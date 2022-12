Toyota Corolla GR phiên bản hiệu suất cao có mặt tại Đông Nam Á, cạnh tranh Civic Type R

Tại triển lãm Motor Expo 2022 được tổ chức tại Thái Lan, Toyota vừa trình làng mẫu Hatchback GR Corolla với mức giá không hề dễ chịu khi có mức quy đổi lên đến 2.75 tỷ đồng ngoài ra cũng chỉ có số lượng giới hạn với 9 chiếc được bán ra tại thị trường này.

Các phiên bản GR của Toyota khá phổ biến tại thị trường Thái Lan, đây cũng là mẫu xe GR mới nhất của hãng tại nước này. Toyota GR Corolla 2023 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.410 x 1.850 x 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm.

Toyota GR Corolla 2023 tại thị trường Thái Lan được trang bị đèn pha Led tự động bật/tắt, đèn sương mù Led, đèn báo rẽ Led, lưới tản nhiệt kích thước lớn tích hợp logo GR, khe gió trên nắp ca-pô, nóc làm bằng nhựa gia cố sợi carbon CFRP, mâm hợp kim 18 inch sơn màu đen, lốp 235/40R18, cụm phanh màu đỏ, đèn hậu Led toàn phần, bộ khuếch tán gió dưới cản sau và 3 ống xả.

Nội thất của Toyota GR Corolla 2023 cũng những sự khác biệt như ghế bọc da Brin Naub, vô lăng bọc da, bàn đạp ga/ phanh bằng nhôm, đồng hồ điện tử 12.3 inch, màn hình trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, màn hình HUD, 6 loa và sạc điện thoại không dây. Logo GR còn xuất hiện tại một số khu vực trong xe.

Toyota GR Corolla được trang bị khối động cơ xăng 3 xy lanh DOHC, dung tích 1.6L, cho mức công suất 300 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 370 Nm kết hợp với hộp số sàn 6 cấp iMT cùng hệ dẫn động 4 bánh GR-Four. Nhờ đó mà xe chỉ mất 5.5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h.

Bên cạnh một số tính năng an toàn cơ bản thì Toyota GR Corolla 2023 còn có một số hệ thống hỗ trợ như khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo đi kèm các công nghệ an toàn chủ động trong gói an toàn Toyota Safety Sense 3.0.

So với đối thủ trực tiếp là Honda Civic thì Toyota GR Corolla có mức giá cao hơn bù lại xe có phần hơn hẳn về vận hành nhờ hệ dẫn động 4 bánh GR-Four cùng 3 chế độ gồm Normal với tỷ lệ phân bổ mô-men xoắn giữa cầu trước/cầu sau là 60:40, Sport (30:70) và Track (50:50).

