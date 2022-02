Lô xe Toyota Veloz và Avanza thế hệ mới có mặt tại Việt Nam

Lô xe Toyota Veloz Cross đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng chờ ngày ra mắt chính thức.

Trong thời gian ngắn sắp tới Toyota Việt Nam (TMV) sẽ sớm giới thiệu Veloz Cross 2022 và Avanza 2022 thế hệ mới tại thị trường Việt. Mẫu MPV 7 chỗ - Toyota Veloz 2022 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia đã được đưa về Việt Nam, sẵn sàng có mặt tại các đại lý và sớm bán ra tại thị trường Việt.

Theo kế hoạch, Toyota Veloz Cross sẽ sớm được ra mắt thị trường Việt ngay trong tháng 2 này. Về trang bị, ở phiên bản Veloz Cross tiêu chuẩn, xe sẽ có màn hình giải trí 8 inch đi cùng với camera. Trong khi phiên bản cao cấp sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch, 3 chế độ lái: Normal, Eco, Sport. Bên cạnh trang bị tiện nghi như: phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây, đèn LED trang trí nội thất, màn hình giải trí cho hàng ghế sau. Ghế ngồi kiểu da pha nỉ.

Toyota Veloz 2022 được trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 137 Nm. Trang bị hộp số là loại số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Veloz Cross sẽ có gói an toàn TSS bao gồm: Cảnh báo điểm mù trên gương BSM, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, hỗ trợ giữ làn đường,… trang bị 6 túi khí. Gói trang bị an toàn và hỗ trợ lái TSS sẽ giúp Veloz Cross cạnh tranh và hấp dẫn khách hàng hơn trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, khi mà các đối thủ chưa có gói trang bị an toàn này.

Được định vị cao cấp hơn Avanza thế hệ mới, Toyota Veloz Cross sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Mitsubishi Xpander giá từ 555 – 630 triệu đồng và 670 triệu đồng cho Xpander Cross. Trong khi dòng Avanza thế hệ mới sẽ cạnh tranh với các đối thủ có tầm giá thấp hơn như Suzuki XL7 (599 triệu đồng).

Cùng với Avanza 2022 thế hệ mới, dòng MPV Toyota Veloz Cross 2022 hứa hẹn sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng Việt quan tâm xe MPV 7 chỗ cỡ nhỏ nhờ vào thiết kế, thương hiệu mạnh và trang bị. Veloz Cross 2022 sẵn sàng thách thức đối thủ bán chạy Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7 đang có doanh số bán ra tốt trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại thị trường Việt.

Tuy nhiên, để bán tốt trong phân khúc, Toyota Veloz Cross phải đáp ứng được nguồn cung ổn định. Không xảy ra tình trạng thiếu hụt xe, đại lý bán chênh giá kiểu “bia kèm lạc” như mẫu Toyota Rush ở thời điểm mới ra mắt năm 2018 khiến nhiều khách hàng Việt quay lưng để tìm đến các lựa chọn khác phù hợp hơn.

Theo nhiều chuyên gia dự đoán, dòng xe Toyota Veloz Cross 2022 được phân phối tổng cộng 2 phiên bản với giá bán tạm tính hơn 650 triệu đồng. Được biết, Toyota Veloz Cross 2022 có giá bán trong khoảng 650 – hơn 700 triệu đồng.

