Mẫu sedan hạng B giá từ 375 triệu đồng này đang được giảm 50% phí trước bạ

Thứ Sáu, ngày 10/09/2021 08:00 AM (GMT+7)

Mitsubishi Attrage - Mẫu sedan tới từ thương hiệu Nhật Bản đang được hỗ trợ một phần phí trước bạ và quà tặng đi kèm cho khách hàng mua xe trong tháng 9 này.

Mitsubishi Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ phí trước bạ cho mẫu xe Attrage, áp dụng đối với cả 3 phiên bản, mức giảm tương đương sẽ dao động từ 18 - 29 triệu đồng tùy khu vực.

Phiên bản Giá niêm yết

(triệu VND) Ưu đãi Mitsubishi Attrage MT 375 – Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ

– Bảo hiểm vật chất (Trị giá 6 triệu) Mitsubishi Attrage CVT 460 – Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ)

– Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ.

– Bảo hiểm vật chất (Trị giá 7 triệu) Mitsubishi Attrage CVT Premium 485 – Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7.000.000 VNĐ)

– Gói hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ

Mitsubishi Attrage phiên bản nâng cấp 2021 mang nhiều thay đổi đáng chú ý, tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như: Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Ford Fiesta,...

Thiết kế ngoại thất Mitsubishi Attrage 2021 trông mạnh mẽ hơn trước. Đầu xe nổi bật với 2 thanh trang trí mạ crom hình chữ X, riêng bản CVT còn có thêm 2 đường viền màu đỏ giúp tăng nét trẻ trung, hiện đại.

Hệ thống chiếu sáng được xem là chi tiết nâng cấp đáng giá nhất với trang bị đèn Bi-LED cho cả đèn pha/cos, kết hợp dải LED ban ngày nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng và tính thẩm mỹ.

Dọc thân xe là gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan LED, bộ la zăng hợp kim 15 inch có thiết kế mới với 8 chấu kép mạnh mẽ và khóa thông minh tích hợp trên cánh cửa.

Đuôi xe xuất hiện ăng ten vây cá mập thay cho dạng que trông hiện đại hơn. Cụm đèn hậu LED có họa tiết mới mẻ, cánh lướt gió tích hợp đèn báo phanh, cản sau góc cạnh hơn ở 2 bên, đèn phản quang nằm dọc ở vị trí cao và bộ khuếch lưu khí động học.

Nội thất Mitsubishi Attrage 2021 ghi nhận nhiều chi tiết nâng cấp bên trong một không gian rộng rãi như: giao diện bảng đồng hồ mới, gương gập điện (CVT), cổng kết nối USB bên người lái, ghế da mới (CVT), tựa đầu 3 vị trí cho ghế sau (MT), bệ tỳ tay cho ghế lái (CVT),... Riêng bản CVT còn có thêm hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay với khả năng kết nối 2 điện thoại cùng lúc, đạt chuẩn Hi-Res Audio.

Sức mạnh vận hành của Mitsubishi Attrage 2021 đến từ khối động cơ 3 xy-lanh 1.2L sử dụng công nghệ MIVEC, giúp sinh ra công suất 78 mã lực và đạt 100 Nm mô men xoắn. Đi cùng trang bị này là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III.

Mitsubishi Attrage 2021 có hệ thống an toàn đạt chuẩn và nhận được chứng nhận 5 sao từ tổ chức Asean NCAP. Các trang bị an toàn gồm có: hệ thống phanh ABS/EBD, phanh đĩa/tang trống, túi khí đôi, dây an toàn cho toàn bộ ghế trên xe.

Ngoài ra, Attrage 2021 còn được trang bị hệ thống mã hóa động cơ, khung xe RISE chắc chắn giúp tăng khả năng chịu lực khi va chạm. Đồng thời đảm bảo an toàn khi đỗ xe ở khu vực không có người trông giữ.

