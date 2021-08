Những mẫu xe mới toanh sắp ra mắt tại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 13:30 PM (GMT+7)

Những mẫu xe hoàn toàn mới sắp được các hãng giới thiêu lần đầu tiên tại Việt Nam trong năm 2021.

Tình hình diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên thị trường ô tô trong nước vẫn sôi động với hàng loạt mẫu xe mới được ra mắt trong nửa đầu năm, tiếp nối sự sôi động cũng như sự tăng trưởng tốt về doanh số cùng điểm qua những mẫu xe có thể về Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2021.

VinFast VF e34

VF e34 cũng đã tạo ra một trào lưu mới trong cộng đồng, khi có hàng nghìn lượt chia sẻ ảnh chụp màn hình đặt hàng thành công, trở thành một hiện tượng thú vị trên mạng xã hội. Thành công ấn tượng của VinFast VF e34 khẳng định sự đúng đắn trong chính sách kinh doanh sáng tạo, chưa từng có tiền lệ của VinFast khi đặt quyền lợi khách hàng lên vị trí ưu tiên.

VFe34 được VinFast định vị ở phân khúc SUV cỡ C, song với kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1613, chiều dài cơ sở 2.610 mm thì VFe34 thực chất nằm ở giữa cỡ B và C (lớn hơn mẫu B-SUV nhưng lại nhỏ hơn mẫu C).

Tổng thể ngoại hình của VinFast VFe34 5 chỗ khá đơn giản nhưng vẫn trẻ trung và bắt mắt. Phần đầu xe mang nét đặc trưng của hãng xe Việt với logo chữ V lớn ở chính giữa. VFe34 sử dụng hệ thống đèn full LED có tính năng tự động bật/tắt ở đèn pha, gương chiếu hậu chỉnh, gập điện và tích hợp xi-nhan báo rẽ, cốp sau đóng/mở điện, mâm hợp kim 18 inch.

VinFast VFe34 sở hữu cửa kính điều chỉnh điện và có tính năng 1 chạm ở ghế lái, hệ thống giải trí của xe là màn hình cảm ứng kích cỡ 10 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto đi kèm 6 loa âm thanh, ghế bọc da nhưng hàng ghế trước chỉ có thể chỉnh cơ 6 hướng, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng và lọc không khí, có cửa gió cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói tự động.

VinFast VFe34 được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 110 kW và mô-men xoắn cực đại lên tới 242 Nm, đi kèm hệ thống treo trước MacPherson, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn. Mẫu xe này sử dụng một bộ pin dung lượng 42kWh, có thể đi được quãng đường 300km sau mỗi lần sạc đầy.

Khách hàng mua xe VFe34 trước ngày 30/6/2021 sẽ được giảm 100 triệu đồng, chỉ còn 590 triệu. Bên cạnh đó, người đặt sớm còn được miễn phí thuê pin tiêu chuẩn trong 1 năm (tương đương 17,4 triệu đồng). Người dùng VFe34 có thể sạc pin tại nhà hoặc tại các trạm sạc của VinFast. Hiện, hãng này đang xây dựng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc, mục tiêu 40.000 cổng sạc ôtô điện đến cuối 2021.

MG 5

Chiếc sedan hạng C sẽ cạnh tranh với những cái tên như Mazda3, Honda Civic hay KIA Cerato. MG5 thế hệ mới ra mắt lần đầu tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2020 vào năm 2020. Mẫu xe Sedan MG5 2021 có thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.675 x 1.842 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở xe đạt 2.680 mm.

Xe có sở hữu thiết kế bắt mắt bởi cụm lưới tản nhiệt to bản. MG5 2021 được trang bị hệ thống chiếu sáng dạng LED, bộ cản dưới thể thao và những đường gân dập nổi khoẻ khoắn trên nắp ca-pô. Trong đó, ở khu vực thân xe người dùng sẽ dễ dàng bị thu hút bởi thiết kế mui sau vát nhẹ theo hơi hướng Coupe hoá, mang tới cái nhìn thời trang hơn đáng kể.

