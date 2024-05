Thị trường ô tô trong nước "thấp thỏm" chờ thông tin ưu đãi phí trước bạ

Bất chấp loạt ưu đãi dồn dập và hàng loạt mẫu xe mới, tháng kinh doanh đầu tiên của quý II/2024 - mốc mở đầu giai đoạn kinh doanh cao điểm hằng năm - chưa đem lại kết quả như kỳ vọng của các nhà sản xuất. Báo cáo do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố ngày 10/5 cho thấy, toàn thị trường trong tháng vừa qua đã tiêu thụ 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3/2024 và tăng 9% so với tháng 4/2023.

Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số các thành viên VAMA thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tương ứng với kết quả tổng thể, số xe lắp ráp trong nước được tiêu thụ trong tháng vừa qua đạt 11.983 xe, xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.367 xe, giảm tương ứng 17% và 3% so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh không diễn biến đồng đều trên mọi thương hiệu. Nhiều nhà sản xuất trong tháng qua chứng kiến doanh số tiếp tục tăng trưởng. Đơn cử, Toyota cho biết đã bán ra 4.593 xe (đã bao gồm Lexus) trong giai đoạn này, cao hơn đáng kể con số 3.973 xe của tháng 3/2024. Theo đại diện của hãng xe Nhật Bản, kết quả này có được là nhờ một số mẫu chủ lực đã khơi thông nguồn cung, giúp doanh số cải thiện, như Innova Cross (802 xe), Vios (923 xe)…

Bình luận về tình hình thời gian tới, nhiều ý kiến phân tích chuyên môn đều cho rằng, thông tin về đợt ưu đãi lệ phí trước bạ mới cho xe lắp ráp trong nước cần được chốt sớm để tránh những tác động không mong muốn tới thị trường.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 21/4 về các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, trong đó giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 5 về gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, giảm tiền thuê đất, mặt nước.

Thông tin này khiến thị trường dấy lên tâm lý đợi chờ một đợt ưu đãi lệ phí trước bạ thứ tư, tác động không nhỏ đến hoạt động mua bán ô tô mới. Nhiều đại lý xe cho biết, hàng loạt khách hàng đã nảy sinh tâm lý phân vân, cân nhắc việc trì hoãn mua ô tô để chờ ưu đãi. Sự kết hợp giữa khả năng về một đợt ưu đãi phí trước bạ như vậy với sự trở lại của Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) sau một năm vắng bóng, được kỳ vọng sẽ vực dậy doanh số toàn thị trường.

Theo Ban tổ chức triển lãm, VMS 2024 - diễn ra từ ngày 23 đến 27/10 với chủ đề "Công nghệ và Môi trường" - sẽ có sự hiện diện của các nhà sản xuất Ford, GAC, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen và Volvo. Trong số này, Skoda, GAC lần đầu góp mặt.

Đáng tiếc, một số cái tên quen thuộc với những kỳ triển lãm trước như Mercedes-Benz, Lexus và Vinfast… đều vắng bóng trong dịp này. Bù lại, triển lãm sẽ lần đầu có sự góp mặt của các gian hàng xe máy đến từ Honda, SYM và Yamaha.

