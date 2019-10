Mazda6 2020 được nâng cấp nhẹ, giá bán từ 556 triệu đồng

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 06:00 AM (GMT+7)

Mẫu sedan Mazda6 2020 sẽ được bán ra từ mùa thu năm nay tại thị trường Mỹ, xe mang một số nâng cấp nhỏ có giá khởi điểm từ 24.000 USD chưa bao gồm phí vận chuyển.

Mazda6 2020 với những nâng cấp nhỏ ở thế hệ mới được đánh giá là mẫu xe có thiết kế đẹp nhất và cảm giác lái tốt nhất phân khúc. Ở phiên bản cao cấp nhất, chìa khóa và huy hiệu Signature đều được làm mới trên thân xe.

Tại Mỹ, Mazda6 2020 sẽ có 05 phiên bản với giá bán cụ thể như sau:

- Phiên bản tiêu chuẩn Mazda6 2020: 24.000 USD (~ 556 triệu VNĐ)

- Mazda6 Touring 2020: 26.600 USD (~ 616 triệu VNĐ)

- Mazda6 Grand Touring: 29.700 USD (~ 688 triệu VNĐ)

- Mazda6 Grand Touring Reserve: 32.200 USD (~ 745 triệu VNĐ)

- Phiên bản cao cấp nhất Mazda6 Signature: 35.300 USD (tương đương 817 triệu đồng).

Đối với phiên bản tiêu chuẩn, Mazda6 Sport 2020 được trang bị đèn pha LED, cần gạt nước mưa cảm biến. Ngoài ra, xe còn được trang bị camera chiếu hậu và hệ thống ống xả kép. Thêm vào đó là mâm xe hợp kim 17 inch. Bên trong nội thất xe được trang bị vô lăng bọc da, hệ thống điều hòa hai vùng và hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình cảm ứng 8 inch. Xe được trang bị động cơ Skyactiv-G 2.5L, sản sinh công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

Mazda6 2020 được trang bị các tính năng an toàn bao gồm: hệ thống hỗ trợ người lái i-Activsense bao gồm tính năng điều khiển hành trình Mazda Radar Cruise Control kèm chức năng Stop and Go, hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trong đô thị có khả năng phát hiện người đi bộ, hệ thống cảnh báo chệch làn đường với tính năng hỗ trợ giữ làn và giám sát điểm mù với cảnh báo giao thông phía sau. Các trang bị nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth và hai cổng USB.

Ở phiên bản Mazda6 Touring 2020 sẽ được bổ sung thêm một số trang bị cao cấp hơn bao gồm nội thất bọc chất liệu giả da, ghế trước có sưởi và mâm xe hợp kim 19 inch. Các trang bị nổi bật khác bao gồm ghế lái điều chỉnh điện 6 hướng, cửa sổ trời điều khiển điện, hai cổng sạc USB phía sau và màn hình thông tin giải trí tương thích Android Auto and Apple CarPlay. Mazda6 Touring 2020 có giá khởi điểm từ 26.600 USD (~ 616 triệu VNĐ).

Phiên bản Mazda6 Grand Touring, phiên bản này sẽ được trang bị động cơ 2.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, đi kèm phanh trước lớn hơn. Các tính năng khác bao gồm gương chiếu hậu có chức năng sưởi, dàn âm thanh Bose 11 loa và lẫy chuyển số trên vô lăng. Mazda6 Grand Touring có giá khởi điểm từ 29.700 USD (~ 688 triệu VNĐ).

Phiên bản Mazda6 Grand Touring Reserve sẽ được trang bị hàng ghế trước bọc da tích hợp tính năng sưởi/thông gió, ghế sau và vô lăng có sưởi. Bên cạnh đó, người dùng sẽ nhận được màn hình hiển thị thông tin màu trên kính chắn gió HUD, ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng và ghế lái chỉnh điện 8 hướng có chức năng ghi nhớ. Mazda6 Grand Touring Reserve có giá khởi điểm từ 32.200 USD (~ 745 triệu VNĐ).

Cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất, Mazda6 Signature, với điểm nhấn hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản thông thường, Mazda6 Signature được trang bị lưới tản nhiệt kim loại màu xám gunmetal. Những trang bị khác bên trong khoang cabin bao gồm ghế bọc da Nappa, các chi tiết trang trí ốp gỗ Sen của Nhật và các chi tiết trang trí khác từ UltraSuede. Ngoài ra, xe còn được trang bị gương chiếu hậu không viền, đèn LED chiếu sáng xung quanh và cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 7 inch. Phiên bản này cũng sở hữu định vị GPS, camera 360 độ và các cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau. Mazda6 Signature có giá khởi điểm từ 35.300 USD (tương đương 817 triệu đồng).

Tổng thể Mazda6 2020 với những nâng cấp nhỏ là một mẫu xe cũng đáng để sở hữu. Tuy nhiên, nếu so sánh với Mazda3 2020 thì Mazda6 chỉ mới dừng lại ở việc cải tiến và nâng cấp, do đó nó không có những thiết kế đột phá như Mazda3.