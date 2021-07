Sắp tới hạn 30 ngày, người mua chậm đăng ký ô tô và xe máy có bị phạt?

Thứ Ba, ngày 27/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

(PLO)- Luật chỉ quy định xử phạt đối với trường hợp chậm chuyển quyền sở hữu chứ không phạt với chậm đăng ký xe mới.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký xe mới từ ngày 22-6. Do đó, người mua ô tô, xe máy không thể làm thủ tục đăng ký xe khá hoang mang và lo sợ bị phạt tiền nếu đăng ký chậm.

Theo khảo sát của PV, nhiều người dân hiểu nhầm về thời hạn làm thủ tục đăng ký ô tô, xe máy.

Chị Nguyễn Minh Trâm (quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Thấy đợt này xe máy giảm giá sâu nên tôi cũng có ý định muốn mua xe. Tuy nhiên lại sợ không đăng ký biển số xe sẽ bị phạt theo quy định”.

Về vấn đề này, PLO đã liên hệ với một vị đại diện PC08, vị này cho biết quy định về thời hạn 30 chưa đăng ký xe bị phạt chỉ đối với người không làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ sau khi đã mua xe. Còn việc người dân mua xe mới thì không bị phạt.

“Hơn nữa trong thời gian dịch này thì sẽ không xử phạt vì lý do khách quan”- vị này nói.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM cũng giải thích thêm, người mua xe đã đăng ký, nhưng sau đó bán lại, ngay khi có hợp đồng mua bán (HĐMB) thì phải sang tên đổi chủ, nếu không sẽ bị phạt.

Theo quy định tại khoản c Điều 6 Thông tư 58/2020 của Bộ Công an về trách nhiệm của chủ xe, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

Như vậy, điều khoản này quy định cho người bán xe đã qua dụng cho người khác, chủ xe mới không làm thủ tục đăng ký xe mới bị phạt.

Tuy nhiên, cũng theo Thông tư này, xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên đến hết ngày 31-12-2021.

Luật sư cũng cho biết thêm, người mua xe máy mới đang trong thời gian chờ cấp đăng ký xe và biển số xe chính thức không được phép điều khiển xe tham gia giao thông; nếu vi phạm sẽ bị xử phạt với các lỗi sau đây:

- Lỗi điều khiển xe không gắn biển số xe đối với loại xe có quy định phải gắn biển số: Bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm c Khoản 2 Điều 17 Nghị định 100/2019).

- Lỗi điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định: Bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định 100/2019).

Kể từ ngày 1-8-2020, theo quy định tại Thông tư 58/2020 thì các loại phương tiện sau đây phải đăng ký tạm thời:

- Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;

- Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;

- Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;

- Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

