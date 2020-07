Toyota nằm trong top các thương hiệu xe giá trị cao nhất toàn cầu

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Theo công bố của công ty nghiên cứu thị trường Kantar, hãng xe Toyota đã nằm trong top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020 lần thứ hai liên tiếp. Bên cạnh Toyota, còn có các hãng như Mercedes-Benz và BMW được xướng tên.

Vừa qua, hãng xe Nhật Bản được xếp hạng ở vị trí 48 trong danh sách Top 100 thương hiệu giá trị nhất năm 2020 (BrandZ Top 100 Most Valuable Brands 2020) do công ty nghiên cứu thị trường Kantar công bố. Mặc dù tụt 3% giá trị so với năm trước, song hãng xe Nhật Toyota vẫn tiếp tục là thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới.

Ngoài ra, trong bản danh sách ấy còn có sự xuất hiện của hai hãng xe Đức là Mercedes-Benz và BMW. Hãng Mercedes-Benz được đánh giá là thương hiệu ô tô giá trị thứ hai toàn cầu đồng thời đứng ở vị trí thứ 56 trong top 100 thương hiệu. Kế đến là BMW ở vị trí 61 cũng là đại diện cuối cùng của ngành sản xuất ô tô góp tên trong danh sách này. Ngoài ra, cả hai thương hiệu xe sang của Đức đều giảm lần lượt 9% và 12% giá trị thương hiệu so với năm 2019.

Bên cạnh đó, Ford và Honda đã không còn trong danh sách 100 thương hiệu đắt giá nhất sau khi tụt lần lượt 10% và 15% giá trị so với năm ngoái. Đặc biệt, hãng sản xuất xe điện Tesla là cái tên duy nhất có mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 22%, đạt giá trị thương hiệu tương đương 11,35 tỷ USD. Nhưng, có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ để nhà sản xuất ô tô điện lọt Top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới.

Ông Guillaume Saint, chuyên gia nghiên cứu của Kantar chia sẻ: “Các thương hiệu tập trung đầu tư vào công nghệ xe điện sẽ có cơ hội tăng trưởng nhanh hơn trong tương lai. Trong khi đó, các hãng xe hơi đang bị giảm giá trị thương hiệu nhiều nhất là những công ty tỏ ra e dè trong việc thể hiện tầm nhìn tương lai của họ về các phương tiện di động”.

Nếu tính riêng top 10 thương hiệu đắt giá nhất của ngành công nghiệp sản xuất ô tô, Nissan có mức giảm giá trị thương hiệu nhiều nhất lên tới 18% xuống còn 8,66 tỷ USD. Tiếp theo lần lượt là Honda, Audi và BMW với mức giảm tương ứng 15%, 14% và 12%.

