Mercedes-Benz Việt Nam tăng giá dòng xe C-Class cao nhất 125 triệu đồng

Mercedes-Benz vừa có đợt điều chỉnh cả 3 phiên bản C-Class bán chính hãng tại Việt Nam. Cụ thể, mức tăng thấp nhất là 10 triệu đồng còn cao nhất tới 125 triệu đồng cho các phiên bản lắp ráp trong nước. Riêng phiên bản C 300 AMG First Edition nhập khẩu thì vẫn được giữ nguyên giá.

Mercedes-Benz C200 Avantgarde là mẫu xe tăng giá bán ít nhất chỉ 40 triệu đồng, trong khi đó phiên bản C200 Avantgarde Plus là mẫu xe có giá bán tăng cao nhất ở mức 125 triệu đồng. Bên cạnh việc tăng giá, các mẫu xe thuộc dòng C-Class nhận được một số nâng cấp về trang bị.

Mâm xe Mercedes-Benz C200 Avantgarde chuyển từ kiểu thiết kế mâm 5 chấu thành loại 10 chấu kép. Bên trong, xe được bổ sung thêm hệ thống lọc không khí. Mercedes-Benz C200 Avantgarde Plus có thiết kế mâm xe mới, đèn xe bổ sung chức năng tự động điều chỉnh chiếu xa gần. Khoang nội thất bổ sung hệ thống lọc không khí.

Ở phiên bản C 300 AMG được lắp ráp trong nước sẽ có một vài chi tiết khác biệt so với bản First Edition như sử dụng mâm 5 chấu kép kích thước nhỏ hơn 18 inch, lốp thương chưa phải loại run-flat, không có cảnh báo điểm, mở/khóa cửa rảnh tay. Ngoài ra các tính năng như đèn pha Digital Light, đèn hậu LED, camera 360 độ... vẫn được trang bị trên phiên bản này.

Không gian nội thất giữa bản nhập khẩu và lắp ráp của Mercedes-Benz C 300 hầu như không có sự khác biệt. Tuy nhiên phiên bản lắp ráp sẽ có đến 15 loa Burmester 3D công suất 710W là điểm khác biệt lớn nhất. Những tính năng như Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình trung tâm 12.3 inch đặt dọc, đồng hồ lái 11.9 inch, đèn nội thất 64 màu, cửa sổ trời, rèm che nắng vẫn được hiện diện.

Mercedes-Benz C300 AMG vẫn sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 258 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm, dẫn động cầu sau kết hợp với hộp số 9 cấp. Theo nhà sản xuất thì xe chỉ mất 6 giây để tăng tốc từ 0-100km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 250km/h.

Mercedes-Benz C300 AMG lắp ráp trong nước được bổ sung tính năng hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, gói hỗ trợ lái chủ động, hệ thống bảo vệ an toàn Pre-Safe. Khoang cabin được trang bị thêm lọc không khí. Trong khi đó, danh sách trang bị trên Mercedes-Benz C300 AMG bản nhập khẩu vẫn được giữ nguyên.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng đã tăng giá bán dành cho mẫu GLB 200 AMG, giá mới là 2,069 tỷ đồng, tăng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, Mercedes-Benz GLB 200 AMG không có sự thay đổi về trang bị.

Mức giá điều chỉnh cho các phiên bản dòng xe Mercedes-Benz C-Class lắp ráp tại Việt Nam như sau:

Phiên bản Giá cũ (tỷ đồng) Giá mới (tỷ đồng) Mức tăng C200 Avantgarde 1,699 1,709 40 C200 Avantgarde Plus 1,789 1,914 125 C300 AMG (Lắp ráp) 2,089 2,199 110 C300 AMG (nhập khẩu) 2,399 - -

