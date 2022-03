So sánh Hyundai Creta và Kia Seltos trong cùng tầm giá trên 700 triệu đồng

Hyundai Creta và Kia Seltos phiên bản cao cấp nhất đều có giá bán trên 700 triệu đồng, hứa hẹn sẽ cạnh tranh khốc liệt.

Thông số kỹ thuật

Đầu tiên xét về giá bán, Kia Seltos hiện có giá bán cao nhất cho phiên bản 1.4DCT Premium là 749 triệu đồng. Còn Hyundai Creta Cao cấp có giá bán 730 triệu đồng. Nếu chỉ nhìn ở giá bán, Hyundai Creta rõ ràng có lợi thế hơn song hiện nay, thực chất, chi phí khách hàng bỏ ra để lăn bánh Kia Seltos lại thấp hơn do xe lắp ráp đang được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Hyundai Creta 2022 vừa ra mắt tại Việt Nam

Cụ thể, để lăn bánh Kia Seltos 1.4DCT Premium, khách hàng Hà Nội phải chi số tiền khoảng 816 triệu đồng. Trong khi đó, số tiền để lăn bánh Hyundai Creta Cao cấp là gần 840 triệu đồng. Nhưng bù lại, Hyundai Creta lại có mác xe nhập khẩu là lợi thế, được nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng.

Kia Seltos có ngoại hình vuông vức, nam tính hơn

Xét về kích thước, Kia Seltos 1.4DCT Premium có chiều dài x chiều rộng x chiều cao đạt 4.315 x 1.800 x 1.645 mm, trong khi Hyundai Creta Cao cấp là 4.315 x 1.790 x 1.660. Như vậy, Hyundai Creta hẹp hơn Kia Seltos 10 mm song lại cao hơn, chiều dài cơ sở 2 mẫu xe là tương đương ở mức 2.610 mm. Nhờ cao hơn nên khoảng sáng gầm xe Hyundai Creta cũng lớn hơn 10 mm so với Kia Seltos, đạt 200 mm. Như vậy về kích thước, có thể xem như 2 mẫu xe tương đồng với nhau.

Theo đánh giá cá nhân, ngoại hình Hyundai Creta hiện đại hơn với điểm nhấn đầu xe thiết kế theo phong cách mới, tương tự Hyundai Tucson. Song Kia Seltos lại sở hữu ngoại hình vuông vức, nam tính hơn.

Hyundai Creta được đánh giá nhỉnh hơn về trang bị so với Kia Seltos

Trang bị So sánh trang bị Kia Seltos 1.4DCT Premium và Hyundai Creta Cao cấp Trang bị Kia Seltos 1.4DCT Premium Hyundai Creta Cao cấp Đèn ban ngày LED LED Đèn chiếu sáng LED tự động LED tự động Đèn hậu LED LED Ghế Ghế lái chỉnh điện, có làm mát hàng trước Ghế lái chỉnh điện, có làm mát hàng trước Đồng hồ 10,25 inch Analog có màn hình TFT Màn hình giải trí 10,25 inch kết nối điện thoại thông minh 10,25 inch kết nối điện thoại thông minh Loa 6 loa 8 loa Bose Điều hoà Tự động Tự động Cửa gió hàng hai Có Có Khởi động nút bấm Có Có Ga tự động Có Có Cửa sổ trời Có Không Phanh tay điện tử + Auto Hold Không Có

Xét về trang bị, Hyundai Creta Cao cấp có phần nhỉnh hơn Kia Seltos khi những thứ được người dùng mong mỏi đều xuất hiện như đồng hồ dạng màn hình 10,25 inch hay Phanh tay điện tử có Auto Hold. Thêm vào đó, xe được trang bị tới 8 loa Bose, cho trải nghiệm nghe nhạc tốt hơn. Trong khi đó, Kia Seltos chỉ có trang bị cửa sổ trời mà Hyundai Creta không có. Tuy nhiên, trang bị này không được nhiều khách hàng Việt Nam đánh giá cao.

Kia Seltos cho cảm giác vận hành phấn khích hơn nhờ động cơ tăng áp và hộp số 7DCT

Vận hành

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Creta sử dụng động cơ dung tích 1.5L, công suất tối đa 115 mã lực đi kèm hộp số tự động iVT. Trong khi đó, Kia Seltos bản cao cấp nhất trang bị động cơ 1.4L tăng áp, công suất 138 mã lực đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cả 2 xe cùng dùng hệ dẫn động cầu trước.

Xét từ những trang bị kể trên, Hyundai Creta sẽ cho khả năng sang số mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu song về sức mạnh thua kém đáng kể so với đối thủ Kia Seltos. Còn Kia Seltos sẽ cho sức mạnh tốt hơn, khả năng tăng tốc mượt mà nhờ sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Tuy nhiên, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp của Kia Seltos chỉ thực sự hữu dụng khi đi đường thoáng, đường trường trong khi nếu gặp tắc đường lâu, xe di chuyển chậm, phanh liên tục, có thể hộp số sẽ nóng lên. Đây là điều một số khách hàng sử dụng Kia Seltos đã phản ánh.

Hyundai Creta nổi trội hơn Kia Seltos ở các trang bị an toàn

An toàn

Về mặt an toàn, rõ ràng Hyundai Creta vượt trội hơn hẳn khi là mẫu xe hạng B đã được trang bị gói an toàn chủ động cao cấp Hyundai SmartSense. Gói an toàn gồm các tính năng Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước (FCA), Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LFA) và Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA).

Bên cạnh đó, các công nghệ an toàn của Hyundai Creta còn có chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi… Các trang bị an toàn này cũng xuất hiện trên Kia Seltos cao cấp nhất.

Hyundai Creta và Kia Seltos có những thế mạnh riêng để khách hàng cân nhắc theo mục đích sử dụng

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng việc mua Kia Seltos là tiết kiệm hơn. Đồng thời, khách hàng có thể sở hữu một mẫu xe mạnh mẽ, kiểu dáng nam tính, vận hành hay hàng đầu phân khúc. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm một mẫu xe để sử dụng thường xuyên trong đô thị, Hyundai Creta bản cao cấp nhất rõ ràng là sự lựa chọn tốt hơn khi trang bị và công nghệ an toàn đầy đủ hơn.

