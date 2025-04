Top 5 xe gầm thấp bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 3/2025

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) công bố báo cáo bán hàng của toàn thị trường tháng 3/2025 đạt 31.750 xe, bao gồm 22.339 xe du lịch, 9.231 xe thương mại và 180 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 53%, xe thương mại tăng 36% và xe chuyên dụng giảm 36% so với tháng trước. Doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 14.887 xe, tăng 35% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.863 xe, tăng 60% so với tháng 2/2025.

Có thể thấy, đà tăng trưởng dương phủ sóng hầu hết các phân khúc. Ở nhóm xe gầm thấp cũng ghi nhận sự “đảo ngôi” vị trí dẫn đầu. Theo đó, Hyundai là mẫu sedan bán chạy nhất với doanh số 1.049 xe, hơn vị trí thứ 2 là Toyota Vios chỉ 8 xe (1.041 xe). Xếp sau lần lượt là Honda City, Mazda2 và Mazda3.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan (xe gầm thấp) bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 3/2025: