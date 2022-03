Lần đầu tiên Mitsubishi Triton vượt mặt Ford Ranger về doanh số

Sau một thời gian dài theo đuổi doanh số khủng của Ranger, mẫu xe bán tải Triton đã có lần thành công.

Sụt giảm 70% doanh số so với tháng trước, Ford Ranger bất ngờ để Mitsubishi Triton vượt lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng bán tải bán chạy nhất tháng 2. Đã từ rất lâu Ford Ranger quen mặt tại vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng bán tải bán chạy nhất hàng tháng. Bất ngờ đã xảy ra khi kết thúc tháng vừa qua, mẫu xe Mỹ đã tụt xuống vị trí thứ hai, để Mitsubishi Triton vượt lên dẫn đầu.

Theo báo cáo từ VAMA, trong tháng 2 vừa qua thị trường ô tô sụt giảm doanh số so với tháng trước do trùng với kỳ nghỉ Tết. Xe bán tải Ford Ranger chịu chung số phận với 230 xe bán ra, sụt giảm tới 70% so với tháng trước.

Bên cạnh xu hướng chung của thị trường, Ford Ranger đầu năm 2022 được đại lý thông báo khan hàng, khiến doanh số mẫu xe sụt giảm mạnh, đặc biệt trong tháng 2. Trong khi đó, Mitsubishi Triton cũng sụt giảm doanh số mạnh tới 59%, bán ra 294 xe trong tháng 2, nhưng do hơn Ranger đến 64 xe nên trở thành xe bán tải bán chạy nhất tháng.

Isuzu D-Max dù có doanh số thấp trong nhiều năm liên tiếp song tháng 2/2022, mẫu xe này cũng giữ vị trí thứ 3 trong phân khúc khi bán được 77 xe. Mức sụt giảm doanh số so với tháng trước là 45%. Đứng ở vị trí tiếp theo là Mazda BT-50 với 61 xe bán ra.

Bên cạnh đó, Toyota Hilux cũng đang trong tình trạng khan hàng nên tháng vừa qua không bán được chiếc nào. Theo chia sẻ từ một số đại lý, Toyota Hilux hiện tại đang hết hàng, có thể phải tới tháng 5 mới có xe bán ra. Phiên bản này sẽ là xe mới 2022 và có thể sẽ là bản nâng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Mẫu bán tải Nissan Navara không cung cấp số liệu.

Ngoài ra, trên thị trường đang xuất hiện nhiều thông tin về việc mẫu xe bán tải Ranger thế hệ mới sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 9 tới đây. Và việc thay đổi biển số cho dòng xe Ranger Raptor cũng làm nhiều người yêu thích dòng xe bán tải của Ford phải suy nghĩ thêm.