Bên trong khoan nội thất xe được thiết kế theo phong cách đặc trưng như các mẫu xe khác trong gia đình MG. MG5 2021 được trang bị một màn hình giải trí 14,1 inch đặt ở vị trí trung tâm, một màn hình LCD cho cụm đồng hồ công-tơ-mét, hệ thống điều hoà tự động, cửa sổ trời cỡ lớn và cách phối màu nội thất tương phản đỏ/đen ấn tượng.

Mẫu xe MG5 sẽ có hai tuỳ chọn về động cơ, bao gồm máy xăng 4 xy lanh, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 118 mã lực. Ở bản thể thao sẽ dùng động cơ tăng áp 1.5L, cho công suất 171 mã lực. Đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT và có thêm bản sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp. MG5 2021 sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan thay vì Trung Quốc, giá bán dự kiến của mẫu xe này sẽ khoảng 500 triệu đồng.

Honda City Hatchback

Về thiết kế, Honda City Hatchback gây được sự chú ý lớn khi có ngoại hình tổng thể gần như giữ lại nguyên từ biến thể sedan ra mắt năm ngoái. Ngoại trừ khác biệt lớn ở phần đuôi xe với kiểu dáng hatchback đặc trưng.

Honda City Hatchback 2021 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.349 x 1.748 x 1.488 mm, chiều dài cơ sở 2.589 mm, khoảng sáng gầm 135 mm và dung tích bình xăng 40L. So với Jazz, Honda City Hatchback dài hơn 314 mm, rộng hơn 53 mm, thấp hơn 37 mm và chiều dài cơ sở lớn hơn 59 mm. Các chi tiết dập nổi từng đem lại vẻ cứng cáp, năng động cho biến thể sedan vẫn hiện diện trên City Hatchback.

Nội thất 2 phiên bản City hatchback cũng không khác nhiều so với bản sedan, xe được trang bị màn cảm ứng 8 inch, cửa điều hòa cỡ lớn. Cụm điều khiển trung tâm vẫn là nơi tập hợp dàn nút bấm điều chỉnh điều hòa, cổng USB, cổng sạc và hốc đựng đồ mini cùng khay đựng cốc, cần chuyển số và phanh tay. Vô-lăng 3 chấu thể thao bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay.

Tại thị trường Thái, Honda City Hatchback được trang bị động cơ xăng 3 xy-lanh, dung tích 1.0L VTEC tăng áp, , cho công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 173 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại Việt Nam, Honda từng phân phối biến thể Jazz nhưng đã khai tử do doanh số không khả quan. Nếu hãng xe Nhật vẫn muốn tham chiến ở phân khúc hatchback hạng B tại đây thì có thể Honda City bản “cụt đuôi” này sẽ được đưa về trong thời gian tới, cạnh tranh với Toyota Yaris.

KIA Sonet

KIA Sonet ban đầu chỉ dành riêng cho Ấn Độ nhưng sau đó, hãng xe nhận thấy tiềm năng phát triển của mẫu xe, nên đã đưa tới các thị trường khác, trong đó có Indonesia. Tại Việt Nam, KIA Sonet có sự thay đổi về kích thước với chiều dài được kéo thêm 125mm, như vậy kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt đạt 4.120 mm, 1.790 mm, 1.615 mm cho bản 5 chỗ, bản 7 chỗ có chiều cao lên tới 1.642 mm. Do đó KIA Sonet bán tại Việt Nam rất có thể sẽ là bản 5 chỗ và có kích thước giống như xe ở Indonesia.

Về nội thất, thiết kế bên trong của KIA Sonet cũng có nhiều điểm tương đồng với người anh KIA Seltos. Tại Indonesia, mẫu xe này có màn hình giải trí kích cỡ 8 inch cho bản 5 chỗ và loại 10,25 inch cho bản 7 chỗ và đều có kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Một số tiện nghi đáng chú ý gồm có hệ thống âm thanh Bose 7 loa, đèn viền trang trí nội thất đổi màu, sạc điện thoại không dây, làm mát hàng ghế trước,…

Tại thị trường Ấn Độ, Kia Sonet có 3 tùy chọn động cơ gồm 2 động cơ xăng và một động cơ dầu. Trong khi đó, KIA Sonet phân phối tại Indonesia chỉ có duy nhất một loại động cơ xăng, dung tích 1.5L, cho công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số tự động vô cấp. Các chế độ lái (Traction Mode) trên Sonet tương tự như trên Seltos. Đi kèm hộp số là loại số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT 8 cấp số ảo tùy phiên bản, đi kèm hệ dẫn động 1 cầu

Hiện tại các thông số kỹ thuật về trang bị, phiên bản lựa chọn và động cơ của Kia Sonet sắp bán tại Việt Nam vẫn chưa được nhà phân phối công bố. Nhiều khả năng, KIA Sonet tại Việt Nam sẽ được lắp ráp trong nước với giá bán cạnh tranh, mở ra phân khúc crossover A+ đối đầu với Ford EcoSport và Toyota Raize dự kiến mở bán trong năm nay.

