ thống an toàn chủ động Hyundai Smartsene ( Cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, chống va chạm khi lùi,đèn pha thích ứng,…)Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Tính năng phân bổ lực phanh điện tử EBD; Chìa khóa mã hóa và hệ thống chống trộm Immobilizer; tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC; tính năng cân bằng điện tử ESP….

Đặc biệt, ở phiên bản Accent 2024 1.5 AT Cao Cấp còn được trang bị thêm hệ thống 6 túi khí tăng độ an toàn cao hơn so với 2 túi khí ở các phiên bản còn lại.

Nếu Đề xuất của Bộ tài chính về việc giảm thuế trước bạ đối với xe lắp ráp trong nước được thông qua (dự kiến từ 1/8/2024 - 31/1/2025) thì Hyundai Accent 2024 sẽ nằm trong các đối tượng được hưởng ưu đãi. Và mức giảm thuế trước bạ sẽ giúp người mua tiết kiệm khoảng 20 - 34 triệu đồng tùy phiên bản và nơi đăng ký). Nhưng thời điểm tháng 8 lại trùng với tháng 7 âm lịch - khoảng thời gian người dân thường "kiêng" mua xe mới nên có thể sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để người mua chờ đợi.

