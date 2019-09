Top 10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực Đông Nam Á sáu tháng đầu năm 2019

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

Theo số liệu của Focus2move, nửa đầu 2019, thị trường ôtô các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiêu thụ 1.659.850 xe, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ôtô ASEAN trong nhiều năm qua là mỏ vàng của ôtô Nhật Bản. Các mẫu xe bán chạy hàng đầu phần lớn là xe Nhật. Perodua là hãng xe Malaysia hiếm hoi góp mặt với mẫu Axia, mẫu hatchback phân khúc A và cũng là sản phẩm rẻ nhất tại nước này.

Toyota thể hiện sức thống trị tuyệt đối khi góp 5 sản phẩm. Mitsubishi Xpander là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất, 38% so với cùng kỳ 2018.

1. Toyota Hilux: 102.678 xe

Mẫu xe bán tải Toyota Hilux với phần thiết kế đuôi xe đặc trưng và tiện dụng. Tại Việt Nam, Toyota Hilux có 02 phiên bản là 2.8G 4x4 AT (hai cầu, số tự động) sẽ sử dụng động cơ dầu 2.8L (1GD-FTV) cho công suất tối đa 174 mã lực tại 3400 vòng/phút và momen xoắn cực đại 450Nm tại 2400 vòng/phút. Sức mạnh kể trên được truyền xuống hệ dẫn động 4 bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Và phiên bản MLM 2.4E 4x2 AT trang bị động cơ dầu 2.4L (2GD-FTV) cho công suất tối đa 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400Nm tại 2.000vòng/phút. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau (RWD) thông qua hộp số sàn 6 cấp (6MT).

2. Isuzu D-Max: 86.651 xe

Ngoại hình của D-Max khá bình thường với mâm hợp kim 18 inch, đèn pha Bi-LED projector với đèn định vị ban ngày dạng LED. Nội thất xe là điểm trừ lớn khi có thiết kế đơn giản, nhiều chi tiết nhựa.

Isuzu D-Max gồm 4 phiên bản, có cả số sàn và số tự động, đều trang bị động cơ diesel gồm 3 phiên bản động cơ 1.9L, công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm và một phiên bản động cơ 3.0L, công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 380Nm. Trang bị an toàn của xe khá tốt với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

3. Perodua Axia: 66.000 xe

Perodua Axia là mẫu xe hatchback năm cửa được sản xuất bởi nhà sản xuất ô tô Malaysia Perodua. Chính thức ra mắt lần đầu vào giữa tháng 9/2014 với tư cách là mẫu xe kế nhiệm của chiếc Viva. Những chiếc xe Perodua Axia không chỉ là mẫu xe rẻ nhất thị trường Malaysia mà còn là biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô nước này.

Mẫu xe Perodua Axia được trang bị khối động cơ 3 xy lanh, 1.0L 1KR-VE VVT-i, cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 91Nm tại vòng tua 4.400 rpm. Đi cùng là hộp số sàn 5MT và số tự động 4AT.

4. Mitsubishi Xpander: 57.462 xe

Mitsubishi Xpander 2019 là dòng xe được kết hợp giữa hai kiểu dáng thiết kế MPV và Crossover với ngôn ngữ Dynamic Shield ấn tượng. Khoang nội thất của Mitsubishi Xpander 2019 thoáng và thân thiện với triết lý Omotenashi của Nhật Bản. Trang bị an toàn với 2 túi khí trước, camera lùi (bản AT), khung xe RISE thép siêu cường đặc trưng của Mitsubishi. Các công nghệ quan trọng khác gồm hệ thống cân bằng điện tử ASC; hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS.

Một trong những yếu tố làm nên sự thành công của Xpander là động cơ không mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố tiên quyết đối với những mẫu xe giá rẻ. Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ 4 xy-lanh 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút.

5. Toyota Vios: 54.304 xe

Là trùm doanh số tại Việt Nam nhưng chỉ xếp vị trí thứ 5 tại danh sách những mẫu xe bán chạy nhất của Đông Nam Á sáu tháng đầu năm. Vios hiện sử dụng động cơ 1.5L với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 6 cấp.

6. Toyota Avanza: 47.290 xe

Mẫu xe có thiết kế đặc trưng của một mẫu MPV đa dụng bình dân. Toyota Avanza được trang bị tuỳ chọn 2 khối động cơ xăng 4 xy-lanh với lựa chọn dung tích 1.3L và 1.5L. Bản Avanza 1.3E MT sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 120 Nm. Còn bản Avanza 1.5G AT có công suất 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 136 Nm. Cả hai động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn và tự động 4 cấp tùy chọn.

7. Honda City: 42.512 xe

Honda City sở hữu nhiều điểm mạnh từ trang bị công nghệ, an toàn cho tới khả năng vận hành, với hai phiên bản Honda City 1.5 G (City CVT) và Honda City 1.5 L (City TOP).

8. Toyota Innova: 41.992 xe

Xe Toyota Innova sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 4.735 x 1.830 x 1.795 mm, khá tiêu biểu đối với một chiếc xe đa dụng. Innova được trang bị động cơ xăng 2.0L, 4 xy-lanh thẳng hàng, tích hợp công nghệ VVT-i kép, cho công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm.

9. Toyota Fortuner: 40.815 xe

Thiết kế của Toyota Fortuner mang nhiều nét đặc trưng của một chiếc SUV điển hình. Thân xe đồ sộ, gầm khá cao. Xe bao gồm 6 biến thể, trong đó có 4 phiên bản máy diesel 2.8V 4×4 AT, 2.4G 4×2 AT, 2.4 4×2 MT và máy xăng 2.7 4×2 AT TRD được lắp ráp, hai bản máy xăng còn lại được nhập khẩu từ Indonesia.

10. Ford Ranger: 39.248 xe

Mẫu xe bán tải với ngoại hình thể thao, khoẻ khoắn và công nghệ an toàn hiện đại. Với 02 phiên bản, Ford Ranger máy xăng sử dụng 2.5L 5 xi-lanh có thể sản xuất lên đến 164 mã lực với 166 lb-ft mô-men xoắn, hộp số 6 cấp. Ford Ranger máy dầu sử dụng 2.2L turbo diesel 4 xi lanh có thể sản xuất lên đến 158 mã lực với 284 lb-ft mô-men xoắn, hộp số 6 cấp.

Perodua Axia 2019 giá 5.750-10.300 USD, động cơ loại 3 xi-lanh, dung tích 1 lít, công suất 67 mã lực. Tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Những mẫu xe trong top bán chạy tại ASEAN, ngoại trừ Perodua Axia, đều là những cái tên quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sức hút của một số mẫu xe là trái ngược.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux, D-Max đều không thể so bì về doanh số với Ford Ranger nhưng xét chung toàn khu vực ASEAN, mẫu xe Mỹ tỏ ra lép vế hơn hẳn. Nhờ tiêu thụ tốt tại Thái Lan, một trong những quốc gia chuộng xe bán tải nhất thế giới, giúp hai mẫu xe Nhật vươn lên đứng đầu doanh số tiêu thụ.