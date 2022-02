Siêu xe Ferrari SF90 có thêm phiên bản đặc biệt

Hãng siêu xe Ý Ferrari vừa tung ra hình ảnh phác thảo của phiên bản đặc biệt SF90 Stradale.

Thương hiệu ngựa chồm Ý mới đây đã giới thiệu chiếc Ferrari SF90 Stradale đặc biệt mà hãng đang chế tạo để kỷ niệm 10 năm chuyến tham quan Ferrari Cavalcade đầu tiên được tổ chức. Mẫu xe đầu tiên được Ferrari “vén màn” trong số 5 sản phẩm được sản xuất riêng là chiếc 812 Competizione. Ferrari Cavalcade là cuộc gặp gỡ và chuyến tham quan được tổ chức hàng năm dành cho những chủ siêu xe Ferrari.

Khác với chiếc Ferrari 812 Competizione bản kỉ niệm có màu sơn xanh Blue Capri, chiếc Ferrari SF90 Stradale này có ngoại thất “chìm” hơn do màu sơn Rosso Taormina. Những bản phác họa do Ferrari phát hành này chưa cho hình ảnh tốt nhất về chiếc SF90 so với thực tế. Hãng siêu xe Ý cho biết, màu sơn đỏ này được lấy cảm hứng từ sườn núi lửa Etna – núi lửa cao nhất châu Âu nằm trên bờ biển phía Nam của Italia.

Rosso Taormina là một màu đỏ rất khác biệt so với những màu đỏ khác đã xuất hiện trên các mẫu xe của Ferrari bởi nó được pha trộn tối hơn đáng kể. Một số chi tiết làm từ chất liệu carbon lộ trên chiếc Ferrari SF90 Stradale này gồm ốp cản trước, ốp sườn, cánh chia gió ở hốc gió bên hông, bộ khuếch tán đuôi xe,… Phần mui xe cũng được sơn đen bóng tạo điểm nhấn.

Một số chi tiết đặc biệt khác trên chiếc Ferrari SF90 Stradale bản kỷ niệm 10 năm này gồm con số 39 với nền màu trắng nằm trên cửa xe, bên cạnh là quốc kỳ của Mỹ. Thiết kế này tương tự chiếc Ferrari 812 Competizione bản kỉ niệm được thương hiệu ngựa chồm Ý giới thiệu mới đây. Đi kèm với đó là bộ mâm 5 chấu đơn sơn đen và kẹp phanh màu đỏ tươi nổi bật bên trong.

Bên trong nội thất là sự kết hợp giữa hai tông màu đen và đỏ. Thảm sàn, lẫy chuyển số sau vô-lăng, bệ tỳ tay,… được phủ màu đỏ rực rỡ. Ghế ngồi thể thao với khung ghế bằng chất liệu carbon, với biểu tượng Ferrari thêu trên tựa đầu và đường viền màu đỏ. Sợi carbon còn xuất hiện trên một số chi tiết khác như vô-lăng, bệ điều khiển trung tâm, táp-lô, táp-pi cửa và cửa gió điều hòa.

Ferrari SF90 Stradale sử dụng động cơ plug-in-hybrid, bao gồm động cơ xăng V8, dung tích 4.0L tăng áp kép cho công suất 769 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, đi kèm với 3 mô-tơ điện có công suất 217 mã lực, nhờ đó sản sinh tổng sức mạnh 986 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h.

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường Việt đã có tổng cộng 5 chiếc Ferrari SF90 Stradale cập bến, gồm 2 chiếc tạm nhập tái xuất của đại lý chính hãng và 3 chiếc còn lại nhập tư nhân đã có chủ. Giá bán khởi điểm của SF90 chính hãng khoảng 34 tỷ đồng, trong khi tư nhân sẽ cao hơn vài tỷ đồng do thời gian đặt và nhận xe nhanh hơn.

Ferrari vẫn chưa công bố giá bán cũng như số lượng xe được sản xuất của chiếc SF90 Stradale bản kỉ niệm này, nhưng có thể đã có người đặt mua xe bởi những suất mua sớm thường được ưu tiên cho khách hàng đang sở hữu nhiều mẫu Ferrari. Bản tiêu chuẩn của Ferrari SF90 Stradale đã có giá khoảng 500.000 USD tương đương 11,3 tỷ đồng.

