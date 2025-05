Doanh số Mazda CX-5 tiếp tục "vô đối" trong quý I/2025

Sang năm 2025, sức hút của Mazda CX-5 cũng chưa hề thuyên giảm khi liên tiếp đứng đầu trong phân khúc CUV hạng C tại thị trường Việt Nam. Quý I/2025 khép lại với 3022 chiếc CX-5 được tới tay khách hàng, tiếp tục tạo khoảng cách xa với các đối thủ trong phân khúc:

Hiện tại, Mazda CX-5 phân phối với 7 phiên bản tại thị trường Việt Nam với mức giá dao động từ 749 - 979 triệu đồng. Với mức giá khởi điểm thuộc hàng thấp nhất trong phân khúc, CX-5 có được sự phù hợp với điều kiện của nhiều khách hàng.

Không chỉ thế, hãng sản xuất Nhật Bản còn liên tiếp đưa ra các khuyến mãi giảm giá giúp tăng thêm sức hấp dẫn. Mới đây nhất vào đầu tháng 5, Mazda CX-5 thực hiện giảm 55 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất khiến giá khởi điểm của mẫu CUV C này hiện chỉ từ 694 triệu đồng. Đây có lẽ là mức giá mà các dòng xe khác trong phân khúc khó mà cạnh tranh.

Ngoài giá bán cạnh tranh, bản thân Mazda CX-5 sở hữu thiết kế thể thao, hiện đại hơn theo phong cách KODO. Xe có lưới tản nhiệt tổ ong mở rộng, đèn pha LED và đèn định vị được tinh chỉnh, cản trước/sau thiết kế mới. Ngoại thất nổi bật với bộ la-zăng 5 chấu kép màu khói và đèn hậu LED sắc nét.

Khoang nội thất vẫn giữ bố cục cũ nhưng được hoàn thiện sang trọng hơn với các chi tiết ốp gỗ, mạ crom. Ghế da, vô-lăng bọc da tích hợp nút chức năng, cụm đồng hồ hiển thị mới và hàng loạt tiện ích hiện đại như điều hòa hai vùng, cửa sổ trời, cruise control.

Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L (154 mã lực) và 2.5L (188 mã lực), được cải tiến giúp tăng hiệu suất và mô-men xoắn 15%. Xe cũng bổ sung tính năng G-Vectoring Control Plus cải thiện khả năng xử lý.

Về an toàn, xe được trang bị hệ thống an toàn ấn tượng với: camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường, cảm biến đỗ xe trước sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, 6 túi khí. Đặc biệt là hệ thống an toàn cao cấp i-Activsense thế hệ mới.