Subaru bổ xung thêm phiên bản đặc biệt “X-Edition” cho dòng xe Forester

Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Hãng xe Nhật Bản Subaru đã giới thiệu một phiên bản đặc biệt cho dòng Forester có tên gọi “X-Edition” với nhiều thay đổi độc đáo về kiểu dáng và được trang bị động cơ 2.5L​.

Ô tô Subaru Sự kiện:

Hãng xe Subaru chính thức giới thiệu thêm phiên bản đặc biệt có tên gọi “X-Edition” tại thị trường quê nhà. Đây là một phiên bản được phát triển từ phiên bản Premium – Forester X-Edition sở hữu kiểu dáng thiết kế khác biệt so với phiên bản thông thường, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã tinh chỉnh và trang trí nó thêm tinh tế hơn.

Điểm đặc biệt và dễ nhận thấy nhất chính là bộ mâm 18 inch 5 chấu kép và cản trước được sơn màu xám ghi tăng phần khỏe mạnh hơn so với màu xám truyền thống. Các chi tiết như cụm lưới tản nhiệt phía trước, logo Subaru và viền ốp xung quanh cụm đèn sương mù cũng được xử lý để tối màu hơn so với các phiên bản thông thường.​

Trong khi đó, nội thất xe bao gồm ghế ngồi và táp pi cửa đều được Subaru bọc chất liệu bọc chống thấm nước kết hợp vải/da tổng hợp kết hợp với đường chỉ khâu màu bạc giúp thêm nổi bật và tăng tính thẩm mỹ cho nội thất.

Ngoài ra, Forester X-Edition còn được trang bị tấm lót sàn chống thấm nước. Khoang hành lý có thêm các đường ray giảm ma sát để người dùng dễ dàng trượt ra vào các hành lý như vali, thùng đá,… tăng sự thuận tiện khi sử dụng. Để tăng sự an toàn, phiên bản đặc biệt này của Forester cũng hệ thống an toàn Subaru EyeSight Safety Plus bao gồm màn hình quan sát phía trước và gương chiếu hậu thông minh là thiết bị tiêu chuẩn.​

Tại thị trường quê nhà Nhật Bản, Subaru Forester X-Edition sử dụng động cơ 4 xy-lanh boxer, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 181 mã lực tại vòng tua máy 5.800 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 239Nm có được tại dải vòng tua từ 4.400 vòng/ phút (tại Đông Nam Á sử dụng máy 2.0L 156hp). Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh “Symmetrical AWD” thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.

Với gói trang bị an toàn & hỗ trợ lái “Subaru EyeSight” hoạt động dựa trên 2 camera gắn sau kính chắn gió giúp can thiệp vào hệ thống phanh, bướm ga hỗ trợ người lái giảm thiểu nguy cơ va chạm - Subaru Forester đã trở thành mẫu xe được trang bị an toàn cao nhất phân khúc hiện nay tại Việt Nam.

Tại quê nhà, Forester X-Edition có giá bán bắt đầu từ 3.179.000 Yên tương đương 676 triệu đồng và được bán ra vào ngày 23 tháng 1 năm sau.​ Tại thị trường Việt Nam, Forester đã và đang trở thành mẫu xe thu hút khách hàng Việt trong phân khúc xe 5 và 5+2 chỗ ngồi

Doanh số của Forester thế hệ mới đã có những chiều hướng tốt hơn so với thời gian trước đó, khi Forester mới đã chuyển sang nhập khẩu từ nhà máy lắp ráp ở Thái Lan và hưởng được nhiều ưu đãi hơn về thuế, điều này giúp giá bán của Forester dễ tiếp cận hơn trước (990 – 1,199 tỷ đồng), mức rẻ hơn rất nhiều so với trước đó có giá bán lên đến 1,6 tỷ đồng.

Nhờ đó, giá bán của Subaru Forester đã tiệm cận so với các đối thủ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.​ Nhưng đến giờ những con số ấy liệu có đúng như những gì mà lãnh đạo Subaru Việt Nam tuyên bố vào thời điểm cuối năm 2018 đến hết năm 2019 sẽ phấn đấu bán được 1.000 xe và tiếp theo trong tương lai là 3.000 xe trong năm 2020 nhờ vào các mẫu xe Forester nhập thái và được hưởng ưu đãi về thuế.

Hình ảnh chi tiết về mẫu xe Subaru Forester phien bản đặc biệt “X-Edition”:





Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/subaru-bo-xung-them-phien-ban-dac-biet-x-edition-cho-dong-xe-fores...Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/subaru-bo-xung-them-phien-ban-dac-biet-x-edition-cho-dong-xe-forester-c31a747494.html