Những mẫu xe đa dụng gầm cao cũ chỉ 500 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 04/03/2020 19:00 PM (GMT+7)

Với chỉ 500 triệu đồng, khách hàng hoàn toàn có thể sở hữu những mẫu xe đa dụng gầm cao cũ chất lượng tới từ thương hiệu Toyota, Ford hay Honda.

Toyota Fortuner cũ rất được nhiều người săn đón, nhất là đời xe Fortuner máy dầu 2011, xe có ngoại hình xe khá thể thao, cá tính và mạnh mẽ

Toyota Fortuner 2011

Toyota Fortuner cũ rất được nhiều người săn đón, nhất là đời xe Fortuner máy dầu 2011. Về ngoại thất, ngoại hình xe khá thể thao, cá tính và mạnh mẽ. Bộ đèn Project được thiết kế khá ấn tượng làm tăng tính thẩm mỹ của xe. Phần đuôi xe cũng được thiết kế với phong cách khỏe khoắn, thanh lịch. Về nội thất, hệ thống dàn lạnh của Toyota Fortuner cũ được đánh giá khá mát mẻ. Tuy nhiên, xe có những nhược điểm như hệ thống điều hòa phải chỉnh tay, xe chỉ có đầu CD…

Do chưa được trang bị cân bằng điện tử nên những mẫu Fortuner đời cũ này được nhiều người đánh giá là khá nguy hiểm khi đánh lái ở tốc độ trên 60km/h.

Bên cạnh đó, giá của Toyota Fortuner cũ là một trong những yếu tố chinh phục người tiêu dùng. Trong tầm giá 500 triệu đồng, có thể chọn đời 2011.

Ford Everest từ lâu đã là một mẫu SUV hút khách Việt, mẫu xe của thương hiệu tới từ Mỹ

Ford Everest 2013-2014

Ford Everest từ lâu đã là một mẫu SUV hút khách Việt, mẫu xe của thương hiệu tới từ Mỹ. Ưu điểm của Ford Everest đời 2013-2014 là động cơ Duratorq TDCi 2.5L đi kèm với đó là tùy chọn hộp số sàn và hộp số tự động 5 cấp. Hệ thống khung gầm của Ford Everest 2013-2014 cũng rất vững chắc nhờ vào kết cấu dầm bậc thang gối lên nhau. Với khoảng 450 đến 550 triệu trên các trang bán xe cũ, Ford Everest 2013-2014 là một lựa chọn SUV cũ giá rẻ hấp dẫn.

Trải qua nhiều năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Honda CR-V vẫn là lựa chọn của phần lớn gia đình Việt

Honda CR-V 2010

Trải qua nhiều năm có mặt trên thị trường Việt Nam, Honda CR-V vẫn là lựa chọn của phần lớn gia đình Việt với mong muốn sở hữu xe có thiết kế thể thao, di chuyển linh hoạt trên những cung đường khó khăn. Trong năm 2019, trung bình có hơn 1.000 khách hàng mua mới mẫu Honda CR-V này.

CR-V 2010 thuộc thế hệ thứ 3 (2007-2012) của dòng xe này, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Honda CR-V 2010 có 2 lựa chọn động cơ là 2.0 AT và 2.4 AT, đi kèm với đó là hộp số tự động 5 cấp. Tuy nhiên, Honda CR-V cũ được đánh giá là khá ồn so với những đối thủ trong cùng phân khúc và cùng tuổi đời. Khi mới ra mắt, Honda CR-V 2010 có giá khoảng 1,050 tỷ đồng cho bản 2.0AT và 1,133 tỷ đồng cho bản xe 2.4 AT. Hiện nay, Honda CR-V 2010 cũ có giá dao động từ 450 đến 600 triệu đồng.

KIA Sportage từng là mẫu xe ăn khách nhất của KIA trong năm 2018 với doanh số toàn cầu là 501.367 chiếc

KIA Sportage đời 2013-2014

KIA Sportage từng là mẫu xe ăn khách nhất của KIA trong năm 2018 với doanh số toàn cầu là 501.367 chiếc.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ của KIA Sportage tại Việt Nam lại khá khiêm tốn với doanh số thời điểm trước khi ngừng bán vào năm 2016 là 99 chiếc. Tuy vậy, Kia Sportage 2013-2014 cũ vẫn là một mẫu xe gây ấn tượng cho khách hàng Việt Nam nhờ ngoại hình đẹp, trang bị nhiều tiện nghi và động cơ mạnh mẽ. Trong tầm tiền 500 triệu đồng, khách hàng hoàn toàn có thể mua được xe KIA Sportage đời 2013 hoặc 2014 cũ chất lượng tốt.

