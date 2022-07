Khi được hỏi tên đất nước sản xuất ra những chiếc xe đẹp nhất, hầu hết các tín đồ thời trang sẽ nói ngay là Ý, Đức hoặc Anh, hay là một quốc gia châu Âu.

Còn xe hơi Nhật Bản thường được biết đến với tính thực dụng, giá cả hợp lý và độ tin cậy về sức bền của xe.

Những chiếc xe cổ đẹp nhất của Nhật Bản từng được sản xuất. Ảnh: Hotcars.

Những chiếc xe cổ đẹp nhất của Nhật Bản từng được sản xuất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hãng xe Nhật không biết thiết kế những mẫu xe đẹp.

Trên thực tế, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã chế tạo ra một số mẫu xe đẹp có thể sánh ngang bất cứ dòng xe nào đến từ châu Âu.

Chúng ta hãy cùng khám phá một số chiếc xe cổ JDM tuyệt đẹp mà mọi người chơi nên lái.

Toyota 2000GT

Toyota 2000GT đã gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp tuyệt trần của nó và thậm chí còn được chọn làm một trong những chiếc xe của James Bond cho bộ phim You Only Live Twice năm 1967.

Toyota 2000GT đã gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp tuyệt trần. Ảnh: Hotcars

Với mức giá hiện tại hơn 1 triệu USD, 2000GT là một trong những chiếc xe Nhật Bản đắt nhất mọi thời đại.

Datsun 240Z

Sau hai năm Toyota 2000GT ra mắt, Datsun cũng đã giới thiệu 240Z.

Datsun 240Z là chiếc xe đầu tiên trong loạt xe Z hiện đang được ưa chuộng. Ảnh: Hotcars

Datsun 240Zcũng giống như Toyota 2000GT nhận được rất nhiều lời khen ngợi về thiết kế của nó.

Tuy nhiên, không giống như 2000GT được giới hạn chỉ 337 chiếc, Datsun 240Z được sản xuất hàng loạt và giá cả phải chăng.

Datsun 240Z là chiếc xe đầu tiên trong loạt xe Z hiện đang được ưa chuộng và vẫn đang chạy.

Mazda Cosmo 110S

Mazda có một danh sách dài những chiếc xe cổ đáng tự hào, nhưng ít chiếc xe nào quan trọng như Cosmo.

Cosmo 110S là một chiếc xe đặc biệt về nhiều mặt, nó có một thiết kế bắt mắt và trông vẫn tuyệt vời cho đến nay.

Cosmo là chiếc xe trở thành biểu tượng trong ngành công nghiệp ô tô. Ảnh: Hotcars

Cosmo là chiếc xe trở thành biểu tượng trong ngành công nghiệp ô tô vì nó là chiếc xe sản xuất đầu tiên sử dụng động cơ xoay.

Mặc dù nó không mạnh mẽ, nhưng Cosmo đã đóng vai trò là nền tảng cho công nghệ động cơ xoay của Mazda trong nhiều thập kỷ.

Nissan Skyline 2000 GT-R

Vào đầu những năm 70, chiếc xe Skyline 2000 GT-R xuất hiện ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của mọi tín đồ lái xe với thiết kế thời trang và cảm giác lái thú vị.

Skyline 2000 GT-R là một trong những chiếc xe Nhật Bản hiếm nhất. Ảnh: Hotcars.

Chiếc xe Skyline 2000 GT-R xuất hiện chưa được bao lâu thì cuộc khủng hoảng dầu bắt đầu, nhu cầu về xe không còn và buộc Nissan phải kết thúc quá trình sản xuất quá sớm hơn dự kiến.

Với chỉ khoảng 197 chiếc được chế tạo, Skyline 2000 GT-R là một trong những chiếc xe Nhật Bản hiếm nhất.

Mazda RX-7 FD

Sau khi chứng minh rằng động cơ xoay có thể hoạt động tốt trong xe Cosmo, Mazda đã quyết định trang bị động cơ này cho một chiếc xe thể thao tuyệt vời là RX-7.

Mazda đã quyết định trang bị động cơ này cho một chiếc xe thể thao tuyệt vời là RX-7. Ảnh: Hotcars.

Mazda đã chế tạo ba thế hệ RX-7 và phiên bản thế hệ thứ ba (FD) là phiên bản phổ biến nhất cho đến nay.

Xe RX-7 FD trông tuyệt đẹp và đi kèm với động cơ xoay tăng áp kép 1.308cc sản sinh 252 mã lực.

Giá của dòng xe FD đã tăng vọt trong hơn một thập kỷ qua và hiện tại khoảng 40.000 đô la một chiếc.

Nguồn: https://plo.vn/nhung-chiec-xe-co-dep-nhat-cua-nhat-ban-tung-duoc-san-xuat-post687079.htmlNguồn: https://plo.vn/nhung-chiec-xe-co-dep-nhat-cua-nhat-ban-tung-duoc-san-xuat-post687079.html