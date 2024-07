Những điểm nhấn trên 2024 Hyundai Accent giá từ 439 triệu đồng

2024 Hyundai Accent được cập nhật tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản tùy chọn khác nhau. Trong đó, bản Hyundai Accent 1.5 MT có giá niêm yết 439 triệu đồng, Accent 1.5 AT có giá niêm yết 489 triệu đồng, Accent 1.5 AT Đặc biệt có giá niêm yết 529 triệu đồng, và Accent 1.5 AT Cao cấp giá 569 triệu đồng. Với tầm giá này, Accent tạo ra sự cạnh tranh rất lớn với các dòng xe Toyota Vios và Honda City trong cùng phân khúc sedan hạng B.

Ngoài có giá bán đề xuất hấp dẫn, 2024 Hyundai Accent còn có nhiều điểm nhấn, thu hút người hâm mộ, cả ở góc độ ngoại thất lẫn nội thất và trang bị.

Trong đó, về ngoại thất, 2024 Hyundai Accent thể hiện nét hiện đại với lưới tản nhiệt nhựa đen bóng, thiết kế theo phong cách Cascading Grille (xếp tầng hạ thấp xuống), đặc trưng với thiết kế mở rộng và các chi tiết calang được cách điệu tạo nên vẻ đẹp khác biệt. Đầu xe còn có chi tiết mạ crôm sáng tăng thêm độ cao cấp cho xe. Cụm đèn chiếu sáng sử dụng tùy chọn loại LED hoặc Halogen Projector. Trong khi đó, đèn hậu LED 3D kéo dài hình chữ L mới và đèn phanh LED trên cao.

Thân xe với những đường dập nổi bên thân xe kéo dài từ trước tới sau. Chi tiết này không những đem lại cảm giác xe dài mà còn tăng thêm vẻ đẹp thể thao cho Accent. Kiểu dáng fastback, cột C dài còn làm tăng hiệu quả khí động học cho xe. Về tổng thể ngoại thất, Accent mang ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm (Sensuous sportiness) tương tự với đàn anh Hyundai Elantra thế hệ 7.

Không chỉ “tốt mã”, bên trong của 2024 Hyundai Accent cũng có một nội thật được chăm chút tỉ mỉ. Xe có màn hình thông tin kỹ thuật số cỡ lớn 10.25 inch, cùng màn hình giải trí 8 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng hệ thống âm thanh 4-6 loa, giúp cho người ngồi giải trí thư thái. Hệ thống điều hòa tự động, có thiết kế cửa gió cho hàng ghế sau, cùng hệ thống sạc không dây, giúp tối đa hóa tiện nghi và sự thoải mái cho người dùng một mẫu xe sedan hạng B. Trên các bản Đặc biệt và Cao cấp, ghế ngồi của Accent mới còn được bọc da.

Trong khi đó, so với thế hệ trước, 2024 Hyundai Accent còn có điểm nổi bật đáng chú ý là hệ thống động cơ Smartstream G 1.5L. Khối động cơ này cho phép xe đạt công suất cực đại 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Đi kèm với đó là loại hộp số sàn hoặc tự động vô cấp CVT, đem lại sự vận hành mượt mà cho xe.

Trên vô-lăng của bản Đặc biệt và Cao cấp có trang bị lẫy chuyển số tăng trải nghiệm phấn khích và tiện ích cho lái xe. Tay lái còn được bọc da tăng độ êm và mịn cho lái xe. 2024 Hyundai Accent có nhiều chế độ lái như Thân thiện (Eco), Bình thường (Normal) và Thể thao (Sport), đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng và vận hành trên nhiều điều kiện đường đi khác nhau.

Điểm nhấn quan trọng cuốn hút người hâm mộ nữa của 2024 Hyundai Accent chính là các trang bị an toàn. Với các bản tiêu chuẩn như Accent 1.5 MT và Accent 1.5 AT thì có hệ thống 2 túi khí, các tính năng ABS, EBD, BA, ESP hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống phanh, riêng bản Accent 1.5 AT thì có thêm camera lùi làm trang bị tiêu chuẩn.

Các bản Đặc biệt và Cao cấp thì có nhiều trang bị an toàn hơn hẳn. Trong đó, đỉnh cao nhất là bản Cao cấp của Accent có 6 túi khí, có cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và nhiều tính năng an toàn khác trong gói trang bị Hyundai Smartsense.

Nhìn chung, với những điểm nhấn như trên, 2024 Hyundai Accent thể hiện là một ấn phẩm sedan 5 chỗ hạng B kết hợp được nhiều trong một. Đó là mẫu xe có giá bán hợp lý, thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi sang trọng, công nghệ tiên tiến và lại có nhiều tính năng an toàn tối đa giúp người dùng an tâm.