Hiện nay, trên thị trường giá xe Hyundai SantaFe mới hầu hết đều hơn 1 tỷ. Trong khi đó, xe đã qua sử dụng chỉ bằng một nửa

Hyundai SantaFe đời 2013

Hyundai SantaFe được thiết kế 7 chỗ ngồi tại Việt Nam kể từ năm 2013. Xe cuốn hút bởi ngoại hình bắt mắt, nội thất sang trọng và tính năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Bên cạnh đó, khả năng vận hành bền bỉ, dẻo dai của xe cũng là một trong những yếu tố giúp xe chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Xe có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau, kể cả đường xấu như đèo dốc, gồ ghề. Nếu gia đình nào có nhu cầu di chuyển nhiều thì đây là một lựa chọn không tồi.

Với không gian rộng rãi, nội thất sang trọng, tầm nhìn của người lái cao có thể nhìn được bao quát xung quanh, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Hệ thống âm thanh, màn hình LCD, túi khí… được trang bị đầy đủ trên Hyundai SantaFe cũ, mang lại sự tiện nghi tuyệt đối. Đặc biệt, xe rất tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu tốn khoảng 7 lít dầu cho 100km di chuyển. Đây là một trong những mẫu xe 7 chỗ bạn nên cân nhắc nếu đang có nhu cầu mua xe cũ.

Hiện nay, trên thị trường giá xe Hyundai SantaFe mới hầu hết đều hơn 1 tỷ. Trong khi đó, xe đã qua sử dụng chỉ bằng một nửa. Với ngân sách tầm 500 triệu đồng, có thể chọn Hyundai SantaFe đời 2013.

Toyota Innova có ưu điểm lớn nhất ở không gian rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi trên xe

Toyota Innova đời 2012 - 2013

Toyota Innova có ưu điểm lớn nhất ở không gian rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi trên xe. Khung xe khá chắc chắn, phù hợp với những chuyến đi xa. Đây là lựa chọn hàng đầu cho mẫu xe gia đình, nhất là những gia đình thường đi du lịch bằng ô tô. Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe cũng là một trong những điểm nổi bật vượt trội. Xe di chuyển 100km mà chỉ tốn khoảng 9 lít xăng.

Rất được ưa chuộng nên Toyota Innova cũ cũng là mẫu xe phổ thông dễ dàng sang tay nếu muốn. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Toyota Innova cũng có một số nhược điểm nhất định. Theo các chuyên gia thì xe Innova thường có vỏ mỏng, xe chưa đầm nếu chạy xe tốc độ cao thì thường có cảm giác bồng bềnh tay lái khiến người lái không tự tin.

Tuy nhiên ở tầm giá 500 triệu đồng, Toyota Innova đời 2012 đến 2013 vẫn là một sự lựa chọn đáng lưu tâm.

Từ khi về Việt Nam, Ford EcoSport gần như độc tôn trong phân khúc xe đa dụng gầm cao cỡ nhỏ

Ford EcoSport 2017

Ford EcoSport 2017 cũ là một trong những mẫu xe được yêu thích nhất tại Việt Nam. Từ khi về Việt Nam, Ford EcoSport gần như độc tôn trong phân khúc xe đa dụng gầm cao cỡ nhỏ nhờ mức giá hấp dẫn và thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển trong phố cũng như những cung đường phức tạp về địa hình.

Hiện tại, Ford EcoSport 2019 phiên bản nâng cấp có giá từ khởi điểm từ 545 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản Ford EcoSport 2017 cũ bản đầy đủ với mức giá hấp dẫn chỉ khoảng 430 triệu đồng.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nhung-mau-xe-da-dung-gam-cao-cu-chi-500-trieu-dong-d454994.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nhung-mau-xe-da-dung-gam-cao-cu-chi-500-trieu-dong-d454994.html