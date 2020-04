Porsche cung cấp gói tùy biến in dấu vân tay lên nắp capo 911

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Khách hàng mua Porsche 911 được cung cấp nhiều gói tùy biến chiếc xe, trong đó có cả gói trải nghiệm in dấu vân tay lên lớp sơn ngoại thất trên nắp capo.

Từ những năm 50, Porsche đã cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa chiếc xe cho khách hàng. Và 20 năm sau đó, dịch vụ này được cung cấp một cách chính thức. Thậm chí Porsche còn có riêng chương trình cá nhân hóa Porsche Exclusive từ năm 1986. Hiện tại, bộ phận cá nhân hóa đặc biệt của Porsche đổi tên thành Porsche Exclusive Manufaktur.

Porsche Exclusive Manufaktur cung cấp những tùy chọn cá nhân hóa độc đáo dành riêng cho mỗi khách hàng nhờ vào sự kết hợp giữa kỹ năng chế tác hoàn hảo và công nghệ tân tiến. 30 chuyên gia dành trọn tâm huyết và thời gian cho từng chi tiết để đạt được kết quả chuẩn xác thông qua các công đoạn thủ công tỉ mỉ. Ho sử dụng đa dạng các tùy biến cá nhân trực quan và mang tính kỹ thuật cao để thực hiện các nâng cấp nội thất và ngoại thất.

Hãng xe Đức đã chiều lòng khách hàng của mình bằng rất nhiều tùy chọn đi kèm khi mua xe, và mẫu xe 911 có thể được cá nhân hóa độc đáo hơn nữa với những đường vân tay của chủ sở hữu. Sử dụng công nghệ in trực tiếp đặc biệt do Porsche phát triển, các chi tiết đồ họa có chất lượng hình ảnh cao nhất có thể được in lên bề mặt lớp sơn trên thân xe.

Giai đoạn đầu, khách hàng mua Porsche 911 mới có thể sở hữu tùy chọn nắp ca-pô được cá nhân hóa với thiết kế dấu vân tay của chính mình. Trong thời gian tới, các tùy biến cá nhân khác theo yêu cầu khách hàng cũng sẽ được thực hiện. Dịch vụ này được cung cấp tại các Trung tâm Porsche, nơi kết nối khách hàng với các chuyên gia tư vấn của Porsche từ nhà máy Exclusive Manufaktur ở Zuffenhausen. Các chuyên gia này sẽ tư vấn toàn bộ quy trình với khách hàng, từ việc cung cấp dấu vân tay cho đến khi hoàn thiện chiếc xe.

Công nghệ in trực tiếp có thể thực hiện những thiết kế mà phương pháp sơn thông thường không thực hiện được. Về mặt thẩm mỹ và cảm nhận, công nghệ mới rõ ràng vượt trội hơn so với việc sử dụng tấm phim dán. Nguyên lý hoạt động tương tự như của máy in phun: sử dụng đầu phun, sơn được phun tự động và chính xác với các chi tiết ba chiều.

Ông Christian Will, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển Quy trình Sản xuất tại Porsche AG, cho biết: “Khả năng kiểm soát các vòi phun riêng lẻ cho phép phun hoàn hảo đến từng giọt sơn. Sự phức tạp ở đây là do phải dung hòa ba công nghệ: công nghệ rô-bốt (điều khiển, cảm biến, lập trình), công nghệ phun (đầu phun, xử lý đồ họa) và công nghệ sơn (quy trình ứng dụng, lớp sơn).”

Khi khách hàng quyết định cá nhân hóa chiếc 911 bằng công nghệ in trực tiếp, các chuyên gia tại nhà máy Porsche Exclusive Manufaktur sẽ tháo rời nắp ca-pô sau khi xe được sản xuất. Dữ liệu sinh trắc học của khách hàng được xử lý để đảm bảo thông tin cá nhân không được sử dụng cho mục đích trái phép. Toàn bộ quá trình diễn ra thông qua việc trao đổi trực tiếp với khách hàng, người hiểu rõ và giám sát toàn bộ việc sử dụng dữ liệu cá nhân cũng như cùng tham gia vào quá trình thực hiện đồ họa vân tay của mình lên chiếc xe. Sau khi rô-bốt hoàn thiện thiết kế độc đáo, một lớp sơn trong suốt sẽ được phủ lên, kế đó nắp ca-pô được đánh bóng theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Cuối cùng, nắp ca-pô được gắn trở lại vào thân xe. Dịch vụ này được cung cấp bởi Porsche Exclusive Manufaktur theo yêu cầu từ tháng 3 năm 2020.

Bên cạnh các mẫu xe thiết kế riêng theo nhu cầu đặc biệt của khách hàng, Porsche Exclusive Manufaktur còn sản xuất dòng sản phẩm với số lượng cực kỳ giới hạn, cũng như các phiên bản được chế tạo bằng vật liệu cao cấp kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại để tạo nên kiệt tác xe thể thao hài hòa tổng thể.

Porsche Exclusive Manufaktur sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng tại Đức bắt đầu từ tháng sau. Chi phí cho trải nghiệm cá nhân hóa in dấu vân tay lên nắp capô Porsche 911 vào khoảng 8.100 USD (191 triệu VNĐ).

