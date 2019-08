Top 5 mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất tháng 07/2019, sự bứt phá của tân binh Mazda CX-8

Mazda CX-8 đã tạo nên sự bất ngờ lớn khi giành được 1 slot trong top 5 khi chỉ vừa mới ra mắt được hơn một tháng.

Bảng “kê khai thành tích” của những mẫu SUV đạt doanh số tốt nhất trong tháng 7 chính thức được hé lộ. Những cái tên quen thuộc như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe... đều vẫn xuất hiện diện đầy đủ.

1. Toyota Fortuner - Quán quân của tháng (1.191 xe)

Mẫu SUV 7 chỗ với lợi thế về thương hiệu, thiết kế mới trẻ trung, sự bền bỉ và tiết kiệm luôn là lựa chọn tin tưởng nhất của khách hàng Việt Nam. Trong tháng 7 này, Toyota Fortuner đã bán được 1.191 xe và giành vị trí vị trí đầu tiên trong bảng đua doanh số SUV 7 chỗ.

Hiện tại, Toyota Fortuner đang được phân phối với 2 dạng nhập khẩu Indonesia và lắp ráp trong nước. Với bản nhập khẩu, Fortuner đến tay khách hàng với 2 phiên bản máy xăng 2.7V 4x2 AT (1,150 tỷ VNĐ) và 2.7V 4x4 AT (1,236 tỷ VNĐ). Với phiên bản lắp ráp, Fortuner được bán ra với 3 phiên bản máy dầu bao gồm 2.4G 4x2 MT (1,033 tỷ VNĐ), 2.4G 4x2 AT (1,096 tỷ VNĐ) và 2.8V 4x4 AT (1,354 tỷ VNĐ).

2. Hyundai Santa Fe - 869 xe

Hyundai Santa Fe phiên bản 2019 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam hồi cuối năm 2018 và thu hút đông đảo sự quan tâm của người tiêu dùng. Tuy vậy, trong tháng 7 vừa qua, Hyundai Santa Fe 2019 vẫn duy trì được phong độ ổn định của mình với 869 xe, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 5.353 xe.

TC Motor hiện đang phân phối Hyundai Santa Fe 2019 tại Việt Nam với 6 phiên bản cùng mức giá từ 995 - 1.245 tỷ VNĐ.

3. Honda CR-V - (826 xe)

Honda CR-V là một trong những điển hình của việc phong độ giảm nhưng doanh số vẫn ở mức "chấp nhận được" trong làng xe Việt. Với số xe bán ra của 2 tháng liên tiếp (tháng 6 và 7) liên tục có chiều hướng giảm mạnh nhưng chừng ấy vẫn không thể khiến CR-V bị đánh trượt khỏi TOP 5 của tháng. Có thể nói, Honda CR-V có lợi thế rất lớn về khả năng vận hành, độ bền bỉ, giá trị thương hiệu và cái mác "xe nhập khẩu", do đó không có gì lạ khi mẫu SUV Nhật Bản này luôn chiếm được sự tin yêu của người tiêu dùng Việt Nam.

Hiện tại, Honda CR-V đang được Honda Việt Nam phân phối tới tay khách hàng với 3 phiên bản cùng mức giá tương ứng từ 983 - 1.093 tỷ VNĐ.

4. Ford Everest - (661 xe)

Trong tháng 7/2019, Ford Everest bán ra tổng cộng 661 xe, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên con số 4.249 xe trên toàn quốc. Nếu so với các mẫu xe trong phân khúc như Fortuner hay Santa Fe, doanh số của Everest không thực sự ấn tượng bằng. Tuy vậy, Ford Everest vẫn có những đối tượng khách hàng riêng và duy trì ổn định phong độ cũng như vị thế của một mẫu SUV hàng đầu trong phân khúc.

Hiện tại, Ford Việt Nam đang phân phối Everest với 5 phiên bản cùng các mức giá khác nhau, bao gồm: Everest Ambiente 2.0L MT 4x2 (999 triệu VNĐ), Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 (1.025 tỷ VNĐ), Everest Titanium 2.0L AT 4x2 (1.177 tỷ VNĐ), Everest Trend 2.0L AT 4x2 (1.112 tỷ VNĐ) và Everest Titanium 2.0L AT 4WD (1.399 tỷ VNĐ).

5. Mazda CX-8 - Tân binh mới với sự bứt phá đáng nể (511 xe)

Mazda CX-8 là mẫu SUV 7 chỗ mới được THACO ra mắt từ giữa tháng 6 vừa qua và nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong phân khúc. Với số xe bán ra trong tháng 7 đạt 511 xe, nâng tổng số xe bán ra sau gần 2 tháng ra mắt là 861 xe, Mazda CX-8 đang thực sự cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình và có thể đe dọa trực tiếp đến các đối thủ ở "top trên" như Fortuner hay Santa Fe.

Hiện tại, đơn vị sản xuất THACO đang phân phối Mazda CX-8 tới tay khách hàng với 4 phiên bản, bao gồm: Bản Deluxe (giá 1,149 tỷ VNĐ), Bản Luxury (giá 1,199 tỷ VNĐ), Bản Premium FWD (giá 1,349 tỷ VNĐ) và Bản Premium AWD (giá 1,399 tỷ VNĐ). Trong đó, bản Deluxe sẽ chính thức được bán ra vào cuối năm nay.