Những mẫu xe gầm cao được khách Việt chọn mua nhiều nhất

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 09:00 AM (GMT+7)

Bên cạnh phân khúc sedan gầm thấp như Vios, Mazda3,... Cuộc chiến của crossover gầm cao cũng không kém phần gay cấn.

Thị trường ô tô Việt Nam ngày càng nhộn nhịp với sự ra mắt của nhiều mẫu xe mới, các hãng xe cũng phải trang bị và quảng cáo nhiều hơn các sản phẩm của mình để tiếp cận với khách hàng. Vậy ở phân khúc crossover gầm cao thì đâu là những cái tên đang hot nhất?

Crossover cỡ B: Hyundai Kona

Hyundai Kona là một mẫu xe SUV hạng B, ra mắt lần đầu tiên trên thế giới tại quê nhà Hàn Quốc. Sau đó, xe được lắp ráp và phân phối tại Việt Nam từ tháng 08/2018. Trước khi Kona xuất hiện, Ford EcoSport là mẫu xe hot nhất phân khúc này. Hyundai Kona là mẫu xe nhỏ gọn gầm cao, thuận tiện đi trong phố với mức giá dễ chịu khiến khách hàng khá hài lòng.

Kona giữ nguyên tính thực dụng EcoSport mang lại, nhưng trong một thiết kế cân đối và thể thao hơn để hướng tới khách hàng trẻ tuổi. Với thiết kế trẻ trung, hiện đại, Hyundai Kona có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.165 x 1.800x 1.550 mm; chiều dài cơ sở 2.600mm. Ngoại thất xe được thiết kế phá cách nhiều điểm ấn tượng, năng động. Về nội thất và tiện nghi xe Kona được đánh giá là phong phú đúng chất Hyundai với màn hình 5, hoặc 7, hoặc 8 inch tùy phiên bản; kết nối Android Auto và Apple CarPlay, màn hình hiển thị phía trước, sạc không dây, 3 chế độ lái.

Hyundai Kona mang trong mình động cơ Turbo, 1.6L GDI (177Hp), và 2.0L MPI Atkinson (149Hp) đi kèm hộp số tự động 6,7 cấp. Trang bị an toàn bao gồm những tính năng cao cấp như kiểm soát điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp chống va chạm, cảnh báo va chạm phía sau…

Crossover cỡ C: Honda CR-V

Phân khúc crossover hạng C luôn là phân khúc sôi động nhất trên thị trường, kể cả ở Việt Nam hay trên thế giới. Với khoảng trên dưới 1 tỷ đồng, khách hàng có các lựa chọn trải dài từ Tucson, X-Trail, Outlander, CX-5 cho tới CR-V. Thậm chí một số xe cỡ D nhưng định giá ngang cỡ C cũng được khách cân nhắc như Isuzu MU-X, Chevrolet Trailblazer hay Kia Sorento.

Tại Việt Nam, “trùm” phân khúc crossover hạng C hiện tại là Honda CR-V, mẫu xe duy nhất được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đây có thể xem là một lợi thế khi hiện nay số đông khách Việt vẫn chuộng xe nhập.

Ở thế mới, Honda CR-V đã giải quyết được tranh cãi gay gắt nhất của người tiền nhiệm vì "lưng gù". Đuôi xe giờ đây thanh thoát hơn, không còn cục mịch.

Honda CR-V tại Việt Nam chỉ dùng động cơ xăng Turbo tăng áp 1.5L của Honda Civic. Công suất cực đại 188hp/ 5600rpm tương đương với động cơ 2.5L thường nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9L/100km hiệu quả hơn so với mức 8,4L/100km của động cơ 2.4L trên thế hệ trước.

Mẫu xe của Honda cũng thắng thế đối thủ CX-5 bởi khả năng vận hành thể thao, nam tính hơn. Đồng thời, CR-V có 7 chỗ dạng 5+2, trong khi CX-5 chỉ 5 chỗ..

Phân khúc SUV cỡ D: Toyota Fortuner

Mẫu SUV 7 chỗ với lợi thế về thương hiệu, thiết kế mới trẻ trung, sự bền bỉ và tiết kiệm luôn là lựa chọn tin tưởng nhất của khách hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, thiết kế của Toyota Fortuner mang nhiều nét đặc trưng của một chiếc SUV điển hình với thân xe đồ sộ và gầm cao.

Doanh số của Toyota Fortuner là một điều luôn khiến các đối thủ phải ganh tị, ngoại trừ Hyundai Santa Fe đang trong tình trạng khách phải ký chờ. So với tất cả những mẫu xe cùng phân khúc, Fortuner luôn có công suất thấp nhất, trang bị đáng chú ý chỉ có cân bằng điện tử, còn lại mọi thứ không có gì đặc biệt.

Toyota Fortuner là một chiếc SUV cỡ D trọng lượng khoảng 2 tấn, sinh ra không dành cho tốc độ, mà ở khả năng đi địa hình, nên công suất không phải điều quyết định. Tệp khách hàng của Toyota Fortuner là những người cần sự bền bỉ và ít phá cách cùng với khả năng thanh khoản tốt, tiêu chí của không ít người tiêu dùng trước khi nghĩ đến việc trải nghiệm những công nghệ mới mẻ.

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner được phân phối với 6 biến thể, trong đó có 4 phiên bản máy diesel 2.8V 4×4 AT, 2.4G 4×2 AT, 2.4 4×2 MT và máy xăng 2.7 4×2 AT TRD được lắp ráp, hai bản máy xăng còn lại được nhập khẩu từ Indonesia.