Sedan cỡ B bán chạy nhất năm 2024 gọi tên Toyota Vios

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (HTV), Toyota Vios với tổng doanh số 14.210 xe là mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2024. Xếp thứ 2 là “cựu vương” Hyundai Accent với 13.538 xe bán ra. Honda City duy trì hạng 3 với doanh số 10.500 xe.

Các vị trí dưới có sự đổi ngôi so với năm trước. Mazda2 vươn lên vị trí bán chạy thứ 4 với 5.092 xe, còn Attrage bị đẩy xuống hạng 5 với mức doanh số thấp hơn một nửa so với 2023, chỉ 2.499 xe. Soluto duy trì thứ hạng 5 với 519 xe bán ra trong 2024, thấp hơn một nửa so với năm trước. Riêng Suzuki Ciaz đã bị khai tử từ giữa 2024, mức doanh số cả năm không nhiều.

Nhìn chung, tổng doanh số xe cỡ B trong năm 2024, là 46.366 xe, giảm hơn 9% so với năm trước. Dưới đây là thông tin các mẫu sedan cỡ B bán chạy tại Việt Nam năm 2024: