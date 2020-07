Thị trường Ô tô tháng 6/2020 khởi sắc với 24.000 xe bán ra toàn quốc

Thứ Tư, ngày 15/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tháng 6/2020, tổng doanh số của các thành viên đạt 24.002 xe, tăng 26% so với tháng 5/2020 và giảm 13% so với tháng 6/2020.

Doanh số xe du lịch tăng 35%, xe thương mại tăng 5% và xe chuyên dụng tăng 18% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 15.874 xe, tăng 43% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.155 xe, tăng 21% so với tháng trước.

Kết quả khả quan trong tháng được nhận định là nhờ chiến lược giảm giá bán để kích cầu. Đồng thời, chính thức giảm phí trước bạ 50% đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước từ tháng 6 đến hết năm 2020 đã làm ấm thị trường ô tô thời kỳ hậu dịch Covid-19.

Biểu đồ lượng xe bán ra trên cả nước trong các tháng của năm 2020.

Ngoài ra, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết Tháng 6/2020 giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xe ô tô du lịch giảm 32%; xe thương mại giảm 25% và xe chuyên dụng giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết Tháng 6/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 43% trong khi xe nhập khẩu giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Do chịu tác động của dịch Covid-19 thị trường ô tô lao dốc trong đầu năm 2020. Tính lũy kế đến hết tháng 5/2020, tổng doanh số bán hàng ở thị trường xe mới giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thị trường ô tô cũ, số lượt liên hệ mua xe trong 6 tháng đầu năm cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xe cũ vốn đã giảm mạnh 20 - 80 triệu trong mùa dịch so với thời gian trước Tết. Hậu cách ly, nhiều người đăng bán xe ô tô đã qua sử dụng giảm giá tiếp 3% - 5% để kích cầu.

Ngoài ra, thị trường xe lắp ráp trong nước cũng đang sôi động trở lại khi được hưởng giảm 50% phí trước bạ và các đại lý bắt đầu cắt bớt những ưu đãi như trước đây. Honda City là mẫu ô tô bán chạy nhất tháng 6/2020 với 2.183 xe, vươn lên dẫn đầu phân khúc, nơi cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios.

Mitsubishi Xpander có doanh số tháng 5 không thực sự tốt do rơi vào điểm chuyển giao qua model mới. Sang tháng 6, mẫu MPV 7 chỗ này lập tức lấy lại phong độ với lượng xe bán được tăng gần ba lần tháng trước. Còn dòng xe VinFast Fadil vẫn góp mặt ở vị trí thứ 4 dù doanh số có nhích nhẹ. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mẫu xe này đứng đầu phân khúc hạng A, sau khi lần đầu vượt qua Hyundai Grand i10 từ tháng 5.

Hyundai Accent tiếp tục bị đẩy khỏi Top 3. Mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam đạt doanh số 1.156 xe, tăng 35 xe so với tháng trước. Có thể thấy, các mẫu xe bán chạy tháng 6/2020 được sản xuất, lắp ráp trong nước. Điều này phù hợp với xu thế thị trường khi các mẫu xe này đang được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP. Theo một số chuyên gia đầu ngành dự đoán, thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và có thêm nhiều mẫu xe tiềm năng xuất hiện trong thời gian tới.

Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-o-to-thang-6-2020-khoi-sac-voi-24000-xe-ban-ra-toan-quoc-5020201579592743.htm