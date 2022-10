Ford Territory ra mắt thị trường Việt, giá từ 822 triệu đồng

Ford Territory thế hệ mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam, được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản là Trend, Titanium và Titanium X. Đi cùng giá bán lần lượt là 822, 899 và 935 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Xe có thiết kế ấn tượng, thể hiện DNA toàn cầu của Ford với đồ họa liền mạch kết hợp giữa lưới tản nhiệt và dải đèn LED thương hiệu hình chữ L chạy ngang suốt chiều rộng của xe.

Tôn lên sự bề thế, dáng vẻ thể thao và hiện đại. Có thể thấy cụm đèn pha LED được đặt xuống dưới không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn tăng cường khả năng chiếu sáng cho xe. Phía sau xe được thiết kế mang lại cảm giác vững trãi, với chữ “TERRITORY” crôm kéo dài nối liền 2 cụm đèn hậu LED 3D.

Ở phiên bản cao cấp nhất Titanium X được trang bị bộ mâm có kích thước 19 inch được thiết kế hình bát giác cỡ lớn được tạo nên từ những mắt lưới hình tổ ong sắp xếp theo kiểu ma trận kết hợp với logo thương hiệu. Còn ở hai phiên bản thấp hơn được trang bị bộ mâm nhỏ hơn 18 inch.

Bên trong khoang lái của Territory mới tiếp tục tuân thủ triết lý thiết kế DNA toàn cầu của Ford với những đường cong mềm mại trải dài sang hai bên. Mặt táp-lô được trang bị hai màn hình cỡ lớn lên đến 12 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, với vô-lăng được thiết kế hình chữ D-Cut giúp chiếc xe tràn ngập hơi thở trẻ trung và hiện đại.

Cần số điện tử được thiết kế tinh xảo kết hợp với hộc đựng đồ và bệ tỳ tay phía trước không chỉ giúp nội thất sang trọng hơn mà còn tối ưu hóa về mặt không gian. Ghế bọc da với các lỗ đệm thông khí tích hợp chức năng làm mát và cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoài ra, Ford Territory thế hệ mới còn có tính năng mở cốp rảnh tay, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với chức năng lọc không khí.

Ford Territory được trang bị khối động cơ Ecoboost, dung tích 1.5L, cho công suất 160 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 248Nm. Đi kèm với hộp số tự động 7 cấp hiện đại cùng 4 chế độ lái linh hoạt, là “Thông thường”, “Tiết kiệm”, Thể thao” và “Đồi núi”. Xe được trang bị hệ thống phanh tay điện tử cùng hệ thống treo sau độc lập đa liên kết.

Theo Ford, động cơ Ecoboost 1.5L với nhiều giải thưởng danh giá, hứa hẹn đem lại cho Territory thế hệ mới khả năng vận hành mạnh mẽ, tương đương với động cơ 2.0L thông thường của Ford nhưng cũng cực kì tiết kiệm nhiên liệu.

Về trang bị an toàn, Ford Territory thế hệ mới sẽ sở hữu hàng loạt hệ thống an toàn chủ động hỗ trợ người lái với nhiều công nghệ thông minh hiện đại. Cụ thể, công nghệ nổi bật như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp chức năng Dừng và Đi, giúp bạn luôn duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước khi lái xe trên xa lộ. Ngoài ra, còn có hệ thống cảnh báo chệch làn đường, hệ thống phanh khẩn cấp thông minh, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang, hệ thống cân bằng điện tử, camera 360 độ…

Đặc biệt, trên Ford Territory mới còn được trang bị tính năng an toàn hàng đầu phân khúc đó là hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động kết hợp cùng cảm biến hỗ trợ đỗ xe giúp người dùng dễ dàng lùi xe vào chỗ đỗ với chỉ một nút bấm. Tính năng này khá giống với mẫu xe đàn anh Ford Everest thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam cách đây không lâu.

Đặc biệt, Ford Territory được giới thiệu đầu tiên tại Đông Nam Á và thứ hai tại châu Á sau Trung Quôc. Về giá bán, Ford Territory thế hệ mới sẽ có 5 màu sắc, được bán ra với 3 phiên bản gồm:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Territory Trend 822 Territory Titanium 899 Territory Titanium X 935

