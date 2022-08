Mitsubishi Xpander lấy lại ngôi vương trong phân khúc MPV

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 7 vừa qua đạt 30,254 xe, bao gồm 23,087 xe du lịch (tăng 30% so với tháng trước đó); 6,945 xe thương mại (tăng 1,8%) và 222 xe chuyên dụng (giảm 57%). Con số này tăng 20% so với tháng 6/2022 và tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe bán tháng 7/2022 chưa thể trở lại 3 tháng "đỉnh điểm" (tháng 3,4,5) vì ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đã kết thúc từ cuối tháng 5, nhưng số lượng tăng trở lại tương đương tháng 1 cho thấy sức mua của thị trường vẫn rất cao. Trước đó, chính sách giảm thuế trước bạ được nhiều chuyên gia đánh giá là “phao cứu sinh” cho cả thị trường ô tô Việt.

Sau một tháng để bộ đôi MPV Toyota Veloz Cross và Avanza Premio vượt lên dẫn đầu, "vua" phân khúc MPV Mitsubishi Xpander đã trở lại với ngôi đầu với 2.771 chiếc bán ra trong tháng 7. Doanh số bán này cao gấp 5 lần tháng 6, đập tan những nghi ngờ về bản facelift của Xpander, bởi đây là tháng đầu tiên mẫu xe này đạt vị trí cao kể từ khi ra mắt.

Xếp dưới Xpander là Toyota Veloz Cross với 1.395 xe, tăng nhẹ doanh số so với tháng 6. Tháng 7 hãng xe Nhật quyết định tách doanh số Veloz Cross và Avanza Premio, không gộp chung như trước đó. Tuy nhiên với lượng bán gần 1.400 chiếc, Veloz Cross vẫn là cái tên đáng gờm trong phân khúc MPV. Trong khi đó, với 384 xe, Avanza Premio chỉ xếp thứ 5 toàn bảng. Nhìn chung, hai mẫu MPV nhà Toyota đã khẳng định được chỗ đứng tại thị trường Việt.

Mẫu MPV ăn khách Kia Carnival bán ra 843 chiếc, xếp sau Veloz Cross. Tháng 7 Carnival bán hơn 178 xe so với trước đó, đứng ở vị trí số 3 toàn phân khúc. Cùng có doanh số bán sụt giảm so với tháng trước là bộ đôi nhà Suzuki, Suzuki XL7 bán ra 581 xe và Suzuki Ertiga giao 17 xe đến tay khách hàng. Với con số này, Ertiga đứng cuối bảng xếp hạng.

Cùng thuộc nhà Toyota nhưng Innova đang "chìm" dần so với hai chiếc MPV vừa gia nhập thị trường năm nay. Mặc dù vậy, Innova có mức tăng trường cao nhất phân khúc tháng 7, ở mức 681%, tương ứng với 258 xe bán ra.

Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp giữa đời tại thị trường Việt Nam được phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 555 đến 688 triệu đồng. Đặc biệt, trái với xu hướng “bia kèm lạc” của nhiều mẫu xe bán chạy từ những thương hiệu khác, Mitsubishi Việt Nam vẫn duy trì chương trình và chính sách bán hàng hợp lý để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng.

