Mitsubishi bổ xung phiên bản đặc biệt cho một số dòng xe tại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Mitsubishi Việt Nam sẽ tung ra thêm ba phiên bản đặc biệt (SE) cho các dòng xe Outlander, Pajero Sport và Xpander tại thị trường Việt với những nâng cấp tập trung vào ngoại thất và tiện nghi giải trí.​

Nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập, hãng xe Nhật Bản đã mang đến cho ba dòng xe Outlander, Pajero Sport và Xpander tại thị trường Việt Nam thêm 3 tùy chọn cao cấp nhất trong phiên bản đặc biệt. Cụ thể, cả ba dòng xe Crossover, SUV và MPV – Outlander, Pajero Sport, Xpander phiên bản SE tại Việt Nam sẽ có thêm phiên bản đặc biệt với các chi tiết thể thao ở ngoại thất đồng thời bổ sung bộ loa hàng hiệu RockFord Fosgate.

Cả ba dòng xe Crossover, SUV và MPV – Outlander, Pajero Sport, Xpander sẽ có giá bán mới có phần nhỉnh hơn so với các phiên bản khác khoảng 30 triệu đồ.​ Giá bàn lần lượt cho các dòng xe là: Phiên bản đặc biệt trên dòng xe MPV Xpander AT SE sẽ ở mức 650 triệu. Đặc biệt ở phiên bản này sẽ không áp dụng cho phiên bản số sàn của chiếc Xpander. Trên hai phiên bản của chiếc Outlander 2.0 và 2.4 sẽ có mức giá bán là: 939 triệu đồng và 1,078 tỷ đồng. Cuối cùng chính là dòng xe Pajero Sport máy xăng 4x2 AT SE sẽ có giá bán 1,150 tỷ đồng.​

Các trang bị bổ sung cụ thể bên trong cabin cả mẫu xe Pajero Sport máy xăng sẽ có: Bộ phụ kiện ốp bảo vệ cản trước, sau và ốp hông. Chưa hết, xe còn được trang bị thêm bệ bước, ốp bảo vệ hốc bánh xe và cánh gió lớn ở phía sau xe. Bên trong khoan nội thất sẽ được trang bị hệ thống âm thanh đến từ thương hiệu: Loa Rockford + Sub Rockford + Amply Rockford đối với Pajero Sport SE Đặc biệt. Trong đó, hệ thống âm thanh RockFord (thay mới 6 loa, lắp mới 1 loa sub & 1 ampli)​.

Còn trên dòng xe Outlander, ở phiên bản đặc biệt xe sẽ được trang bị các option như: Bộ mâm hợp kim được sơn màu đen cứng cáp. Cụm lưới tản nhiệt và ốp kính chiếu hậu cũng được sơn đen cùng màu với ốp cản trước, sau và hông. Bên trong khoan nội thất được bọc chất liệu da màu đen và sẽ có thêm sự xuất hiện của màn hình cảm ứng 7 inch mới. Còn có thêm sự xuất hiện của hệ thống loa Rockford + Sub Rockford + Amply Rockford. Đặc biệt, dòng xe Outlander SE chỉ có màu hai màu sơn ngoại thất chính là trắng và đỏ.

Chiếc MPV Xpander phiên bản đặc biệt sẽ được trang bị bộ loa và bộ phụ kiện ốp cản trước/ sau/ hông, logo Xpander đặc biệt, chụp ống xả mạ crôm, thảm khoang hành lý) + Amply Rockford + Loa Sub Rockford.

Tất cả những bổ sung nhằm mang lại sự mới mẻ khi nhìn vào các dòng xe của Mitsubishi trên thị trường Việt Nam. Nhưng với một số khách hàng quan tâm và đam mê các dòng xe của Mitsubishi, những sự thay đổi và các gói phụ kiện gắn thêm đó liệu có làm họ thích thú và sẵn sàng xuống tiền để sở hữu hai dòng xe kén khách như Outlander và Pajero Sport trong thời tới hay không? Câu trả lời sẽ sớm có khi phiên bản đặc biệt này chính thức ra mắt tại Việt Nam.