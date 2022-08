Toyota Vios thế hệ mới bản Premium Luxury có giá 455 triệu đồng

Bước sang thế hệ thứ 4, Toyota Vios được xây dựng dựa trên nền tảng khung gầm do Daihatsu nghiên cứu và phát triển. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.4250 x 1.740 X 1.480mm và trục cơ sở 2.620mm.

Nhiều nét thẳng được sử dụng như lưới tản nhiệt hình thang, hốc hút gió góc cạnh. Phần đuôi xe cũng mang dáng vẻ khỏe khoắn tương đồng với toàn bộ thân xe. Đèn chiếu sáng thiết kế mới với dải LED định vị đẹp mắt tương tự như các đàn anh Altis và Camry.

Cụm đèn hậu LED 3D lần đầu tiên xuất hiện. Mâm xe 16 inch đa chấu sơn hai màu tương phản. Điểm khác biệt của phiên bản Premium Luxury là cụm gương chiếu hậu sơn đen bóng. Vios 2023 có thiết kế nam tính hơn với các đường nét vuông vức

Nội thất xe cũng được làm mới hoàn toàn. Vô-lăng bọc da 4 chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng như điều khiển hành trình, điều khiển hệ thống giải trí. Phiên bản Premium Luxury có đồng hồ dạng kỹ thuật số với màn hình kích thước 7 inch, hiển thị các thông tin như quãng đường, tốc độ hay các chế độ hỗ trợ lái...

Hệ thống giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ kết nối bluetooth, Apple Carplay hoặc Android Auto. So với các phiên bản còn lại, Vios Premium Luxury sử dụng dàn âm thanh bao gồm 6 loa đến từ Pioneer. Một số tính năng cao cấp khác có thể kể đến như đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động có lọc bụi mịn PM2.5, phanh tay điện tử kèm auto hold, cảnh báo điểm mù trên gương, cảm biến khoảng cách trước sau, camera trước có tính năng ghi hình, camera 360 toàn cảnh.

Một tùy chọn khác biệt nữa là việc khách hàng có thể chọn nội thất phối màu đỏ đen. Theo đó, phần ghế ngồi bọc da màu đỏ với chỉ thêu họa tiết quả trám. Các phần táp-lô trước và táp-ly cửa hai bên có thêm các họa tiết màu đỏ.

Toyota Vios tại Thái Lan được trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.2L. cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110Nm. Xe trang bị hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Hệ thống an toàn bao gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSC, chống trượt TRC, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí... Đặc biệt có thêm gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng tất cả tốc độ với tính năng Stop & Go, cảnh báo lái xe mệt mỏi, cảnh báo va chạm kèm phanh khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Toyota Yaris Ativ 2023 tại Thái Lan vốn vẫn được biết đến với cái tên Vios tại Việt Nam. Trong đó, phiên bản Premium Luxury cao cấp nhất có giá bán 689.000 baht tương đương 455 triệu đồng được chú ý hơn cả.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/toyota-vios-the-he-moi-ban-premium-luxury-co-gia-455-trieu-ong-a564870.html