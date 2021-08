Suzuki Swift có thêm bodykit chính hãng cực ngầu

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 16:30 PM (GMT+7)

Suzuki Swift GL Plus 2021 sở hữu diện mạo thể thao hơn nhờ bộ body kit mới tại thị trường Thái Lan.

Bộ body kit chính hãng dành cho Suzuki Swift GL Plus 2021 bao gồm cánh lướt gió trên đầu xe, nối liền với ốp cua lốp màu đen, thanh ốp hông bên sườn, cánh gió sau được thiết kế dưới dạng bộ khuếch tán gió, cánh gió mui tích hợp đèn phanh thứ ba, ăng-ten hình vây cá trên nóc, bộ decal mới và 2 đầu ống xả giả chỉ có tác dụng trang trí.

Khoang nội thất của Suzuki Swift GL Plus 2021 không có gì khác so với bản GL thông thường, được trang bị như đầu CD hỗ trợ MP3/WMA, cổng USB, cổng AUX, ổ sạc điện 12V dành cho hàng ghế trước, 2 loa, điều hòa tự động, hệ thống lọc không khí, 3 đèn đọc bản đồ, gương chiếu hậu điều chỉnh phù hợp với ngày/đêm, dây đai an toàn 3 điểm, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và cửa cốp chỉnh điện. Xe có 6 tùy chọn về màu ngoại thất là đỏ, bạc, xám, đen, xanh dương và trắng.

Suzuki Swift GL Plus 2021 trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.2L, cho công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 túi khí, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau.

Tại thị trường Thái Lan, Suzuki Swift GL Plus 2021 có giá khởi điểm từ 567.000 Baht tương đương hơn 380 triệu đồng. So với bản thường, phiên bản đặc biệt này chỉ đắt hơn 10.000 Baht tương đương 7 triệu đồng.

