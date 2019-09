Nissan có kết quả kinh doanh bết bát, phải bán cả công ty con

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 09:00 AM (GMT+7)

Nissan đang có kết quả kinh doanh tệ nhất trong 10 năm trở lại đây, duy trì dự báo lợi nhuận ngân sách năm 2019 là 2,1 tỷ USD, giảm 28% so với năm 2018.

Nissan đang phải trải qua giai đoạn khó khăn khi phải cắt giảm đáng kể nhân lực, có vẻ thương hiệu Nhật còn chuẩn bị bán một công ty con chuyên phân phối máy móc, phụ tùng xe và nguyên liệu thô.

Nissan đang rất nỗ lực để cắt giảm tài chính, dự kiến, Nissan sẽ bán một công ty con chuyên phân phối máy móc, phụ tùng xe và nguyên liệu thô với giá xấp xỉ 1 tỷ USD. Một số công ty cổ phần tư nhân và thương mại đã được mời tham gia đấu thầu Nissan Trading Co., sớm nhất vào tháng 10 Nissan sẽ chọn người mua cuối cùng.

Nissan Trading Co. đã tạo ra doanh thu 6 tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào tháng trước và The Truth About Cars cho thấy Nissan có thể bán thêm công ty con nếu muốn. Hãng xe Nhật tin rằng đây là thời điểm thích hợp để dự trữ tiền mặt.

Thực tế, việc bán công ty con đối với Nissan là rất cần thiết, bởi vì lợi nhuận ròng của Nissan đã bị giảm tới 45%, xuống còn 2,9 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3/2019, mức thấp nhất kể từ tài khóa 2009-2010, doanh số bán xe cũng giảm 4,4% trong cùng kỳ.

Cựu giám đốc điều hành của Nissan, ông Hiroto Saikawa cho biết vào thời điểm đó, danh tiếng của Nissan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ bê bối gian lận tài chính liên quan đến cựu Chủ tịch Ghosn. Sau đó, Saikawa cũng dính bê bôi và rời Nissan.

Vào tháng 7 năm nay, Nissan Motor Co đã công bố lợi nhuận ròng quý 1 tài khóa 2019 (1/4/2019-31/3/2020) sụt giảm đến 94,5%, doanh số cũng giảm 6% xuống còn 1,23 triệu xe. Đồng thời, hãng cũng cho biết sẽ cắt giảm 12.500 việc làm trên toàn thế giới để thúc đẩy tái cơ cấu nhằm lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Nissan sẽ giảm 10% công suất xe toàn cầu của hãng tới năm 2020, đồng thời giảm bớt các mẫu xe nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, và chỉ tập trung vào mẫu xe chính cho toàn cầu và khu vực.

Nissan hiện có 14 cơ sở sản xuất trên toàn thế giới. Trong số các nhà máy tại Tây Ban Nha, Indonesia, Nga, Pháp, Thái Lan, Mexico và Anh, chưa rõ Nissan sẽ cắt giảm nhân công tại nhà máy nào. Nhưng áp lực rõ ràng đang đè nặng lên vai CEO Hiroto Saikawa.