KIA Cerato

Về thiết kế, so với bản hiện hành, Kia Cerato 2021 nâng cấp ngoại thất với đèn ban ngày LED kiểu nét đứt, lấy cảm hứng từ mẫu xe điện Kia EV6 (ở phiên bản cũ, Kia Cerato dùng đèn LED định vị ban ngày 4 điểm theo phong cách xe sang Porsche). Mẫu sedan cỡ C sử dụng logo thương hiệu mới từ trong ra ngoài. Cách tạo hình này tương tự đàn anh Optima.

Nội thất Kia Cerato 2021 sẽ nhận được nhiều cải tiến đáng kể về công nghệ bao gồm cặp màn hình đồng cỡ 10,25 inch trên táp lô và một vô lăng mới sử dụng logo Kia công bố cách đây không lâu. Các phiên bản cấp thấp của Kia Cerato 2021 sẽ sử dụng màn hình cỡ nhỏ hơn một chút với kích thước 8 inch tại trung tâm, tuy nhiên khung vỏ ngoài của trang bị này được đồng bộ hóa đồng nghĩa với phần viền màn hình sẽ trở nên khá dày và thô. Màn hình phía trước người lái nhiều khả năng chỉ còn kích thước 4,2 inch và đi kèm 2 đồng hồ hiển thị 2 bên.

Tại thị trường nội địa, Kia Cerato 2021 lắp động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên Smartstream 1.6L cho công suất 123 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 154 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số CVT. Theo kế hoạch, Kia Cerato 2021 sẽ được mở bán đầu tiên tại Hàn Quốc từ tháng 4/2021, giá bán công bố cùng thời điểm. Mẫu xe này là đối thủ cạnh tranh với: Hyundai Elantra, Honda Civic, Toyota Corolla Altis, Mazda3,...

Nissan Terra

Nằm trong chiến dịch "NISSAN NEXT" từ A-Z của Nissan từ năm 2020-2023 để thay đổi chiến lược và tái thiết kế một loạt mẫu xe của mình, Terra 2021 là mẫu xe tiếp theo và mẫu xe này vừa được ra mắt tại Trung Đông, tiếp theo sau sẽ là các thị trường khác như Thái Lan, Trung Quốc.

Nissan Terra 2021 mang thiết kế mới khác biệt, trông như một thế hệ hoàn toàn mới.​ Những thay đổi được Nissan thực hiện trên Nissan Terra 2021 chủ yếu tập trung vào phần đầu xe. Trong đó bao gồm: Đèn pha thiết kế mới, lưới tản nhiệt phía trước thiết kế mới, cản trước thiết kế mới, đèn hậu, cản sau, bộ mâm xe hợp kim thiết kế mới.​

Nội thất Nissan Terra 2021 nổi bật với vô lăng 3 chấu thiết kế mới, hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch mới đang sử dụng trên X-Trail 2021 tại Mỹ.​ Tại thị trường Thái Lan, Terra đang sử dụng động cơ dầu 4 xy lanh, dung tích 2.3L tăng áp kép, cho công suất cực đại 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số vẫn được giữ ở mức 7 cấp (7AT) như cũ và hệ dẫn động 1 và 2 cầu.​

Với những thay đổi ngoạn mục ở phần thiết kế bên ngoài, cũng như nội thất bên trong. Hứa hẹn trong thời gian tới khi xuất hiện tại Việt Nam, mẫu xe sẽ mang lại doanh số bán ấn tượng.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-mau-xe-moi-toanh-sap-ra-mat-tai-viet-nam-5020219813282770.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-mau-xe-moi-toanh-sap-ra-mat-tai-viet-nam-5020219813282770.htm