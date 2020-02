So sánh Mitsubishi Xpander và Toyota Rush: Đẹp ngoài hay thực dụng

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 06:00 AM (GMT+7)

Mitsubishi Xpander và Toyota Rush được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới trong phân khúc xe 7 chỗ tại thị trường Việt Nam.

Qua số liệu VAMA cũng đủ để cho thấy sức hút hàng của mẫu xe Xpander thật sự kinh khủng cỡ nào. Trong khi Toyota Rush vẫn chật vật để tìm kiếm lượng khách hàng. Dù không mấy khả quan nhưng thật sự mẫu xe Xpander đang đứng ở vị trí không có đối thủ tại thị trường MPV trong nước. Cả hai mẫu xe này đều sở hữu những thế mạnh riêng của mình. Vậy đâu sẽ là lựa chọn vượt trội hơn?

Những điểm chung

Mitsubishi Xpander là cái tên được khá nhiều khách hàng Việt trông đợi bởi thiết kế hiện đại, táo bạo và mạnh mẽ so với phân khúc MPV. Mẫu xe này được thiết kế theo phong cách MPV lai crossover, do đó Xpander có kiểu dáng khá cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Toyota Rush cũng được nhà sản xuất phát triển theo hướng pha trộn giữa MPV và SUV. Nhờ đó, mẫu xe của Toyota có phong cách thể thao và mạnh mẽ, thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế từ mẫu đàn anh Toyota Fortuner.

Trong bài viết này, Toyota Rush S 1.5AT sẽ đối đầu với Xpander AT, phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xpander. Từ đó, người đọc sẽ có cái nhìn toàn cảnh giữa hai mẫu xe này và dễ dàng đưa ra quyết định khi lựa chọn.

Kích thước và kiểu dáng

Thông số kích thước tổng thể của hai mẫu xe khá cân bằng. Mitsubishi Xpander AT dài và rộng hơn, trong khi Toyota Rush lại có chiều cao nhỉnh hơn đôi chút. Chiều dài cơ sở của Mitsubishi Xpander lớn hơn 90mm so với Toyota Rush, nhờ đó mang lại không gian nội thất bên trong rộng rãi hơn. Không những vậy, Mitsubishi Xpander vẫn đáp ứng sự linh hoạt cần thiết khi bán kính xoay vòng tương đương Toyota Rush.

Tuy nhiên, Toyota Rush nổi trội với khoảng sáng gầm xe 220mm, mang lại khả năng vận hành đa dạng hơn. Góc thoát trước sau của Toyota Rush lên tới 310 và 26,50 tương đương với những dòng SUV cỡ nhỏ, dù đây là một mẫu MPV. Nhờ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng, Mitsubishi Xpander có vẻ ngoài cũng mạnh mẽ và cứng cáp không kém khi đặt cạnh Toyota Rush.

Trang bị ngoại thất Toyota Rush S 1.5AT nhỉnh hơn so với Mitsubishi Xpander AT. Mẫu MPV của Toyota trang bị đèn pha/cos dạng LED, tự động bật/tắt đi kèm hệ thống nhắc nhở đèn sáng. La-zăng mẫu xe từ Toyota cũng nhỉnh hơn 1-inch so với Mitsubishi Xpander AT. Tuy nhiên, Mitsubsishi Xpander AT cũng hiện đại không kém với đèn định vị dạng LED và đèn chào mừng, hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe. Các trang bị tiện ích ngoại thất khác trên hai đối thủ cũng khá tương đồng.

Trang bị nội thất, tiện nghi

Phong cách thiết kế bên trong của hai mẫu xe cũng mang nhiều sự khác biệt. Nếu Mitsubishi Xpander định hình nội thất tiện nghi và tinh tế theo triết lý Omotenashi hướng đến sự hữu dụng nhất cho người dùng, Toyota Rush lại mang một màu sắc thực dụng, đồng thời cách bố cục các chi tiết vuông vắn đặc trưng trên những mẫu SUV.

Trang bị ghế ngồi và vô-lăng của Mitsubishi Xpander AT và Toyota Rush S 1.5AT khá giống nhau. Mẫu xe của Mitsubishi có thêm tính năng kiểm soát hành trình cruise control tích hợp ngay trên vô-lăng. Trong khi đó, hệ thống giải trí của Toyota Rush nhỉnh hơn với đa dạng công nghệ kết nối và hệ thống âm thanh 8 loa. Hệ thống điều hòa của Toyota Rush là dạng tự động, hiện đại hơn so với điều hòa chỉnh tay trên Xpander AT.

Động cơ và khả năng vận hành

Toyota Rush S 1.5AT và Mitsubishi Xpander AT đều được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên có dung tích 1.5L. Công suất tối đa của hai động cơ khá cân bằng, và đều trang bị hộp số tự động 4 cấp. Tuy nhiên mô-men xoắn cực đại nhỉnh hơn 7Nm, cùng với trọng lượng không tải nhỏ hơn, Mitsubishi Xpander AT sẽ cho khả năng bứt phá tốt hơn.

Dù được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, nhưng Toyota Rush vẫn sử dụng nhiên liệu không hiệu quả như Mitsubishi Xpander AT với công nghệ điều khiển van biến thiên điện tử MIVEC. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện hỗn hợp của Mitsubishi tốt hơn với 6,1L/100km, trong khi Toyota Rush S 1.5AT chỉ đạt 6,7L/100km.

Trang bị an toàn

Với mức giá cao hơn 48 triệu đồng, Toyota Rush nổi trội hơn với hệ thống kiểm soát lực kéo, 6 túi khí và cảm biến lùi phía sau. Tuy nhiên, Mitsubishi Xpander AT cũng không cần thiết trang bị hệ thống kiểm soát như Toyota Rush vốn dẫn động cầu sau. Mẫu xe của Mitsubishi chỉ thực sự thua kém ở trang bị túi khí, trong khi cảm biến lùi phía sau có thể nâng cấp với số tiền không quá lớn.

Đánh giá chung

Toyota Rush S 1.5AT đang được định vị ở mức giá khá cao nếu so với Mitsubishi Xpander AT, trong khi các tiện ích chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên, Toyota Rush S 1.5AT sẽ mang đến sự đa dạng trong việc di chuyển nhờ khoảng sáng gầm xe tốt hơn. Đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những ai thường xuyên di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, ưa chuộng một mẫu xe với vẻ ngoài cứng cáp, cơ bắp của những mẫu SUV, cùng trang bị tiện nghi cao cấp.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander AT sẽ rất đáng cân nhắc với các khách hàng trẻ tuổi, ưa thích phong cách táo bạo, khác lạ, với mức giá phải chăng. Đồng thời, với không gian bên trong rộng rãi, Mitsubishi Xpander cũng rất thích hợp với gia đình đông thành viên và có nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Giá bán

Cùng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Rush và Mitsubishi Xpander đều được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0%. Tuy nhiên với trang bị tiện nghi và an toàn cao hơn, Toyota Rush S 1.5AT có giá bán nhỉnh hơn khá nhiều so với Mitsubishi Xpander AT. Và đây sẽ rào cản với mẫu xe của Toyota khi các trang bị trên Mitsubishi Xpander vẫn đáp ứng tương đối tốt.

Mẫu xe Toyota Rush số tự động có giá bán từ 668 triệu đồng và ở mẫu xe Mitsubishi Xpander có giá bán 620 triệu đồng cho phiên bản số tự động.

