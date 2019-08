Vinfast Fadil đâm thẳng vào gốc cây vì bị nhầm chân ga

Chủ Nhật, ngày 18/08/2019 12:00 PM (GMT+7)

Vừa qua, một chiếc VinFast Fadil do một phụ nữ cầm lái đã gặp tai nạn vì đâm vào một gốc cây bên đường ở TP. Hải Dương làm cộng đồng mạng đã xôn xao vì túi khí trong xe không nổ.​

​Hình ảnh về chiếc Vinfast Fadil bị tai nạn do đâm vào gốc cây nát một bên đầu xe nhưng hệ thống túi khí vẫn không bung đang được cộng đồng mạng chia sẻ một cách mạnh mẽ. Ban đầu, dựa trên nhiều hình ảnh tại hiện trường đã có nhiều ý kiến cho rằng người phụ nữ đã lùi chiếc Fadil ra đường và đánh lái móc vào gốc cây.

Tuy nhiên, video clip vừa được công bố sau đó thì có thể thấy rõ xe Fadil ban đầu đang được đỗ ven đường (có bật xi nhan), sau đó người lái nhả phanh tay vào số và tiến thẳng về phía trước và lao lên vỉa hè rồi đâm vào gốc cây sau đó, cú đâm đã khiến thân xe chệch sang một bên.​

Hình ảnh cabin xe không bung túi khí chính là đề tài được cộng đồng mạng tranh cãi bàn luận bên cạnh đưa ra nhiều giả thuyết và lý do túi khí trong xe không nổ. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này được người nhà người phụ nữ cầm lái xác nhận là do nhầm chân ga và phanh. Người chủ xe đã chia sẻ: ‘’Hôm nay em Fadil được Bà ngoại cho trải nghiệm leo hè và hôn cây túi bụi sau sự cố nhầm chân ga và chân phanh! May mà Bà không sao, em ấy bị thương nhè nhẹ! Mong e sớm lành lặn trở về nhà nha’’​.

Sau vụ tai nạn, đại lý VinFast ở địa phương đã nhanh chóng đến cứu hộ và đưa chiếc Fadil về sửa chữa. Được biết, nhân viên kỹ thuật của VinFast đã tiến hành giám định chiếc Fadil bằng thiết bị Car-O-Liner, sau đó xe được xác định rằng hệ thống túi khí trên Fadil vẫn hoạt động tốt bằng, cú đâm chỉ dừng lại ở mức độ nhẹ và làm biến dạng một số chi tiết mềm phần đầu xe và chưa đủ điều kiện để túi khí nổ. Trong khi đó, khung xe vẫn chưa bị biến dạng sang cú đâm.​

Trước khi đến tay người tiêu dùng, VinFast Fadil đã vượt qua thử nghiệm an toàn tại Trung tâm kĩ thuật General Motors Hàn Quốc theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP. VinFast Fadil đã vượt qua được tất cả các bài thử nghiệm va chạm. Chiếc Fadil gặp nạn thuộc phiên bản tiêu chuẩn, được trang bị 2 túi khí phía trước.​

Hệ thống túi khí (SRS) trên xe sẽ được kích hoạt khi xe có va chạm xảy ra, trong đó cảm biến va chạm sẽ xác định được mức độ va chạm này, nếu va chạm vượt quá giá trị quy định thì cụm cảm biến túi khí trung tâm sẽ kích ngòi nổ nằm trong bộ túi khí. Kết quả là túi khí sẽ nổ để giảm thiểu va chạm cho hàng khách bên trong cabin.

Trên thế giới, đã có những vụ tai nạn trên những siêu xe và siêu sang đắt tiền, dù đầu xe bị bể nát phần nào đó những hệ thống túi khí vẫn không bung.

Tuy nhiên, túi khí không được thiết kế để bung trong mọi tình huống va chạm, túi khí sẽ không bung trong một số tình huống va chạm bao gồm: va chạm tốc độ thấp, va chạm tốc độ cao, va chạm bên, trong va chạm xiên góc, va chạm chui gầm, va chạm lăn tròn và va chạm chính giữa. Trên thế giới, đã có những vụ tai nạn trên những siêu xe và siêu sang đắt tiền, dù đầu xe bị bể nát phần nào đó những hệ thống túi khí vẫn không bung.